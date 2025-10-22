Newsblog zur US-Politik Shutdown – Richterin bremst Pläne der Trump-Regierung
Ein Trump-Verbündeter äußert sich skeptisch zu einer dritten Amtszeit Trumps. Sein Verteidigungsminister gibt die Tötung mutmaßlicher Drogenschmuggler bekannt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 29. Oktober
Shutdown: US-Regierung darf Personal nicht entlassen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf während der andauernden Haushaltssperre in den USA keine Regierungsmitarbeiter feuern. Die kalifornische Bundesrichterin Susan Illston erließ am Dienstag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung, die der Regierung vorläufig weitere Entlassungen im Zuge des Shutdowns untersagt. Die Anordnung gilt bis zu einer Entscheidung im Hauptverfahren, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht.
Bereits zuvor hatte Illston die Regierung daran gehindert, einen dauerhaften Stellenabbau im öffentlichen Dienst voranzutreiben. In einem Rechtsstaat dürfe man so etwas nicht machen, sagte sie laut anwesenden US-Reportern in einer Anhörung. Die Regierung scheine die Situation im Haushaltsstreit auszunutzen, um davon auszugehen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.
Der Shutdown in den USA dauert seit vier Wochen an, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Trump-Regierung hatte damit begonnen, dauerhaft Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen. In den USA werden solche Maßnahmen "RIFs" ("reduction in force") genannt. Eigentlich ist der Kongress in solche Entscheidungen eingebunden. Gewerkschaften reichten Klage ein.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge mehrere tieffliegende Marschflugkörper getestet. Laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA wurden die Flugkörper am Dienstag (Ortszeit) erfolgreich über dem Gelben Meer westlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben. Hier lesen Sie mehr.
Dienstag, 28. Oktober
Johnson: Verfassung sieht keine dritte Amtszeit vor
In der Debatte um eine mögliche dritte Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat sein enger Verbündete Mike Johnson eine erneute Kandidatur verworfen. "Ich denke, der Präsident kennt die Beschränkungen der Verfassung", sagte Johnson mit Blick auf den 22. Zusatz der US-Verfassung. "Ich sehe hier keinen Weg, die Verfassung anzupassen." In dem 1951 in Kraft getretenen Zusatzartikel heißt es: "Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden."
Der Republikaner Johnson ist Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Er spielte 2017 eine herausragende Rolle, bei Trumps Versuchen, die Wahl von Joe Biden ins Weiße Haus anzufechten. Trump hatte mehrfach über eine dritte Amtszeit spekuliert.
Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik weitere tödliche Angriffe auf Boote durchgeführt, die Drogen transportiert haben sollen. Insgesamt habe es am Montag drei Attacken auf vier Boote gegeben, bei denen 14 Menschen getötet worden seien, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Eine Person habe überlebt.
Nach seinen Angaben koordinierten mexikanische Behörden die Rettungsmaßnahmen, nachdem die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Southcom) sie eingeleitet hatte. Hegseth sprach – wie schon bei früheren Angriffen dieser Art – von getöteten "Terroristen". Er gab außerdem an, die Attacken hätten in internationalen Gewässern stattgefunden. Belege für letztere beide Behauptungen legte er nicht vor.
Das US-Militär greift seit Wochen immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich. UN-Menschenrechtsexperten sahen darin Verstöße gegen das Völkerrecht.
Trump beschwört Stärke der Marine bei Besuch in Japan
US-Präsident Donald Trump hat mit martialischer Sprache die Stärke der US-Marine beschworen. Kein Feind werde auch nur davon träumen, Amerikas Marine zu bedrohen, sagte der Republikaner in einer Rede bei einem Truppenbesuch auf einem Flugzeugträger des US-Marinestützpunkts Yokosuka nahe Tokio.
Trump ergänzte, wenn doch, dann stehe der amerikanische Matrose bereit, die Feinde "zu zerschmettern, zu versenken, zu zerstören und auszulöschen". Er schob nach, dass dies eine furchtbare Aussage sei. Und dass er sich damit wohl für den Friedensnobelpreis disqualifiziert habe.
Über das Militär sagte Trump: "Niemand hat unsere Waffen, und schon sehr bald wird es noch stärker und mächtiger sein als je zuvor." Seit geraumer Zeit setzt Trump bewusst auf martialische Rhetorik. Die US-Regierung verfolgt nach eigenen Angaben das Prinzip Frieden durch Stärke. Die Regierung benannte vor einiger Zeit das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium um.
Graham: Diese Länder will Donald Trump angreifen
Der republikanische Kongressabgeordnete Lindsey Graham hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS erklärt, US-Präsident Donald Trump wolle den Kongress nach seiner Asienreise über kommende Militäraktionen gegen Venezuela und Kolumbien informieren.
"Im Kongress wird es eine Anhörung geben", so Graham. "Dabei wird es nicht nur um mögliche Angriffe zu See, sondern auch an Land gehen". Er unterstütze das Vorgehen, Trump habe dahingehend alle Autorität, die er für eine solche Aktion benötige. Soldaten im Dienst des US-Militärs bat der Senator, nicht auf Stimmen zu hören, die sie für eine mögliche Invasion verurteilen würden: "Sie machen Amerika sicher", fügte der republikanische Abgeordnete hinzu.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche