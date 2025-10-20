Insider berichten Plötzlich reißt Trump die Landkarten vom Tisch
Trump empfing den ukrainischen Präsidenten im Oval Office. Laut Insidern soll das Treffen "ziemlich übel" gewesen sein. Demnach soll es heftig gekracht haben.
Die Erwartungen waren groß, als Donald Trump Anfang vergangener Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ankündigte. Es sollte unter anderem um die Lieferungen amerikanischer Tomahawk-Marschflugkörper an das von Russland überfallene Land gehen. Doch kurz bevor die ukrainische Delegation am Freitag in Washington eintraf, hatte es noch ein Telefonat zwischen Trump und Russlands autoritär regierendem Präsidenten Wladimir Putin gegeben. Politische Beobachter ahnten da bereits, dass der Zeitpunkt kaum auf einem Zufall beruhen konnte.
Tatsächlich endete das Treffen zwischen Trump und Selenskyj dann auch mit einem erneuten Rückschlag für die Ukraine: keine Tomahawks, keine Zusagen von den USA. Stattdessen neue Forderungen des Weißen Hauses an Kiew. Nach Trumps Willen soll die Ukraine bestimmte Gebiete abtreten, um einen Friedensschluss mit dem Kremlherrscher zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei besonders die Region Donezk. Es handelt sich um die bereits bekannten Maximalforderungen Putins, von denen dieser bislang noch kein Stück abgerückt ist.
Das Treffen sei für die ukrainische Delegation eine klare Enttäuschung gewesen, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Wie nun bekannt wird, soll es im Verlauf der Begegnung im Weißen Haus überdies zu hitzigen Auseinandersetzungen gekommen sein.
Trump soll Putins Forderungen wiedergegeben haben
"Es war ziemlich übel", sagte einer der Insider. Trumps Botschaft an Selenskyj sei mit Blick auf die unvermindert andauernden russischen Bombardierungen gewesen: "Euer Land wird erfrieren und euer Land wird zerstört werden, wenn die Ukraine kein Abkommen mit Russland schließt."
Zuvor hatte unter anderem die "Financial Times" berichtet, dass die Begegnung in eine Art "Schrei-Duell" ausgeartet sein soll und Trump einen erklecklichen Teil der Zeit geflucht habe. Auch habe der 79-jährige Republikaner an einem Punkt des Gesprächs plötzlich die Landkarten, die den aktuellen Frontverlauf in der Ukraine zeigten, vom Tisch gerissen und darauf bestanden, dass Selenskyj den vorgeschlagenen Gebietsabtretungen zustimmen solle. Wie Zeugen des Gesprächs der Zeitung sagten, soll Trump dabei eben jene Forderungen wiedergegeben haben, die er tags zuvor im Telefonat mit Putin vom russischen Machthaber übermittelt bekommen habe.
Nach dem Treffen fragte ein Journalist den US-Präsidenten während eines Fluges mit seiner Regierungsmaschine Air Force One vom US-Bundesstaat Florida nach Washington, ob er Selenskyj tatsächlich am Freitag gesagt habe, dass die Ukraine den Donbass aufgeben müsse. Trump antwortete, dies sei bei dem Treffen nicht besprochen worden.
Verwirrung wegen Sicherheitsgarantien
Besonders verwirrend sollen die Ukrainer auch Trumps Vorschlag empfunden haben, sowohl Russland als auch Kiew Sicherheitsgarantien zu gewähren. Ob der US-Präsident seinen Gästen erklärte, warum der Aggressor Russland, der seit dreieinhalb Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen das Nachbarland führt, eine Sicherheitsgarantie von den USA benötigt, ist nicht bekannt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des ukrainischen Präsidialamtes lag zunächst nicht vor.
Ukraine: "Wir geben ein Bein – und bekommen nichts"
Nach dem Treffen hatte Trump dann ganz staatsmännisch zu einem Waffenstillstand an den gegenwärtigen Frontlinien aufgerufen. Selenskyj schloss sich dieser Position in Äußerungen gegenüber Reportern an. Ein dritter Insider sagte, Trump habe diesen Vorschlag bereits während des Treffens gemacht, nachdem Selenskyj erklärt habe, er werde freiwillig kein Territorium an Russland abtreten.
Wie die "Washington Post" berichtet, soll Putin gegenüber Trump auch einen Tausch von Gebieten ins Spiel gebracht haben. Demnach solle die Ukraine die Regionen Donezk und Luhansk abtreten und im Gegenzug kleine Teile von Saporischschja und Cherson erhalten. "Das ist so, als würden wir ein Bein von uns geben – um im Gegenzug nichts zu bekommen", zitiert die "Washington Post" einen ukrainischen Diplomaten.
Die ukrainische Führung sieht in den von ihnen noch gehaltenen Teilen von Donezk und Luhansk einen großen strategischen Wert. Unabhängige Militärexperten bestätigen diese Einschätzung. Demnach würde eine Abtretung der Donbass-Region den Rest der Ukraine anfällig für weitere russische Offensiven machen. Putin versucht bereits seit 2014, den Donbass vollständig zu erobern. Auch hat er immer wieder erklärt, dass er eine Unterwerfung der gesamten Ukraine anstrebt.
US-Führung bereitet das nächste Putin-Treffen vor
"Es ist Zeit, das Töten zu beenden und einen DEAL zu schließen!", schrieb Trump am Freitag nach dem Treffen mit Selenskyj in den sozialen Medien. "Lasst beide den Sieg für sich beanspruchen, lasst die Geschichte entscheiden!" Eine merkwürdige Aussage Trumps – schließlich erwehrt sich die Ukraine seit 2022 eines blutigen Angriffskriegs mit Hunderttausenden Toten und Verletzten und zerstörten Städten und Dörfern.
Selenskyj sagte am Sonntagabend in seiner abendlichen Videoansprache, die Ukraine werde dem Aggressor nichts geben und werde auch nichts vergessen. "Wir sehen klar, dass dieses Russland eine langfristige Bedrohung ist."
Vor dem Treffen mit Selenskyj hatte Trump am Donnerstag angekündigt, er werde sich bald mit Putin in Budapest treffen. Ein Berater des Kreml erklärte kurz darauf, dass US-Außenminister Marco Rubio und der russische Außenminister Sergej Lawrow in den kommenden Tagen sprechen würden, um den Gipfel vorzubereiten.
