"Deine Mutter" Trump-Sprecherin beleidigt Reporter
Ein Reporter im Weißen Haus stellt eine Frage zum Treffen von Präsident Trump mit Kremlchef Putin in Ungarn. Statt einer Antwort bekommt er Beleidigungen zu hören.
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus hat sich die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, über einen Reporter der "Huffington Post" lustig gemacht. Dieser hatte gefragt, wer Budapest als Ort des nächsten Treffens zwischen Wladimir Putin und Trump ausgesucht habe. "Deine Mutter war es", sagte Leavitt nach Angaben des Onlinemediums.
Auf Nachfrage habe auch der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, mit "Deine Mutter" geantwortet. Gefragt, ob sie das lustig fand, sagte die Sprecherin zur "Huffington Post": "Ich finde es lustig, dass Sie sich tatsächlich für eine Zeitung halten [sic]. Sie sind ein linker Schreiberling, den niemand ernst nimmt, auch Ihre Kollegen in den Medien nicht, nur sagen sie Ihnen das nicht ins Gesicht. Hören Sie auf, mir Ihre unaufrichtigen, voreingenommenen und beschissenen Fragen zu schicken." Auch auf die Nachfrage des britischen "Independent", ob die Antwort Leavitts angemessen sei, sagte Sprecher Taylor Rogers: "Mehr als angemessen."
Es ist nicht das erste Mal, dass die Trump-Regierung mit einem Medium aneinandergerät, dessen Berichterstattung ihr nicht gefällt. So hat die Nachrichtenagentur Associated Press keinen vollen Pressezugang mehr im Weißen Haus, weil sie Trumps Umbenennung des Golfes von Mexiko in Golf von Amerika nicht übernahm. Die 2005 gegründete "Huffington Post" gilt als liberal, 2012 erhielt sie als erstes Onlinemedium in den USA den Pulitzerpreis. Von 2013 bis 2019 gab es auch eine deutsche Ausgabe der Nachrichtenseite.
