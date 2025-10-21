Entgleisungen von Pressesprecherin Karoline Leavitt Das Maschinengewehr für Trumps Strategie
Künstliche Intelligenz und öffentliche Demütigungen – Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt und ihr Team setzen die Kommunikationsstrategie der Regierung um. Es geht nicht mehr um Desinformation, sondern um Desorientierung.
"Dieses Gesicht … und diese Lippen. Sie bewegen sich wie ein Maschinengewehr", sagte Donald Trump kürzlich an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, als er sich auf dem Rückweg von Israel nach Washington befand. Mit diesen Worten beschrieb er vor mitreisenden Reportern nicht zum ersten Mal seine neben ihm stehende, stets kommunizierende Allzweckwaffe: Karoline Leavitt, die 28-jährige Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Ob die Journalisten an Bord mit ihrer Arbeit denn zufrieden seien, fragte Trump. "Sollte Karoline ersetzt werden?" Pflichtschuldig brachten einige der Angesprochenen ihre Unterstützung für sie zum Ausdruck. Der Präsident wirkte zufrieden und versicherte, dass er sie auch "niemals ablösen" werde.
Kein Wunder, denn so wie Karoline Leavitt ihre Rolle als Pressesprecherin versteht, ist sie für Trump tatsächlich so unersetzlich wie sonst kaum jemand in seiner zweiten Regierungsmannschaft. Stand Trumps frühere politische Kommunikationsberaterin Kellyanne Conway für die Einführung sogenannter "alternativer Fakten", verfolgt Leavitt das Ziel, mit brutaler Rhetorik für Verwirrung, Empörung und Chaos und so letztlich für Ablenkung zu sorgen.
Ihr Team, eine Heerschar auffällig junger Mitarbeiter, unterstützt sie dabei in atemberaubender Geschwindigkeit. Wie ein gut geöltes, KI-unterstütztes Getriebe produziert es verstörende Videos für die sozialen Netzwerke und unsachliche Pressemitteilungen. Auf Pressekonferenzen werden Journalisten beschimpft und für kritische Fragen bestraft.
Mit gerade einmal 28 Jahren ist Leavitt die jüngste Pressesprecherin in der Geschichte des Weißen Hauses. Vielen MAGA-Republikanern gilt sie als beispielhaft für einen neuen, jugendlichen Kommunikationsstil. Tatsächlich steht dieser Stil auch beispielhaft dafür, wie die Trump-Regierung demokratische Normen und Institutionen systematisch auszuhöhlen scheint. Aus vielen ihrer Äußerungen spricht zumindest eine gewisse Verachtung von Journalisten und einer medialen Öffentlichkeit, die Fragen stellt.
Pubertäre Schmähungen statt seriöser Auseinandersetzung
Jüngstes Beispiel: Karoline Leavitts SMS-Antwort an den Journalisten Shirish Dáte von der "Huffington Post". Der Reporter hatte die Pressesprecherin nach einer Stellungnahme gefragt, ob Präsident Trump denn verstehe, weshalb die Ukraine gegen die ungarische Hauptstadt Budapest als Ort für mögliche Friedensgespräche sei. Seine Frage: "Wer hat den Ort vorgeschlagen?" Leavitts schriftliche Antwort: "Deine Mutter".
Das Medium veröffentlichte den Vorgang, Leavitt antwortete auf dem Netzwerk X mit einem Screenshot des SMS-Verlaufs und kommentierte dazu: Dáte sei "kein Journalist, der sich für Fakten interessiert". Er sei ein "linker Schreiberling", der Präsident Trump seit Jahren angreife und ihr Telefon ständig mit Argumenten der Demokraten bombardiere. "Aktivisten, die sich als echte Reporter ausgeben, erweisen dem Berufsstand einen schlechten Dienst", so Leavitt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Damit machte Leavitt die Beleidigung für den Journalisten selbst zur Botschaft. Frei nach dem Motto: Wer dumm fragt, bekommt eine ebensolche Antwort. Dabei war die Frage nach Budapest als Ort nicht nur legitim, sondern hochrelevant. Ein Kommunikationsprofi würde in so einem Fall wenigstens versuchen, Brücken zu bauen und die Position der Regierung zu verteidigen. Bei Leavitt wirkt es auf viele Journalisten in Washington so, als lenkte sie lieber mit neuen Brandherden ab.
