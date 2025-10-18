Russische Nationalfarben? Wirbel um Krawatte von US-Verteidigungsminister

US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth beim Mittagessen während des Selenskyj-Besuchs in Washington. (Quelle: Jonathan Ernst)

Eine Krawatte beschäftigt Nutzer in den sozialen Medien und sogar den US-Vizepräsidenten. War es ein Fauxpas von Verteidigungsminister Pete Hegseth?

Während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington zeigt sich US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit einer dreifarbigen Krawatte. In Russland frohlockt man: Der Trump-Vertraute habe ausgerechnet beim Mittagessen mit der ukrainischen Delegation die russischen Nationalfarben getragen, meldeten mehrere russische Medien. "Pentagon-Chef trägt Krawatte in den Farben der russischen Flagge beim Treffen zwischen Trump und Selenskyj" überschrieb die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass eine Meldung.

Tatsächlich war die Krawatte des Verteidigungsministers weiß, blau und rot gestreift – wie die russische Staatsflagge. Putins Mann für Wirtschaftsbeziehungen, Kirill Dmitriew, teilte auf X ein Bild von Hegseth und dem Emoji einer russischen Flagge. Darunter schrieb er in den Kommentaren die Abkürzung WWG1WGA. Diese steht für "Where we go one we go all" (Wo einer von uns geht, gehen alle), einem der populärsten Sprüche der rechtsextremen QAnon-Bewegung, die unter anderem beim Sturm auf das Kapitol in Washington eine Rolle spielte.

Das wiederum brachte US-Vizepräsident JD Vance auf den Plan. Er meldete sich ebenfalls bei Twitter zu Wort. "Vielleicht trug er einfach nur die Farben Amerikas", schrieb Vance über einen Beitrag, der ebenfalls unterstellte, Hegseth trage Putins Farben. In den Kommentaren merkten Nutzer an, dass die Hegseth-Krawatte in den USA online als "patriotische Krawatte" bestellt werden kann. Der US-Verteidigungsminister gab bislang keine Stellungnahme ab