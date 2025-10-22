Newsblog zur US-Politik Hegseth verliert Rechtsstreit gegen Grundschüler

Pentagon-Chef Pete Hegseth (Archivbild): Die Verbannung mehrerer Bücher aus Schulen der Armee hatte vor Gericht keinen Bestand. (Quelle: Andrew Harnik/Pool Getty Images North America/AP/dpa/dpa-bilder)

Das Pentagon stellt seine neue, regierungsfreundlichere Presse-Crew vor. Minister Hegseth verliert im Streit um Bücherverbannungen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 23. Oktober

Schüler gewinnen Klage gegen Hegseth

US-Minister Pete Hegseth muss die Bibliotheken der US-Armee wieder neu bestücken. Der selbst ernannte "Kriegsminister" erlitt in seinem Kampf gegen die "Woke"-Bewegung für Gendergerechtigkeit eine Niederlage vor Gericht. Demnach verstößt Hegseths Verbannung der Bücher "Ich weiß, warum ein gefangener Vogel singt" der Autorin Maya Angelou sowie " State of Emergency: How We Win in the Country We Built" mit einem Vorwort der Rapperin Cardi B. aus den Schulbibliotheken für Armeeangehörige gegen das verfassungsmäßig garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung.

Hegseth hatte zuletzt in einer Rede vor US-Generälen gegen Gendergerechtigkeit gewettert und erklärt: "Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, und dann sind wir auf gewisse Weise 'woke' geworden." In einer Anordnung hatte er Bücher zur Gleichberechtigung aus den Büchereien der Armee verbannt.

Dagegen hatte die Amerikanische Bürgerrechtsunion ACLU im Namen der Schulkinder von Militärangehörigen Klage eingereicht und Recht erhalten. Das Urteil gilt jedoch nur für fünf Grundschulen auf US-Stützpunkten, die in der Klageeinreichung genannt worden sind.

Pentagon kündigt Neuanfang in Berichterstattung an

Das US-Verteidigungsministerium hat nach dem weitgehenden Abzug etablierter Korrespondenten in der vergangenen Woche ein neues Pressekorps vorgestellt. Laut einer Mitteilung des Pentagon sollen künftig mehr als 60 Journalisten aus sogenannten "neuen Medien" sowie unabhängige Reporter Zugang zur Behörde erhalten. Diese hätten neue, umstrittene Medienrichtlinien des Ministeriums unterzeichnet. Die Regierung spricht von einem "Neuanfang" für die Berichterstattung aus dem Pentagon.

Vorangegangen war ein offener Konflikt zwischen dem Verteidigungsministerium und nahezu allen großen US-Medienhäusern. Sender wie ABC, CBS, NBC, CNN und Fox News sowie Zeitungen wie die "New York Times" hatten sich geweigert, den neuen 21-seitigen Regelkatalog des Verteidigungsministeriums zu unterzeichnen.

Die Richtlinien sehen vor, dass Reporterinnen und Reporter keine Informationen ohne Genehmigung des Ministeriums veröffentlichen dürfen – andernfalls droht der Entzug ihrer Akkreditierung. Nach Ablauf der Frist mussten die betroffenen Journalistinnen und Journalisten ihre Ausweise abgeben und ihre Arbeitsplätze räumen. Das Pentagon spricht von Selbst-Deportationen. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es weiter, die "neuen Medien" hätten "eine Formel geschaffen, um die Lügen der Mainstream-Medien zu umgehen und den Amerikanern echte Nachrichten zu bringen".

