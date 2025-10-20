Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner präsentiert sich als Architekt des Nahost-Friedensabkommens. Sein wichtigstes Ziel, die vollständige Entwaffnung der Hamas, dürfte sich als entscheidend erweisen.

Dieser Teil gilt in Donald Trumps Nahost-Friedensplan nach wie vor als zentral, aber zugleich als besonders riskant: Nun hat der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, in einem Interview der CBS-Sendung "60 Minutes" angedeutet, wie er gemeinsam mit dem Immobilienunternehmer Steve Witkoff die Hamas entwaffnen will.

Während Trump seinen vermeintlichen Friedenscoup bereits als historischen Erfolg feiert, zeigt sich im Gazastreifen gerade, wie zerbrechlich der Plan tatsächlich ist: In den vergangenen Stunden ist es dort erneut zu schweren Gefechten gekommen. Die Hamas-Terroristen haben weiterhin nicht alle sterblichen Überreste getöteter israelischer Geiseln übergeben – geschweige denn ihre Waffen abgegeben.

"Der Erfolg oder Misserfolg dieses Plans wird davon abhängen, ob Israel und die internationale Koalition es schaffen, eine tragfähige Alternative zu schaffen. Wenn sie erfolgreich sind, wird Hamas scheitern – und Gaza wird keine Bedrohung mehr für Israel darstellen", sagte Kushner im Gespräch mit der CBS-Moderatorin Lesley Stahl.

Schwiegersohn als Spitzenunterhändler

Kushner hat zwar keine offizielle Funktion in der US-Regierung, ist aber als Ehemann von Ivanka Trump Teil der Familie des Präsidenten. Seit Jahren ist er geschäftlich im Nahen Osten aktiv, etwa mit einem milliardenschweren Investmentfonds, der unter anderem von Kapital aus Saudi-Arabien finanziert wird. Dennoch tritt er, wie nun im Fernsehinterview, öffentlich auf, als wäre er ein Architekt der offiziellen amerikanischen Außenpolitik in der Region.

Gemeinsam mit Steve Witkoff, dem New Yorker Immobiliengeschäftsmann und langjährigen Trump-Vertrauten, der nun als Sonderbeauftragter der US-Regierung für den Nahen Osten zuständig ist, hat Kushner das 20-Punkte-Abkommen ausgehandelt, welches den Waffenstillstand, die Geiselbefreiungen und den Wiederaufbau des Gazastreifens regeln soll. Die beiden sind am Montag in Israel gelandet, um die Umsetzung des Plans zu unterstützen. Wie aber soll die Hamas vollständig entwaffnet werden?

"Kein amerikanisches Militär", aber Waffenankauf

Um die Terrororganisation dazu zu bewegen, ihre Waffen abzugeben, planen Kushner und Witkoff ein "Waffenrückkaufprogramm". Das Ziel sei es, "zu verhindern, dass Hamas gewaltsam wieder die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt", sagte Witkoff. Die Sorge scheint berechtigt: In den vergangenen Tagen hatte die Terrororganisation im Gazastreifen unter anderem mutmaßliche Kollaborateure öffentlich hingerichtet.