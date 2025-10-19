Dieses neue iPhone ist in China ausverkauft

Von t-online , mk 19.10.2025 - 08:52 Uhr

Am Samstag haben sich Millionen Amerikaner an den "No Kings"-Protesten beteiligt. Der US-Präsident reagierte mit einem absurden, aber eindeutigen Video.

In dem Video steuert Trump mit einer Königskrone auf dem Kopf einen Kampfjet über eine amerikanische Stadt. Dann wirft er von seinem Jet aus große Mengen Unrat ab. In der nächsten Einstellung ist zu sehen, wie Demonstranten von der braunen Masse getroffen werden.

Auch JD Vance erklärt Trump zum König

Auch Vizepräsident JD Vance reagierte mit einer KI-generierten Provokation auf die Proteste. Er postete ein Video, in dem sich Trump selbst zum König krönt und ein Schwert zieht. Anschließend knien mehrere Menschen vor ihm nieder, zu erkennen ist die prominente Oppositionspolitikerin Nancy Pelosi von den Demokraten. Trump verbreitete auch dieses Video auf seiner eigenen Plattform weiter.

Von republikanischer Seite hatte es im Vorfeld der Proteste geheißen, die Teilnehmer würden "Amerika hassen". Trump selbst sagte dem Sender Fox News: "Ich bin kein König." Er hat wiederholt behauptet, Demonstrierende seien gewaltbereit. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nannte die Demonstranten "Hamas-Unterstützer", "Antifa-Typen" und "Marxisten in voller Montur".

Proteste gegen Trump nehmen zu

Gegner werfen Trump und seinem Umfeld vor, die US-Bevölkerung gezielt zu spalten und den Einsatz des Militärs gegen Andersdenkende normalisieren zu wollen. Mehrere demokratisch regierte Städte und Bundesstaaten gehen juristisch gegen die Entsendung der Nationalgarde in ihre Gemeinden vor. Zuletzt gab es in mehreren Städten immer wieder kleinere Proteste, insbesondere gegen Trumps Migrationspolitik. Teils kam es dabei auch zu Zusammenstößen.