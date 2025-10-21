"Habe eine Nazi-Ader" Trump-Nominierter löst Kontroverse aus
US-Präsident Trump sieht Paul Ingrassia für einen Leitungsposten im Sonderermittlerbüro vor. Jetzt belasten ihn enthüllte Gruppenchats.
Der von Donald Trump für die Leitung des Sonderermittlerbüros nominierte Paul Ingrassia steht nach dem Bekanntwerden mehrerer Textnachrichten mit rassistischem Inhalt in der Kritik. Auch führende Politiker aus Trumps republikanischer Partei fordern nun eine Rücknahme der Nominierung.
So veröffentlichte das US-Portal "Politico" die Nachrichten eines privaten Gruppenchats, in denen sich Ingrassia abfällig über Schwarze äußert. Auch sich selbst rückte er in die Nähe des Nationalsozialismus.
Ein Teilnehmer des Chats erklärte demnach aufgrund von Ingrassias Äußerungen, dieser gehöre in die Hitlerjugend. Ingrassia erwiderte laut des Protokolls: "Ich gebe zu, dass ich ab und zu eine Nazi-Ader in mir habe." Als ein weiteres Mitglied der Gruppe ihn als "Paul Adolf Ingrassia" bezeichnete, antworte Ingrassia offenbar mit "Lmao", was die Abkürzung für "Ich lache mir den Arsch ab" ("laughing my ass off") ist.
Darüber hinaus forderte er laut "Politico" in dem Gruppenchat, der Feiertag für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. solle "beendet und in den siebten Kreis der Hölle geworfen werden, wo er hingehört". Als es in dem Gruppenchat um den ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy ging, schrieb Ingrassia offenbar: "Traue niemals einem Chinesen oder Inder" und fügte dann hinzu: "NIEMALS".
Zahlreiche Vorwürfe gegen Ingrassia
Ingrassia selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, allerdings gab sein Anwalt Andrew Paltzik eine Erklärung ab, die "Politico" vorliegt. Darin heißt es: "Es sieht so aus, als ob diese Texte manipuliert sein könnten oder der materielle Kontext weggelassen wurde." Zwar wollte Paltzik die Echtheit der Texte nicht bestätigen, erklärte aber weiter: Wenn diese doch authentisch seien, müsse man sie anders interpretieren.
Demnach "lesen sie sich eindeutig als selbstironischer und satirischer Humor, der sich darüber lustig macht, dass liberale MAGA-Anhänger routinemäßig und unverschämt als ‚Nazis‘ bezeichnen", heißt es in der Erklärung. So genieße Ingrassia "unglaubliche Unterstützung in der jüdischen Gemeinde, weil die Juden wissen, dass Herr Ingrassia alles andere als ein Nazi ist".
Die jüngsten Enthüllungen reihen sich dabei in mehrere Verfehlungen Ingrassias ein, die nach Trumps Nominierung an die Öffentlichkeit gelangten. So hatte er Verbindungen zum rechtsextremen Aktivisten Nick Fuentes und nahm an einer Kundgebung für diesen teil. Zudem verbreitete er Verschwörungstheorien zum 11. September und forderte das Kriegsrecht nach Trumps verlorener Wahl 2020.
Zuletzt wurden Vorwürfe wegen sexueller Belästigung bekannt: Er soll für eine ihm unterstellte Kollegin absichtlich kein Hotelzimmer gebucht haben, damit diese bei ihm übernachten musste.
Republikaner wollen Wahl Ingrassias verweigern
Seine Wahl für die Leitung des Sonderermittlerbüros wurde zwischenzeitlich verschoben. Am Donnerstag soll er nun vor dem Ausschuss für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten des Senats bezüglich seiner Nominierung aussagen. Allerdings sprechen sich nun auch führende Republikaner gegen Ingrassia aus. So betonte der Mehrheitsführer im Senat, John Thune: "Er wird nicht durchkommen."
Auch Senator Rick Scott aus Florida erklärte: "Ich unterstütze ihn nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand in diesem Land antisemitisch sein kann. Das ist falsch." Senator James Lankford aus Oklahoma sagte: "Ich habe jede Menge Fragen an ihn." Er könne sich nicht vorstellen, "das zu unterstützen". Auch Senator Ron Johnson aus Wisconsin signalisierte, er wolle sich gegen Ingrassia aussprechen. Alle drei sind Mitglieder im Senatsausschuss für Heimatschutz, vor dem Ingrassia aussagen muss.
Insgesamt dürften sich nur drei Republikaner der Wahl Ingrassias verweigern, bevor die Stimme von Vizepräsident JD Vance bei einem Patt im Senat entscheiden würde. Sollten Thune, Lankford, Scott und Johnson allesamt gegen den Trump-Kandidaten stimmen, wäre seine Wahl gescheitert – vorausgesetzt, alle Demokraten stimmen erwartungsgemäß auch gegen Ingrassia.
