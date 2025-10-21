"Habe eine Nazi-Ader" Trump-Nominierter löst Kontroverse aus

21.10.2025

Paul Ingrassia (Archivbild)

US-Präsident Trump sieht Paul Ingrassia für einen Leitungsposten im Sonderermittlerbüro vor. Jetzt belasten ihn enthüllte Gruppenchats.

Der von Donald Trump für die Leitung des Sonderermittlerbüros nominierte Paul Ingrassia steht nach dem Bekanntwerden mehrerer Textnachrichten mit rassistischem Inhalt in der Kritik. Auch führende Politiker aus Trumps republikanischer Partei fordern nun eine Rücknahme der Nominierung.

So veröffentlichte das US-Portal "Politico" die Nachrichten eines privaten Gruppenchats, in denen sich Ingrassia abfällig über Schwarze äußert. Auch sich selbst rückte er in die Nähe des Nationalsozialismus.

Ein Teilnehmer des Chats erklärte demnach aufgrund von Ingrassias Äußerungen, dieser gehöre in die Hitlerjugend. Ingrassia erwiderte laut des Protokolls: "Ich gebe zu, dass ich ab und zu eine Nazi-Ader in mir habe." Als ein weiteres Mitglied der Gruppe ihn als "Paul Adolf Ingrassia" bezeichnete, antworte Ingrassia offenbar mit "Lmao", was die Abkürzung für "Ich lache mir den Arsch ab" ("laughing my ass off") ist.

Darüber hinaus forderte er laut "Politico" in dem Gruppenchat, der Feiertag für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. solle "beendet und in den siebten Kreis der Hölle geworfen werden, wo er hingehört". Als es in dem Gruppenchat um den ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy ging, schrieb Ingrassia offenbar: "Traue niemals einem Chinesen oder Inder" und fügte dann hinzu: "NIEMALS".

Zahlreiche Vorwürfe gegen Ingrassia

Ingrassia selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, allerdings gab sein Anwalt Andrew Paltzik eine Erklärung ab, die "Politico" vorliegt. Darin heißt es: "Es sieht so aus, als ob diese Texte manipuliert sein könnten oder der materielle Kontext weggelassen wurde." Zwar wollte Paltzik die Echtheit der Texte nicht bestätigen, erklärte aber weiter: Wenn diese doch authentisch seien, müsse man sie anders interpretieren.

Demnach "lesen sie sich eindeutig als selbstironischer und satirischer Humor, der sich darüber lustig macht, dass liberale MAGA-Anhänger routinemäßig und unverschämt als ‚Nazis‘ bezeichnen", heißt es in der Erklärung. So genieße Ingrassia "unglaubliche Unterstützung in der jüdischen Gemeinde, weil die Juden wissen, dass Herr Ingrassia alles andere als ein Nazi ist".