Der Vorwurf, Journalisten seien vermeintlich linke Aktivisten, irritiert viele umso mehr, weil Maßstäbe angelegt werden, die bei den eigenen Leuten offenkundig geflissentlich ignoriert werden. Denn ausgerechnet Leavitt ist es, die in ihren wöchentlichen Pressekonferenzen seit Monaten sogenannte Neue Medien prominent platziert und zu Wort kommen lässt.
Vielfach sind darunter rechtsradikale Akteure wie der YouTuber Benny Johnson oder Verschwörungstheoretiker, die mit vermeintlichen Fragen die Trump-Regierung öffentlich hofieren. Darum antwortet Leavitt auf deren Wortmeldungen auch nicht mit "deine Mutter", sondern oftmals mit "Danke für die großartige Frage!" Oder wie im Fall von Benny Johnson, der im August nicht fragte, sondern sich bei der Trump-Regierung dafür bedankte, die Nationalgarde nach Washington zu schicken. "Danke, Benny", war damals Leavitts Antwort.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Schikanieren, Diskriminieren oder öffentliches Vorführen
Journalisten, die hingegen nicht bereit sind, die Sichtweise der Regierung eins zu eins zu übernehmen, werden schikaniert, diskriminiert oder öffentlich vorgeführt:
1. So erging es bereits Anfang des Jahres den Journalisten der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, als sie sich weigerten, den Golf von Mexiko als "Golf von Amerika" zu bezeichnen, und deshalb aus dem Oval Office verbannt wurden.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
2. So erging es der Reporterin Natasha Bertrand vom Sender CNN, als sie über geheime Dokumente der US-Geheimdienste berichtete, in denen von Zweifeln an der kompletten Zerstörung der iranischen Atomanlagen zu lesen war. Über Minuten beschimpfte Leavitt die Kollegin öffentlich und sprach ihr jede Qualifikation ab. Bertrand solle sich schämen, sagte Leavitt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
3. Und so erging es jüngst der großen Anzahl von Korrespondenten, die in Washington über Sicherheitspolitik und das Pentagon berichten. Sie sollten gezwungen werden, nur noch zu veröffentlichen, was das "Kriegsministerium" genehmigt hat. Weil sie sich weigerten, eine solche Vereinbarung zu unterschreiben, wird ihnen der Zugang zum Pentagon nun verwehrt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Je mehr das Verhalten von Trumps Pressesprecherin und den anderen Pressestellen der Trump-Regierung Kopfschütteln und Fassungslosigkeit hervorruft, desto bizarrer wirkt der Personenkult um Karoline Leavitt, die vor jedem ihrer Presseauftritte gemeinsam mit ihrem Team für Gottes Beistand betet.
Trumps Anhänger feiern sie für diese Inszenierung: jung, christlich, blond und aggressiv, verkörpert Leavitt für sie das perfekte Aushängeschild einer Politik, die Provokation offenkundig immer häufiger über Inhalte stellt. Das Ergebnis: Das Weiße Haus kommuniziert nicht mehr im herkömmlichen Sinne. Es trollt und schikaniert.
Wenn Memes zu Politik werden
Auch Kommunikationsdirektor Steven Cheung ist Teil dieser Strategie. Jüngstes Beispiel: Ein KI-Video, das Trump am vergangenen Wochenende auf seiner Plattform Truth Social teilte während der landesweiten "No Kings"-Proteste gegen ihn, an denen rund sieben Millionen Amerikaner teilnahmen – so viele wie nie zuvor.
Das Video zeigt Trump mit Krone auf dem Kopf in einem Kampfjet, auf dem die Aufschrift "King Trump" zu lesen ist. Der Präsident wirft im Flug haufenweise Exkremente auf die Demonstranten ab, unterlegt mit dem Song "Danger Zone" von Kenny Loggins. Der 43-jährige Steven Cheung, der schon in Trumps Wahlkampfteam die Kommunikation verantwortete, verbreitete das Video dann ebenfalls auf der Plattform X, versehen mit dem Kommentar: "Scheiß auf diese No-Kings-Verlierer!" Dazu postete er ein lachendes Emoji.
