Newsblog zur US-Politik Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
Kamala Harris will weiterhin US-Präsidentin werden. Donald Trump reicht Kanadas Reaktion auf seine Kritik an einem Werbevideo nicht aus. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Samstag, 25. Oktober
Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
Nachdem sie bei der vergangenen Präsidentschaftswahl Donald Trump unterlegen war, erwägt die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris eine erneute Kandidatur. Sie sei "möglicherweise" eines Tages Präsidentin, sagte sie dem britischen Sender BBC. "Ich bin noch nicht fertig", sagte Harris. "Ich habe meine gesamte Karriere im Dienste des Staats verbracht, und das liegt mir im Blut."
Allerdings habe sie zu diesem Zeitpunkt noch keine finale Entscheidung getroffen. Auf die Anmerkung, die Quoten sähen sie lediglich als Außenseiterin, antwortete sie, sie höre nicht auf Umfragen. "Wenn ich auf die Umfragen gehört hätte, hätte ich weder für mein erstes noch für mein zweites Amt kandidiert – und ich würde ganz sicher nicht hier sitzen."
Trump macht wohl Zwischenstopp in Katar
US-Präsident Donald Trump trifft sich offenbar in Katar mit dem Emir und Premierminister des Landes. Das Treffen soll während eines Tankstopps auf dem Weg nach Malaysia an Bord der Air Force One stattfinden, berichtete "Al Arabiya" unter Berufung auf einen Sprecher des Weißen Hauses. Der US-Präsident ist am Freitag (Ortszeit) zu seiner mehrtägigen Asienreise aufgebrochen.
Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
US-Präsident Donald Trump hat Kanada im Streit um eine Werbekampagne mit Zitaten des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan am Freitag ein "schmutziges Spiel" vorgeworfen. Die kanadische Provinz Ontario hatte zuvor angekündigt, den umstrittenen Werbespot mit Äußerungen Reagans zur US-Zollpolitik abzusetzen, allerdings erst am Montag. Unter anderem bei zwei wichtigen Baseball-Spielen am Wochenende sollte die Werbung noch gezeigt werden.
"Ich wusste nicht, dass sie sie noch ein bisschen laufen lassen. Sie hätten sie heute Abend absetzen können", sagte Trump am Freitag weiter vor Journalisten. "Das ist ein schmutziges Spiel. Aber ich kann noch schmutziger spielen als sie", fügte er hinzu.
Aus Wut über die TV-Anzeige hatte Trump die Handelsgespräche mit Kanada vorerst abgebrochen. Ontario hatte den Beitrag auch in verschiedenen US-Fernsehsendern geschaltet. Darin war zu Bildern von US-Arbeitern und -Familien die Stimme Reagans zu hören, der vor Zöllen auf ausländische Importe warnt.
Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"
US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea als "eine Art Atommacht" bezeichnet. "Ich denke, dass sie eine Art Atommacht sind", sagte der US-Präsident am Freitag an Bord seines Regierungsflugzeugs Air Force One auf dem Weg nach Asien. "Nun, sie haben viele Atomwaffen", fügte er als Antwort auf die Frage hinzu, ob er Nordkorea als Nuklearmacht anerkennen würde.
Zuvor hatte Trump gesagt, dass er bei seiner Asien-Reise gerne Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen würde. Auf die Frage, ob ein Treffen möglich sei, sagte der US-Präsident: "Ich würde gerne, er weiß, dass wir dorthin kommen." Weiter sagte Trump: "Ich weiß es nicht (...). Er weiß, dass ich komme." US-Medien hatten berichtet, Vertreter beider Seiten hätten vorbereitende Gespräche für ein mögliches Treffen geführt.
Trump war am Freitag zur ersten Asien-Reise seiner zweiten Amtszeit aufgebrochen. Am Mittwoch wird er zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea erwartet, dort könnte er zum ersten Mal seit 2019 Kim wiedertreffen. "Ich hatte eine tolle Beziehung zu ihm", sagte Trump weiter an Bord der Air Force One.
Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen
Laut hochrangigen Regierungsbeamten wird Präsident Donald Trump seinen neuen 300 Millionen Dollar teuren Ballsaal im Weißen Haus wahrscheinlich nach sich selbst benennen. Beamte bezeichnen ihn bereits als "The President Donald J. Trump Ballroom”", berichtet der Sender ABC News. Dieser Name wird wahrscheinlich bestehen bleiben, wie ABC News erfahren hat. Trump hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, wie er den Ballsaal nennen will, aber er ist dafür bekannt, seine Bauprojekte nach sich selbst zu benennen.
Bidens Auflagen für Kupferhütten aufgehoben
US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) eine von seinem Vorgänger Joe Biden eingeführte Umweltauflage für Kupferhütten aufgehoben. Mit der neuen Anordnung müssen sich die beiden betroffenen Bergbaukonzerne Freeport-McMoRan und Rio Tinto für die nächsten zwei Jahre nicht an bestimmte Grenzwerte für die Luftreinhaltung halten.
Das Weiße Haus begründete den Schritt damit, die Sicherheit der amerikanischen Mineralienversorgung zu fördern und die heimischen Kupferproduzenten von regulatorischen Belastungen zu befreien. "Die Auferlegung dieser Anforderungen für eine solch begrenzte und bereits angespannte heimische Industrie birgt das Risiko, weitere Schließungen zu beschleunigen", teilte die US-Regierung mit. Sowohl Freeport-McMoRan als auch Rio Tinto reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Pentagon bezahlt Soldaten mit Millionenspende
Das Pentagon hat die Annahme einer anonymen Millionenspende bestätigt, die zur Bezahlung von Soldaten während der andauernden Haushaltsblockade beitragen soll. Das US-Verteidigungsministerium, von der Regierung inzwischen als Kriegsministerium bezeichnet, habe die Spende in Höhe von 130 Millionen US-Dollar (etwa 112 Millionen Euro) am Donnerstag angenommen und sei dazu auch befugt, teilte ein Sprecher auf Anfrage am Freitag (Ortszeit) mit.
Freitag, 24. Oktober
Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft
Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA wegen anhaltend hoher Defizite und einer Schwächung der Regierungsführung von "AA" auf "AA-" herabgestuft. Der Ausblick für das neue Rating sei nun stabil, teilte die europäische Agentur am Freitagabend mit. Zur Begründung verwies Scope auf die dauerhaft hohen Haushaltsdefizite, die steigende Zinslast und die Erosion der Gewaltenteilung durch die Machtkonzentration in der Exekutive unter Präsident Donald Trump, die die Berechenbarkeit der US-Politik mindere. Die Agentur erwartet, dass die Staatsschuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Scope hatte Anfang Oktober nach dem Shutdown der Regierung vor einer Herabstufung gewarnt.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche