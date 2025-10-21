US-Präsident schlägt anderen Kurs ein Lässt Trump sie jetzt im Stich?

Donald Trump will mit China verhandeln. Dabei soll es auch um Taiwan gehen. Der US-Präsident schlägt jedoch einen ganz anderen Kurs ein als in seiner ersten Amtszeit.

Lange Zeit herrschte zwischen den USA und der Regierung in Taiwan ein stilles Einvernehmen: Zwar lieferte Washington Waffen und leistete militärische Unterstützung, doch diplomatische Beziehungen oder eine offene Unterstützung der Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans gab es nicht.

Beide Seiten profitierten von dieser Lösung. Taiwan konnte sich gegen die Einmarschdrohungen Chinas behaupten und die USA aufgrund ihrer offiziellen Neutralität weiter mit China Handel betreiben. Doch dann kam die erste Amtszeit von Donald Trump und die Lage änderte sich. Fortan zeigten die USA ihre Unterstützung für Taiwan deutlich offensiver. In Trumps zweiter Amtszeit scheinen sich die Beziehungen nun erneut zu wandeln.

Nun kappt der US-Präsident zahlreiche Verbindungen zu Taiwan und stellt auch seine frühere Position zur Debatte. Hintergrund sind anstehende Verhandlungen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über ein Handelsabkommen. Taiwan dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Kompliziertes Verhältnis zu China

Schließlich ist die Beziehung zwischen der Volksrepublik China und der Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, überaus kompliziert. Nach der Niederlage gegen die kommunistischen Truppen Mao Zedongs floh die entmachtete Regierung der Republik China 1949 nach Taiwan, wo sie in der Hauptstadt Taipeh fortan weiterregierte und beanspruchte, die einzige legitime Regierung Chinas zu sein.

Allerdings übernahm die Volksrepublik China 1971 den Sitz Taiwans bei den Vereinten Nationen und strebt seitdem eine "Ein-China-Politik" an, bei der die Legitimität der demokratischen Regierung in Taiwan grundsätzlich abgelehnt wird. Sie sieht Taiwan weiterhin als Teil der Volksrepublik China. Sie drohte zudem wiederholt mit dem Einmarsch in Taiwan. International ist Taiwan seitdem offiziell isoliert und hält lediglich diplomatische Beziehungen zu zwölf Staaten. Dennoch hat Taiwan Botschaften in zahlreichen Ländern – und auch der taiwanische Reisepass wird fast überall akzeptiert.

Trump und Biden setzten sich für Taiwan ein

Die USA galten aufgrund ihrer kontinuierlichen Waffenlieferungen über viele Jahrzehnte als wichtigster Unterstützer Taiwans, während sie offiziell eine strategische Zurückhaltung in der politischen Anerkennung Taiwans wahrten. Doch dann kam das "Goldene Zeitalter", wie es taiwanische Medien nennen: Trumps erste Amtszeit. Trump nahm etwa unmittelbar nach seiner Wahl den Glückwunschanruf der damaligen taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-Wen an – seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1979 hatte kein US-Präsident mehr mit einem taiwanischen Staatschef gesprochen.