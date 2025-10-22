Newsblog zur US-Politik Wegen Geldwäsche verurteilt: Trump begnadigt Unterstützer

Changpeng Zhao: Durch die Begnadigung könnte der Binance-Gründer an die Spitze der Krypto-Börse zurückkehren. (Quelle: IMAGO/Lafargue Raphael/ABACA)

Trump begnadigt einen verurteilten Krypto-Unternehmer. Minister Hegseth verliert im Streit um Bücherverbannungen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 23. Oktober

Trump begnadigt verurteilten Binance-Gründer Zhao

US-Präsident Donald Trump hat den Mitgründer der Krypto-Währungsbörse Binance, Changpeng Zhao, ein Jahr nach dessen Haftentlassung nachträglich begnadigt. Das Weiße Haus begründete die Entscheidung damit, dass die Verurteilung Zhaos wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Geldwäsche im Zuge eines von Trumps Vorgänger Joe Biden geführten "Krieges" gegen die Kryptowährungsbranche zustande gekommen sei. Es habe im Fall Zhaos "keine Betrugsvorwürfe und keine identifizierbaren Opfer" gegeben.

Durch die Begnadigung gilt Zhao nicht mehr als vorbestraft. Dies wiederum könnte es Binance erleichtern, seine Geschäfte in den USA wieder aufzunehmen. Trumps Familie ist selber im Geschäft mit den Kryptowährungen tätig, als Präsident hat Trump der Branche mittels Deregulierung den Rücken gestärkt.

Der Kanadier Zhao war im April 2024 zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden, aus der im darauffolgenden September entlassen wurde. Er hatte sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft schuldig bekannt. Binance und Zhao waren beschuldigt worden, kriminellen Organisationen mittels der Binance-Plattform die Geldwäsche ermöglicht zu haben. Die Kryptowährungsbranche hatte mit mehr als 100 Millionen Dollar zu Trumps Wahlkampf im Jahr 2024 beigetragen. Nach dem Antritt seiner zweiten Amtszeit im Januar ließ Trump die Regulierungen der Branche lockern.

Schüler gewinnen Klage gegen Hegseth

US-Minister Pete Hegseth muss die Bibliotheken der US-Armee wieder neu bestücken. Der selbst ernannte "Kriegsminister" erlitt in seinem Kampf gegen die "Woke"-Bewegung für Gendergerechtigkeit eine Niederlage vor Gericht. Demnach verstößt Hegseths Verbannung der Bücher "Ich weiß, warum ein gefangener Vogel singt" der Autorin Maya Angelou sowie " State of Emergency: How We Win in the Country We Built" mit einem Vorwort der Rapperin Cardi B. aus den Schulbibliotheken für Armeeangehörige gegen das verfassungsmäßig garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung.

Hegseth hatte zuletzt in einer Rede vor US-Generälen gegen Gendergerechtigkeit gewettert und erklärt: "Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, und dann sind wir auf gewisse Weise 'woke' geworden." In einer Anordnung hatte er Bücher zur Gleichberechtigung aus den Büchereien der Armee verbannt.

Dagegen hatte die Amerikanische Bürgerrechtsunion ACLU im Namen der Schulkinder von Militärangehörigen Klage eingereicht und Recht erhalten. Das Urteil gilt jedoch nur für fünf Grundschulen auf US-Stützpunkten, die in der Klageeinreichung genannt worden sind.

Pentagon kündigt Neuanfang in Berichterstattung an