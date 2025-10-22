Newsblog zur US-Politik Bessent sieht positive Signale zur Lösung des Handelsstreits
Donald Trump spekuliert über Treffen mit Xi in USA. Und er zelebriert einen weiteren Friedensschluss, dieses Mal in Asien. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
- Trump will Xi in die Vereinigten Staaten einladen
- US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
- Trump in Malaysia gelandet
- Trump erhöht Zölle gegen Kanada um weitere 10 Prozent
- Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
- Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
- Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
- Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"
- Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen
- Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
Sonntag, 26. Oktober
Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping am kommenden Donnerstag in Südkorea zeichnet sich eine Annäherung zwischen beiden Ländern im Handelsstreit ab. Von einem "positiven Rahmen" sprach US-Finanzminister Scott Bessent nach einem Vorbereitungstreffen mit dem chinesischen Vize-Premier He Lifeng.
Der Handelskonflikt zwischen beiden Ländern hatte sich zuletzt zugespitzt, als China weitere Beschränkungen für die Ausfuhr von wichtigen Rohstoffen verkündete. Die USA antworteten darauf mit weiteren Strafzöllen. "Ich würde die Unterredungen als konstruktiv, weitreichend und gründlich beschreiben", sagte Bessent am Sonntag nach einer Reihe von Vorbereitungstreffen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt vor Auswirkungen des Streits zwischen Trump und Xi für Europas Industrie gewarnt. "Der Euroraum ist weiterhin inflationsbedingten und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt, da er von der Versorgung kritischer Industrien mit Seltenen Erden durch China abhängig ist", heißt es in einer EZB-Studie zur Versorgung der europäischen Wirtschaft mit wichtigen Rohstoffen.
Trump will Xi in die Vereinigten Staaten einladen
Am Donnerstag wird sich US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea treffen. Nun deutete Trump eine weitere Begegnung an – dieses Mal in den USA. Ohne konkretere Angaben für einen Zeitraum brachte Trump als Ort des Treffens Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach ins Spiel – das ist Trumps Golfanwesen in Florida. Nähere Informationen, ob es bereits konkrete Pläne für ein solches Treffen gibt oder ob es sich um einen nicht abgesprochenen Vorstoß handelt, nannte Trump ebenso wenig wie einen möglichen Zeitpunkt. Die Deutsche Presse-Agentur fragte beim chinesischen Außenministerium nach einer Stellungnahme.
Xi kennt die USA. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama Xi im Weißen Haus empfangen. Trump selbst hatte bereits angedeutet, selbst nach China zu reisen. Er war dort bereits 2017 von Xi empfangen worden.
US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul und sein kambodschanischer Amtskollege Hun Manet besiegelten die Vereinbarung am Sonntag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Trump war dort kurz zuvor als Gast des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean gelandet – es ist die erste Station seiner mehrtägigen Asienreise.
Das Abkommen erinnere daran, "dass Versöhnung kein Zugeständnis, sondern ein Akt des Mutes ist, und dass der Frieden, wenn er einmal gewählt wurde, die Zukunft von Nationen neu gestalten kann", betonte der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, dessen Land in diesem Jahr den Vorsitz des Asean-Gipfels hat.
Trump hatte zuletzt schon zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vermittelt. Insgesamt rechnet er sich acht Friedensabkommen seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn an. Für die Vermittlung zwischen Pakistan und Indien hatte ihn die pakistanische Regierung für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
Trump in Malaysia gelandet
Donald Trump ist in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelandet. Er will bei der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha dabei sein – die USA hatten neben Malaysia und China in dem Konflikt vermittelt. Zwischen den Nachbarländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer 800 Kilometer langen Grenze gekommen.
In dem Abkommen geht es neben der Überwachung eines Waffenstillstands weitgehend um militärische Angelegenheiten, wie den Abzug schwerer Waffen und Minenräumung. Grenzverlaufdispute werden ebenso wenig behandelt wie die nach wie vor von Thailand geschlossene Grenze sowie andauernde Provokationen durch das thailändische Militär.
Trump-Anwältin blamiert sich mit X-Beitrag
Eine Anwältin von US-Präsident Trump hat sich mit einem Beitrag auf der Plattform X blamiert. Harmeet Dhillon, die auch stellvertretende Justizministerin für Bürgerrechte im US-Justizministerium ist, posierte im Oval Office mit dem Präsidenten unter einem Bild eines historischen Dokuments. "Ich liebe die Verfassung UND meinen Lieblingspräsidenten!", schrieb sie unter ihrem Beitrag. Allerdings stand sie nicht unter einem Bild der Verfassung, sondern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Entsprechend hämisch waren Kommentare der Nutzer: "Vielleicht sollte jemand im Justizministerium den Unterschied kennen" schrieb einer.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Samstag, 25. Oktober
Trump erhöht Zölle gegen Kanada um weitere 10 Prozent
US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social weitere Zölle gegen Kanada verkündet. Weil ein kritischer Videoclip der Provinz Ontario nicht unverzüglich vom Netz genommen worden sei, erhöhe er die bestehenden Einfuhrzölle um 10 Prozent, schrieb er. Trump wirft Ontario vor, in dem Video einen Ausschnitt einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ohne Genehmigung verwendet zu haben.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
Im Handelskonflikt mit Peking hält US-Präsident Donald Trump die Einigung auf ein umfassendes Abkommen mit China bei einem Treffen mit dessen Staatschef Xi Jinping in der kommenden Woche für möglich. "Ich denke, wir haben eine wirklich gute Chance, einen wirklich umfassenden Deal zu erzielen", sagte Trump am Samstag auf die Frage von Journalisten, was er sich von den bevorstehenden Gesprächen in Südkorea erhoffe. Trump äußerte sich auf dem Flug nach Asien an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One.
US-Präsident Trump trifft bei Zwischenstopp in Katar Führung des Golfemirats
US-Präsident Donald Trump ist am Samstag bei einer Zwischenlandung in Katar mit der Führung des Golfemirats zusammengetroffen. Bei einem Tankstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid gingen der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, und Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Trump ist auf dem Weg nach Malaysia, wo er eine mehrtägige Asien-Reise beginnt.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche