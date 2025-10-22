Newsblog zur US-Politik Japan will "goldenes Zeitalter" mit USA

US-Präsident Donald Trump kommt in Begleitung von Japans Premierministerin Sanae Takaich im Akasaka-Palast in Tokio Japan an. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio bekräftigen beide Länder die Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz. Alle Nachrichten im Newsblog.

Dienstag, 28 Oktober

Japan will "goldenes Zeitalter" mit USA

Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle "ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen." Ihre beiden Staaten hätten "das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut". Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.

Trump hob anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten "ganz erheblich" erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen "für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten", sagte Trump. Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als "Eckpfeiler" ihrer Außen- und Sicherheitspolitik.

USA und Japan unterzeichnen Vereinbarung zu Seltenen Erden

USA haben beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Tokio eine Vereinbarung zur Sicherung der Versorgung mit Seltenen Erden unterzeichnet. Das Ziel sei es, "beiden Ländern dabei zu helfen, die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Lieferketten für kritische Mineralien und Seltene Erden zu gewährleisten", erklärte das Weiße Haus.

Montag, 27. Oktober

Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten

Donald Trump wäre nach seinen Worten berechtigt, sich nach seiner aktuellen Amtszeit um das Amt des Vizepräsidenten zu bewerben. Er werde das aber nicht machen, sagte der US-Präsident vor Journalisten. "Es wäre nicht richtig." Zugleich machte Trump erneut deutlich, dass er einer dritten Amtszeit, die per US-Verfassung nicht möglich ist, nicht abgeneigt wäre: "Ich würde es gern machen."

"Es gibt einen Plan": Trump-Vertrauter glaubt an dritte Amtszeit

Nach dem 22. Zusatz der US-Verfassung darf niemand mehr als zweimal zum US-Präsidenten gewählt werden. Trump macht aber schon länger Anspielungen auf die 2028 anstehende Präsidentenwahl. So gibt es etwa Kappen mit der Aufschrift "Trump 2028". Beobachter in den USA fragen sich, ob daraus Ernst werden könnte.