Der während der Präsidentschaft von Richard Nixon geschaffene Posten des Kommunikationsdirektors dient unter Donald Trump offenkundig einer einzigen Strategie: nicht um zu überzeugen, sondern um Kritik zu unterbinden, von wichtigen Fragen abzulenken und blinden Gehorsam zu schaffen. Bisher geltende Kommunikationsregeln werden auch von Steven Cheung gebrochen.
Desorientierung ist die Folge und Teil einer Entwicklung, wie sie in Putins Russland seit Jahren zum Alltag gehört. Die Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses agiert immer häufiger als Trollfabrik. Sie folgt dabei der Logik von Memes: Es wird übertrieben, schockiert und andauernd wiederholt. Die Wahrheit wird so irrelevant, Bedeutung beliebig. Die Anzahl der Beispiele ist dabei kaum noch zu überblicken.
Mal sind es Videos, die Trump und Netanjahu auf Strandliegen im Gazastreifen zeigen. Mal Beiträge, in denen Trump der Stadt Chicago buchstäblich mit Krieg durch US-Soldaten droht. Mal sind es die zahlreichen Postings des Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS), in denen Festnahmen von undokumentierten Migranten auf besonders demütigende Weise inszeniert werden.
Entgleisungen, die keine Randerscheinungen sind
Unterstützt werden Cheung, Leavitt und ihre Teams dabei von anonym betriebenen Pro-Trump-Profilen wie "MAGADevilDog". Sie erzeugen KI-Videos am laufenden Band, die dann von offiziellen Mitarbeitern geteilt werden, etwa von Trumps stellvertretendem Stabschef Dan Scavino. Zuletzt verbreitete er ein Video, das den Präsidenten ebenfalls als Monarchen zeigte, überschrieben mit den Worten "Heil dem König".
An solche Inhalte scheint sich die Öffentlichkeit zehn Monate nach Trumps Amtseinführung bereits gewöhnt zu haben. Doch die Ersteller solcher Videos produzieren auch anderes. "MAGADevilDog" veröffentlichte zuletzt ein KI-Video, das den Trump-kritischen Republikaner Thomas Massie beim Selbstmord zeigt, indem sie ihn von einem Wolkenkratzer springen lassen. Der Kommentar dazu lautete: "Thomas Massie beim politischen Selbstmord."
Solche Entgleisungen sind keine Randerscheinungen, sondern längst Alltag. Das gewollte Resultat: Medien und Menschen fällt es schwer, noch unterscheiden zu können, was ernst gemeint und was angeblich nur Satire ist.
Organisierte Desorientierung
So zielen Leavitts rhetorische Maschinengewehrsalven auf eine Gesellschaft, in der Trumps Autorität offenbar als einzige verbleibende Konstante erscheinen soll. Es ist eine Logik nach dem Prinzip: "Wer nicht mehr weiß, was wahr ist, der weiß trotzdem, wer stark ist."
Steve Bannon, Trumps ehemaliger Chefstratege, definierte seine Mediendoktrin während der ersten Präsidentschaft unverhohlen so: "Die wahre Opposition sind die Medien. Und der Weg, mit ihnen umzugehen, ist, die Zone mit Scheiße zu überfluten." Das bedeutete, die Öffentlichkeit mit Desinformation und Empörung zu überfluten, damit keine Aufmerksamkeit mehr für eine schlüssige Gegenerzählung übrig bleibt.
Die aktuelle Trump-Strategie mit Karoline Leavitt als Speerspitze geht darüber hinaus: Es geht nicht mehr nur um Überflutung der "Zone", sondern um deren Zerstörung. Bannon wollte sich Kommunikationsregeln noch zunutze machen. Die jetzige Regierung erkennt diese hingegen kaum noch an. Die Strategie von Desinformation ist der Strategie von Desorientierung gewichen.
- Eigene Recherchen und Überlegungen
- huffpost.com: "White House Gives Wild Response To A Simple Question Asked By HuffPost Reporter" (Englisch)
- washingtonpost.com: "In Karoline Leavitt’s world, Trump’s word is enough" (Englisch)