US-Präsident schlägt anderen Kurs ein Lässt Trump sie jetzt im Stich?
Donald Trump will mit China verhandeln. Dabei soll es auch um Taiwan gehen. Der US-Präsident schlägt jedoch einen ganz anderen Kurs ein als in seiner ersten Amtszeit.
Lange Zeit herrschte zwischen den USA und der Regierung in Taiwan ein stilles Einvernehmen: Zwar lieferte Washington Waffen und leistete militärische Unterstützung, doch diplomatische Beziehungen oder eine offene Unterstützung der Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans gab es nicht.
Beide Seiten profitierten von dieser Lösung. Taiwan konnte sich gegen die Einmarschdrohungen Chinas behaupten und die USA aufgrund ihrer offiziellen Neutralität weiter mit China Handel betreiben. Doch dann kam die erste Amtszeit von Donald Trump und die Lage änderte sich. Fortan zeigten die USA ihre Unterstützung für Taiwan deutlich offensiver. In Trumps zweiter Amtszeit scheinen sich die Beziehungen nun erneut zu wandeln.
Nun kappt der US-Präsident zahlreiche Verbindungen zu Taiwan und stellt auch seine frühere Position zur Debatte. Hintergrund sind anstehende Verhandlungen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über ein Handelsabkommen. Taiwan dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Kompliziertes Verhältnis zu China
Schließlich ist die Beziehung zwischen der Volksrepublik China und der Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, überaus kompliziert. Nach der Niederlage gegen die kommunistischen Truppen Mao Zedongs floh die entmachtete Regierung der Republik China 1949 nach Taiwan, wo sie in der Hauptstadt Taipeh fortan weiterregierte und beanspruchte, die einzige legitime Regierung Chinas zu sein.
Allerdings übernahm die Volksrepublik China 1971 den Sitz Taiwans bei den Vereinten Nationen und strebt seitdem eine "Ein-China-Politik" an, bei der die Legitimität der demokratischen Regierung in Taiwan grundsätzlich abgelehnt wird. Sie sieht Taiwan weiterhin als Teil der Volksrepublik China. Sie drohte zudem wiederholt mit dem Einmarsch in Taiwan. International ist Taiwan seitdem offiziell isoliert und hält lediglich diplomatische Beziehungen zu zwölf Staaten. Dennoch hat Taiwan Botschaften in zahlreichen Ländern – und auch der taiwanische Reisepass wird fast überall akzeptiert.
Trump und Biden setzten sich für Taiwan ein
Die USA galten aufgrund ihrer kontinuierlichen Waffenlieferungen über viele Jahrzehnte als wichtigster Unterstützer Taiwans, während sie offiziell eine strategische Zurückhaltung in der politischen Anerkennung Taiwans wahrten. Doch dann kam das "Goldene Zeitalter", wie es taiwanische Medien nennen: Trumps erste Amtszeit. Trump nahm etwa unmittelbar nach seiner Wahl den Glückwunschanruf der damaligen taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-Wen an – seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1979 hatte kein US-Präsident mehr mit einem taiwanischen Staatschef gesprochen.
Seine Strafzölle gegen China stärkten Taiwans Position in Asien, insbesondere in der Halbleiterindustrie. "Diese war vor Trumps Zöllen in China konzentriert", heißt es in einer Analyse der Denkfabrik Institut Montaigne. "Seither hat sich diese Branche wieder stärker in Taiwan angesiedelt."
Zudem schickte Trump mehr Waffen nach Taiwan als sein Vorgänger Barack Obama, darunter F16-Kampfjets, Panzer und Patriot-Raketen. Er erließ mehrere Gesetze, die die Beziehungen stärkten und schickte US-Ausbilder zum taiwanischen Militär.
Als nächster US-Präsident setzte Joe Biden diesen Kurs fort. Biden erklärte wiederholt, er werde US-Truppen zur Verteidigung Taiwans gegen Angriffe entsenden. Zu diesem Zweck verstärkte er die Militärpräsenz in der Taiwanstraße und im westlichen Pazifik. Zudem besuchte mit der Demokratin Nancy Pelosi 2022 erstmals seit 25 Jahren wieder eine Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Taipeh.
