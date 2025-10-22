Newsblog zur US-Politik Nach Harris: Auch Newsom erwägt Kandidatur für Präsidentschaft
Donald Trump spekuliert über Treffen mit Xi in USA. Und er zelebriert einen weiteren Friedensschluss, dieses Mal in Asien. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken
- Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
- Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
- Trump will Xi in die Vereinigten Staaten einladen
- US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
- Trump in Malaysia gelandet
- Trump erhöht Zölle gegen Kanada um weitere 10 Prozent
- Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
- Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
- Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
- Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
Sonntag, 26. Oktober
Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wird nach den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nach eigener Aussage ernsthaft über eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 nachdenken. Auf eine entsprechende Frage im Sender CBS News antwortete der 58-Jährige: "Ja, (...) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht."
Newsom, der sich seit Monaten lautstark als Widersacher Trumps präsentiert, gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl. Als Gouverneur regiert er seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA.
Für Aufmerksamkeit sorgte Newsom auch damit, dass er Trump in den sozialen Medien parodierte. So verfasst sein Presseteam auf der Plattform X seit Monaten immer wieder Posts, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren.
Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.
Trump sagte am Rande des Gipfels in Malaysia: "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen."
Er soll für Trump Grönland sichern
Der US-Senat hat jetzt Trumps neuen Botschafter für das dänische Grönland bestätigt: Ken Howery. Seine Mission ist klar: den Zugriff auf Grönland sichern. Lesen Sie hier mehr dazu.
Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping am kommenden Donnerstag in Südkorea zeichnet sich eine Annäherung zwischen beiden Ländern im Handelsstreit ab. Von einem "positiven Rahmen" sprach US-Finanzminister Scott Bessent nach einem Vorbereitungstreffen mit dem chinesischen Vize-Premier He Lifeng.
Der Handelskonflikt zwischen beiden Ländern hatte sich zuletzt zugespitzt, als China weitere Beschränkungen für die Ausfuhr von wichtigen Rohstoffen verkündete. Die USA antworteten darauf mit weiteren Strafzöllen. "Ich würde die Unterredungen als konstruktiv, weitreichend und gründlich beschreiben", sagte Bessent am Sonntag nach einer Reihe von Vorbereitungstreffen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt vor Auswirkungen des Streits zwischen Trump und Xi für Europas Industrie gewarnt. "Der Euroraum ist weiterhin inflationsbedingten und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt, da er von der Versorgung kritischer Industrien mit Seltenen Erden durch China abhängig ist", heißt es in einer EZB-Studie zur Versorgung der europäischen Wirtschaft mit wichtigen Rohstoffen.
US-Staatsbedienstete stehen bei der Tafel an
Mehr als drei Wochen dauert die Haushaltssperre in den USA jetzt an. Erstmals haben die Bundesangestellten deshalb keinen Gehaltsscheck erhalten. So fand sich in Washington und an anderen Orten in der Umgebung der Hauptstadt ein eher ungewohntes Publikum vor den kostenlosen Essensausgaben der gemeinnützigen Tafeln ein: US-Regierungsangestellte. Lesen Sie hier mehr dazu.
Venezuela antwortet auf Trumps Drohung mit Militärmanöver
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, einen Flugzeugträger in die Karibik zu verlegen, hat Venezuela ein Manöver vor seiner Küste angekündigt. "Wir führen eine Übung durch, die vor 72 Stunden begonnen hat, eine Küstenverteidigungs-Übung", so Venezuelas Verteidigungsminister Wladimir Padrino Lopez. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump will Xi in die Vereinigten Staaten einladen
Am Donnerstag wird sich US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea treffen. Nun deutete Trump eine weitere Begegnung an – dieses Mal in den USA. Ohne konkretere Angaben für einen Zeitraum brachte Trump als Ort des Treffens Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach ins Spiel – das ist Trumps Golfanwesen in Florida. Nähere Informationen, ob es bereits konkrete Pläne für ein solches Treffen gibt oder ob es sich um einen nicht abgesprochenen Vorstoß handelt, nannte Trump ebenso wenig wie einen möglichen Zeitpunkt. Die Deutsche Presse-Agentur fragte beim chinesischen Außenministerium nach einer Stellungnahme.
Xi kennt die USA. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama Xi im Weißen Haus empfangen. Trump selbst hatte bereits angedeutet, selbst nach China zu reisen. Er war dort bereits 2017 von Xi empfangen worden.
US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul und sein kambodschanischer Amtskollege Hun Manet besiegelten die Vereinbarung am Sonntag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Trump war dort kurz zuvor als Gast des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean gelandet – es ist die erste Station seiner mehrtägigen Asienreise.
Das Abkommen erinnere daran, "dass Versöhnung kein Zugeständnis, sondern ein Akt des Mutes ist, und dass der Frieden, wenn er einmal gewählt wurde, die Zukunft von Nationen neu gestalten kann", betonte der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, dessen Land in diesem Jahr den Vorsitz des Asean-Gipfels hat.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche