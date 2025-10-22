Diplomatischer Eklat Trump verspottet Botschafter – doch der sitzt am Tisch

Von Christoph Cöln Aktualisiert am 22.10.2025 - 04:44 Uhr

Bei einem Treffen im Weißen Haus kommt es zu einem diplomatischen Eklat. Dieser hat Folgen bis in die australische Innenpolitik. Und das wegen eines einzigen Postings.

Dass die Welt seit dem erneuten Amtsantritt von Donald John Trump eine andere ist, lässt sich nicht nur in den USA spüren. Der lange Arm des US-Präsidenten reicht bis in die Innenpolitik vieler Länder. Von Venezuela bis Italien.

Das bekommt derzeit unter anderem Giorgia Meloni zu spüren. Die muss sich heftiger Kritik ihrer ehemaligen Parteigänger erwehren. Der Vorwurf lautet: Meloni verstehe sich zu gut mit dem Mann im Weißen Haus. Unter den Gefolgsleuten der rechten Partei "Indipendenza" ruft das offenbar großen Unmut hervor. Zu wenig antiamerikanisch, zu wenig nationalistisch verhalte sich Meloni, heißt es. Die Ministerpräsidentin verrate die italienischen Ideale.

Auch in Australien gab es in den vergangenen Stunden eine mittelschwere Staatskrise, weil sich der US-Botschafter des Landes am Montag von Trump hatte vorführen lassen. Kevin Rudd, so sehen es jedenfalls die australischen Liberalen, habe sich beim Staatsbesuch des australischen Premierministers Anthony Albanese im Weißen Haus nach allen Regeln der Kunst vorführen lassen und das Land bis auf die Knochen blamiert.

Die Liberal Party, das muss man wissen, sitzt derzeit in Canberra in der Opposition. Die Partei ist nach der herben Wahlniederlage bei den Parlamentswahlen im Mai angeschlagen - da kommt jeder Fauxpas eines Regierungsmitglieds recht, um Stimmung gegen die Arbeiterpartei von Albanese zu machen. Und Rudd wurde von Albanese als US-Botschafter nominiert. Aber was war überhaupt passiert?

Trump: "Ich kann sie nicht leiden"

Bei einer Fragerunde mit Journalisten im Kabinettsraum des Weißen Hauses fragte ein Reporter den US-Präsidenten, ob er wisse, dass Rudd in sozialen Medien Trump-kritische Postings abgesetzt hatte. Der Republikaner zeigte sich erstaunt, wandte sich zunächst an Albanese, überlegte es sich dann aber anders. "Sag' es mir nicht, ich will es gar nicht wissen", beschied er Australiens Premierminister. Gelächter unter der australischen Delegation.

Dann fragte Trump den Reporter, ob Rudd immer noch Botschafter sei. Woraufhin der ihm mitteilte, dies sei durchaus der Fall, schließlich sitze er mit am Tisch. Offenbar hatte Trump gar nicht mitbekommen, dass Australiens Botschafter Teil der Delegation im Weißen Haus war. Rudd signalisierte mittels eines verlegenen Handzeichens, dass er anwesend ist, und versuchte sich in einer Erklärung: "Bevor ich diese Position [des Botschafters] innehatte..." Doch weiter kam er nicht.