Plötzlich arbeitet Trump gegen Taiwan
In China wurde diese Annäherung nicht gut aufgenommen. Die Volksrepublik verstärkte ihre Präsenz in der Taiwanstraße und provozierte mit immer mehr Kampfjets in der Nähe Taiwans. Meist folgten solche Aktionen auf Annäherungen zwischen Washington und Taipeh.
Doch nun zeigt sich Trump plötzlich deutlich defensiver. So verweigerte er kürzlich ein 400-Millionen-Dollar-Hilfspaket für das taiwanische Militär. Sein Amtsvorgänger Joe Biden hatte noch Militärhilfen in Höhe von zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Anfang des Sommers, als Taiwans Präsident Lai Ching-te bei einem Rückflug aus Lateinamerika zwei Stopps in Dallas und New York plante, um dort inoffizielle Gespräche mit der US-Seite zu führen. Doch die Trump-Regierung forderte Lai offenbar auf, den Halt in New York abzusagen, woraufhin der taiwanische Präsident die gesamte Reise abblies.
Trumps Verhandlungen mit China haben Vorrang
Der Grund für Trumps Kurswechsel: Nach Monaten des Handelskriegs befindet sich die US-Regierung in Verhandlungen mit China über ein mögliches Handelsabkommen. Kurz nach der Blockade des Hilfspakets stand ein Telefonat mit Xi an; nun will Trump sich bald persönlich mit Chinas Präsidenten in Südkorea treffen, um das Abkommen festzuzurren.
Im Vorfeld spielt der US-Präsident nun die Risiken eines Konflikts mit Taiwan herunter. China habe keine Absicht, in Taiwan einzumarschieren, sagte Trump vor Reportern. Das US-Militär habe in jeder Hinsicht "das Beste vom Besten", so Trump. Niemand werde sich mit den amerikanischen Streitkräften anlegen.
Es ist erst das zweite Mal seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit, dass er sich zu Taiwan äußert. Im August erklärte Trump, Xi habe ihm gesagt, er werde nicht in Taiwan einmarschieren, solange Trump Präsident sei. Trump weiter: "Ich sagte: 'Das weiß ich zu schätzen', und sagte auch: 'Aber ich bin sehr geduldig, und China ist sehr geduldig.'"
In Taiwan hofft man noch auf Trump
In seinen neuen Äußerungen ließ Trump allerdings auch durchblicken, dass seine Haltung zu Taiwan verhandelbar sei. Auf die Frage eines Reporters, ob die USA ihre Haltung zur Unabhängigkeit Taiwans für ein Handelsabkommen ändern könnten, sagte Trump: "Wir werden über viele Dinge sprechen. Ich nehme an, das wird eines davon sein, aber ich werde jetzt nicht darüber sprechen."
In Taiwan sieht man das "Goldene Zeitalter" der Gunst der USA bereits beendet. Die Regierung hat die militärischen Ausgaben hochgefahren. Dort besteht nun die Sorge, den mächtigsten Verbündeten gänzlich zu verlieren.
"Wir sind sehr besorgt. Er ist höchst unberechenbar", sagte der taiwanische stellvertretende Außenminister Chen Ming-chi, der im Sicherheitsrat der früheren Präsidentin Tsai Ing-wen saß, bereits vor den jüngsten Entwicklungen dem Portal "weltkirche.de".
Dennoch besteht weiter die Hoffnung, dass sich Trumps Verhandlungen mit China positiv auf Taiwan auswirken. So sagte Präsident Lai Anfang Oktober: "Wir hoffen, weiterhin die Unterstützung von Präsident Trump zu erhalten. Sollte Präsident Trump Xi Jinping davon überzeugen, jegliche militärische Aggression gegen Taiwan dauerhaft aufzugeben, wäre Präsident Trump zweifellos ein Friedensnobelpreisträger."
