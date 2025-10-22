Newsblog zur US-Politik "Erhebliche" Chance: Trifft sich Trump bald mit Diktator Kim?

Kim Jong Un (l) und Donald Trump (Archivbild): Sie trafen bereits mehrmals aufeinander. (Quelle: The Straits Times)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un denkt offenbar über ein Treffen mit dem US-Präsidenten nach. Trump setzt einen Rekord bei Haushaltssperren. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 24. Oktober

"Erhebliche Chance": Trifft sich Trump mit Diktator Kim?

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach südkoreanischen Angaben bereits kommende Woche möglich. Der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong Young sagte am Freitag vor Journalisten, die Chance für ein solches Treffen während Trumps Besuchs in Südkorea kommende Woche sei "erheblich". Nordkorea scheine "den Vereinigten Staaten Aufmerksamkeit zu schenken", verschiedene Anzeichen deuteten auf eine "große Wahrscheinlichkeit eines Treffens" hin.

Trump: Brechen Handelsgespräche mit Kanada ab

US-Präsident Donald Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, alle Handelsverhandlungen mit Kanada unverzüglich abzubrechen. "Die Ronald-Reagan-Stiftung hat soeben bekanntgegeben, dass Kanada in betrügerischer Weise eine gefälschte Werbung verwendet hat, in der Ronald Reagan negativ über Zölle spricht", schrieb Trump.

Ziel dieser Aktion sei es, in die Entscheidungsfindung des Obersten Gerichtshofs der USA sowie anderer Gerichte einzugreifen. Trump sprach von einem "ungeheuerlichen Verhalten". Er bezieht sich offenbar auf einen Clip, den der Premier der kanadischen Provinz Ontario, Doug Ford, auf X veröffentlicht hat. Darin wird der längst verstorbene ehemalige US-Präsident Ronald Reagan in einem kurzen, historischen Ausschnitt gezeigt. Darin sagt er: "Amerikas Jobs sind in Gefahr".

Trump: Brauche keine Parlamentserlaubnis im Drogenkrieg

Im Kampf gegen Drogenkartelle aus Lateinamerika will US-Präsident Donald Trump das Parlament nicht um Erlaubnis für weitere Angriffe auf Rauschgiftschmuggler bitten. "Ich denke, wir werden einfach Leute töten, die Drogen in unser Land bringen", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Ein Journalist hatte zuvor gefragt, warum Trump den Kongress nicht um eine formelle Kriegserklärung bitte, wenn er den Kartellen doch bereits den Kampf angesagt habe und das republikanisch dominierte Parlament seinem Ansinnen wohl eh zustimmen würde. Trump antwortete: "Ich glaube nicht, dass wir unbedingt um eine Kriegserklärung bitten werden."

Trump erreicht Shutdown-Rekord

US-Präsident Trump hat einen Rekord gebrochen. Unter seiner Amtsführung gab es so viele Tage ohne einen Haushalt wie bei keinem anderen Präsidenten zuvor. Bei einem Vergleich, wie viele Tage eines Shutdowns einem US-Staatschef zugeordnet werden, führt Trump nun mit 57 Tagen vor Jimmy Carter, der es auf 56 Tage brachte. Allerdings werden in dem Vergleich des Nachrichtenportals Axios Shutdowntage aller Amtszeiten einer Person zusammengezählt.