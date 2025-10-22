Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt vor Auswirkungen des Streits zwischen Trump und Xi für Europas Industrie gewarnt. "Der Euroraum ist weiterhin inflationsbedingten und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt, da er von der Versorgung kritischer Industrien mit Seltenen Erden durch China abhängig ist", heißt es in einer EZB-Studie zur Versorgung der europäischen Wirtschaft mit wichtigen Rohstoffen.

US-Staatsbedienstete stehen bei der Tafel an

Mehr als drei Wochen dauert die Haushaltssperre in den USA jetzt an. Erstmals haben die Bundesangestellten deshalb keinen Gehaltsscheck erhalten. So fand sich in Washington und an anderen Orten in der Umgebung der Hauptstadt ein eher ungewohntes Publikum vor den kostenlosen Essensausgaben der gemeinnützigen Tafeln ein: US-Regierungsangestellte. Lesen Sie hier mehr dazu.

Venezuela antwortet auf Trumps Drohung mit Militärmanöver

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einen Flugzeugträger in die Karibik zu verlegen, hat Venezuela ein Manöver vor seiner Küste angekündigt. "Wir führen eine Übung durch, die vor 72 Stunden begonnen hat, eine Küstenverteidigungs-Übung", so Venezuelas Verteidigungsminister Wladimir Padrino Lopez. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump will Xi in die Vereinigten Staaten einladen

Am Donnerstag wird sich US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea treffen. Nun deutete Trump eine weitere Begegnung an – dieses Mal in den USA. Ohne konkretere Angaben für einen Zeitraum brachte Trump als Ort des Treffens Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach ins Spiel – das ist Trumps Golfanwesen in Florida. Nähere Informationen, ob es bereits konkrete Pläne für ein solches Treffen gibt oder ob es sich um einen nicht abgesprochenen Vorstoß handelt, nannte Trump ebenso wenig wie einen möglichen Zeitpunkt. Die Deutsche Presse-Agentur fragte beim chinesischen Außenministerium nach einer Stellungnahme.

Xi kennt die USA. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama Xi im Weißen Haus empfangen. Trump selbst hatte bereits angedeutet, selbst nach China zu reisen. Er war dort bereits 2017 von Xi empfangen worden.

US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern

Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul und sein kambodschanischer Amtskollege Hun Manet besiegelten die Vereinbarung am Sonntag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Trump war dort kurz zuvor als Gast des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean gelandet – es ist die erste Station seiner mehrtägigen Asienreise.