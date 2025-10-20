Bagger rollen schon Donald Trump lässt Melanias Bürogebäude abreißen
Der US-Präsident hatte behauptet, für seinen neuen Ballsaal bleibe das Weiße Haus unberührt. Seit Montag reißen Bagger den Ostflügel ab.
Arbeiter haben damit begonnen, Teile des Ostflügels (East Wing) des Weißen Hauses abzureißen. Dort soll ein von Präsident Donald Trump geplanter, rund 250 Millionen Dollar teurer Ballsaal entstehen. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, drang ein Bagger am Montag in die Struktur des Ostflügels ein, während Mitglieder des Secret Service die Arbeiten vom benachbarten Finanzministerium aus beobachteten. Die Geräusche der Bauarbeiten waren demnach bis auf das Gelände des Weißen Hauses zu hören.
Der East Wing ist traditionell der Arbeitsbereich der First Lady und ihres Stabes. Auch Melania Trump nutzte dort während der ersten Amtszeit ihres Mannes die Büros – ihr offizieller Instagram-Kanal "FLOTUS" soll von dort betreut werden, schreibt die "Economic Times". Nach Trumps Wiederwahl im Januar 2025 zog sie zwar ins Weiße Haus zurück, ihr Team musste die Räume im Ostflügel jedoch für die Bauarbeiten räumen. Laut dem Weißen Haus wurde das Büro der First Lady vorübergehend verlegt.
Trump leugnete den Abriss zuvor noch
Der neue Ballsaal ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprojekts, das Trump seit Langem verfolgt. Noch im Sommer hatte er erklärt, der geplante Anbau werde die bestehende Struktur des Weißen Hauses nicht beeinträchtigen. "Es wird das derzeitige Gebäude nicht berühren. Es steht in der Nähe, aber respektiert das Original", sagte Trump bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets. Tatsächlich ersetzt der Neubau nun aber Teile des Ostflügels.
Das Weiße Haus erklärte im Juli, der Ostflügel sei seit seiner Errichtung im Jahr 1902 bereits mehrfach umgebaut worden, zuletzt 1942. Nun habe die Regierung entschieden, den Bau umfassend zu modernisieren. Nach Regierungsangaben soll der Ballsaal Sitzplätze für bis zu 650 Personen bieten und damit mehr als dreimal so viele wie der bisher größte Raum des Weißen Hauses, der East Room. Die Gesamtfläche des Anbaus wird auf rund 8.400 Quadratmeter geschätzt.
Tech-Firmen finanzieren Ballsaal mit
Trump hatte die Kosten des Projekts zunächst mit 200 Millionen Dollar veranschlagt, später aber auf 250 Millionen erhöht. Die Finanzierung erfolgt laut US-Medien durch private Spenden und Mittel des Präsidenten selbst. Bei einem Abendessen mit Führungskräften aus der Technologie-, Finanz- und Verteidigungsbranche vergangene Woche hatte Trump erklärt, das Projekt sei vollständig finanziert. Mehrere Unternehmen, darunter Apple, Amazon, Lockheed Martin und Coinbase, sollen sich mit insgesamt 25 Millionen Dollar beteiligen.
Der Ballsaal soll nach Angaben des Weißen Hauses als Veranstaltungsort für Staatsbankette, offizielle Empfänge und große Zeremonien dienen. Trump habe darauf bestanden, dass das Weiße Haus einen größeren Veranstaltungssaal brauche, um mehr "VIP-Gäste" zu empfangen, schreibt die "Washington Post". Kritiker werten das Vorhaben als Versuch Trumps, seinem Amtssitz an seinen Privatclub Mar-a-Lago anzunähern. Auf Entwürfen sind goldene Kronleuchter und ein helles, luxuriöses Interieur zu sehen.
Trump will sich verewigen
Trump selbst bezeichnete das Projekt als sein "Vermächtnis für das amerikanische Volk". Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte er wiederholt beklagt, der East Room sei zu klein, um große Empfänge zu veranstalten. Der neue Ballsaal soll nun den Anspruch des Präsidenten auf Repräsentation und Dauerhaftigkeit unterstreichen. "Seit hundert Jahren versucht man, einen Ballsaal für das Weiße Haus zu bauen", behauptete Trump. "Ich werde derjenige sein, der es schafft."
Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. Nach Regierungsangaben soll das Projekt vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 fertiggestellt werden.
