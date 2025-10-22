Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea als "eine Art Atommacht" bezeichnet. "Ich denke, dass sie eine Art Atommacht sind", sagte der US-Präsident am Freitag an Bord seines Regierungsflugzeugs Air Force One auf dem Weg nach Asien. "Nun, sie haben viele Atomwaffen", fügte er als Antwort auf die Frage hinzu, ob er Nordkorea als Nuklearmacht anerkennen würde.

Zuvor hatte Trump gesagt, dass er bei seiner Asien-Reise gerne Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen würde. Auf die Frage, ob ein Treffen möglich sei, sagte der US-Präsident: "Ich würde gerne, er weiß, dass wir dorthin kommen." Weiter sagte Trump: "Ich weiß es nicht (...). Er weiß, dass ich komme." US-Medien hatten berichtet, Vertreter beider Seiten hätten vorbereitende Gespräche für ein mögliches Treffen geführt.

Trump war am Freitag zur ersten Asien-Reise seiner zweiten Amtszeit aufgebrochen. Am Mittwoch wird er zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea erwartet, dort könnte er zum ersten Mal seit 2019 Kim wiedertreffen. "Ich hatte eine tolle Beziehung zu ihm", sagte Trump weiter an Bord der Air Force One.

Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen

Laut hochrangigen Regierungsbeamten wird Präsident Donald Trump seinen neuen 300 Millionen Dollar teuren Ballsaal im Weißen Haus wahrscheinlich nach sich selbst benennen. Beamte bezeichnen ihn bereits als "The President Donald J. Trump Ballroom”", berichtet der Sender ABC News. Dieser Name wird wahrscheinlich bestehen bleiben, wie ABC News erfahren hat. Trump hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, wie er den Ballsaal nennen will, aber er ist dafür bekannt, seine Bauprojekte nach sich selbst zu benennen.

Bidens Auflagen für Kupferhütten aufgehoben

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) eine von seinem Vorgänger Joe Biden eingeführte Umweltauflage für Kupferhütten aufgehoben. Mit der neuen Anordnung müssen sich die beiden betroffenen Bergbaukonzerne Freeport-McMoRan und Rio Tinto für die nächsten zwei Jahre nicht an bestimmte Grenzwerte für die Luftreinhaltung halten.

Das Weiße Haus begründete den Schritt damit, die Sicherheit der amerikanischen Mineralienversorgung zu fördern und die heimischen Kupferproduzenten von regulatorischen Belastungen zu befreien. "Die Auferlegung dieser Anforderungen für eine solch begrenzte und bereits angespannte heimische Industrie birgt das Risiko, weitere Schließungen zu beschleunigen", teilte die US-Regierung mit. Sowohl Freeport-McMoRan als auch Rio Tinto reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.