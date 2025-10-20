Insider berichten Plötzlich reißt Trump die Landkarten vom Tisch

20.10.2025

Es soll hitzig geworden sein beim Treffen zwischen Trump und Selenskyj Mitte Oktober. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP)

Trump empfing den ukrainischen Präsidenten im Oval Office. Laut Insidern soll das Treffen "ziemlich übel" gewesen sein. Demnach soll es heftig gekracht haben.

Die Erwartungen waren groß, als Donald Trump Anfang vergangener Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Aussicht stellte. Es sollte unter anderem um die Lieferungen amerikanischer Tomahawk-Marschflugkörper an das von Russland überfallene Land gehen. Doch einen Tag bevor die ukrainische Delegation in Washington eintraf, hatte es ein Telefonat zwischen Trump und Russlands autoritär regierendem Präsidenten Wladimir Putin gegeben. Politische Beobachter ahnten da bereits, dass der Zeitpunkt kaum auf einem Zufall beruhte.

Tatsächlich endete das Treffen zwischen Trump und Selenskyj mit einem erneuten Rückschlag für die Ukraine. Keine Tomahawks, keine Zusagen. Stattdessen neue Forderungen des Weißen Hauses an Kiew. Demnach solle die Ukraine bestimmte Gebiete abtreten, um einen Friedensschluss mit dem Kremlherrscher zu ermöglichen. Es handelt sich um die bereits bekannten Maximalforderungen Putins, von denen dieser bislang noch kein Stück abgerückt ist.

Das Treffen sei für die ukrainische Delegation eine klare Enttäuschung gewesen, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Wie nun bekannt wird, soll es im Verlauf der Begegnung im Weißen Haus zu hitzigen Auseinandersetzungen gekommen sein.

Trump soll Putins Forderungen wiedergegeben haben

"Es war ziemlich übel", sagte einer der Insider. Trumps Botschaft an Selenskyj sei gewesen: "Euer Land wird erfrieren und euer Land wird zerstört werden, wenn die Ukraine kein Abkommen mit Russland schließt." Trump habe während des Treffens zudem mehrfach unflätige Ausdrücke benutzt.

Zuvor hatte unter anderem die "Financial Times" berichtet, dass die Begegnung in eine Art "Schrei-Duell" ausgeartet sein soll und Trump einen erklecklichen Teil der Zeit geflucht habe. Auch habe der 79-jährige Republikaner an einem Punkt des Gesprächs plötzlich die Landkarten, die den aktuellen Frontverlauf in der Ukraine zeigten, vom Tisch gerissen und darauf bestanden, dass Selenskyj den Gebietsabtretungen zustimmen solle. Wie Zeugen des Gesprächs der Zeitung sagten, soll Trump dabei eben jene Forderungen wiedergegeben haben, die er tags zuvor im Telefonat mit Putin vom russischen Machthaber übermittelt bekommen habe.