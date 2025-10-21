Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Künstliche Intelligenz und öffentliche Demütigungen – Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt und ihr Team setzen die Kommunikationsstrategie der Regierung um. Es geht nicht mehr um Desinformation, sondern um Desorientierung.

"Dieses Gesicht … und diese Lippen. Sie bewegen sich wie ein Maschinengewehr", sagte Donald Trump kürzlich an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, als er sich auf dem Rückweg von Israel nach Washington befand. Mit diesen Worten beschrieb er vor mitreisenden Reportern nicht zum ersten Mal seine neben ihm stehende, stets kommunizierende Allzweckwaffe: Karoline Leavitt, die 28-jährige Pressesprecherin des Weißen Hauses.

Ob die Journalisten an Bord mit ihrer Arbeit denn zufrieden seien, fragte Trump. "Sollte Karoline ersetzt werden?" Pflichtschuldig brachten einige der Angesprochenen ihre Unterstützung für sie zum Ausdruck. Der Präsident wirkte zufrieden und versicherte, dass er sie auch "niemals ablösen" werde.

Kein Wunder, denn so wie Karoline Leavitt ihre Rolle als Pressesprecherin versteht, ist sie für Trump tatsächlich so unersetzlich wie sonst kaum jemand in seiner zweiten Regierungsmannschaft. Stand Trumps frühere politische Kommunikationsberaterin Kellyanne Conway für die Einführung sogenannter "alternativer Fakten", verfolgt Leavitt das Ziel, mit brutaler Rhetorik für Verwirrung, Empörung und Chaos und so letztlich für Ablenkung zu sorgen.

Ihr Team, eine Heerschar auffällig junger Mitarbeiter, unterstützt sie dabei in atemberaubender Geschwindigkeit. Wie ein gut geöltes, KI-unterstütztes Getriebe produziert es verstörende Videos für die sozialen Netzwerke und unsachliche Pressemitteilungen. Auf Pressekonferenzen werden Journalisten beschimpft und für kritische Fragen bestraft.

Mit gerade einmal 28 Jahren ist Leavitt die jüngste Pressesprecherin in der Geschichte des Weißen Hauses. Vielen MAGA-Republikanern gilt sie als beispielhaft für einen neuen, jugendlichen Kommunikationsstil. Tatsächlich steht dieser Stil auch beispielhaft dafür, wie die Trump-Regierung demokratische Normen und Institutionen systematisch auszuhöhlen scheint. Aus vielen ihrer Äußerungen spricht zumindest eine gewisse Verachtung von Journalisten und einer medialen Öffentlichkeit, die Fragen stellt.

Pubertäre Schmähungen statt seriöser Auseinandersetzung

Jüngstes Beispiel: Karoline Leavitts SMS-Antwort an den Journalisten Shirish Dáte von der "Huffington Post". Der Reporter hatte die Pressesprecherin nach einer Stellungnahme gefragt, ob Präsident Trump denn verstehe, weshalb die Ukraine gegen die ungarische Hauptstadt Budapest als Ort für mögliche Friedensgespräche sei. Seine Frage: "Wer hat den Ort vorgeschlagen?" Leavitts schriftliche Antwort: "Deine Mutter".