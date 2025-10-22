Newsblog zur US-Politik Trump: Brechen Handelsgespräche mit Kanada ab

Donald Trump im Weißen Haus: Unter seiner Führung gab es in zwei Amtszeiten bereits 57 Tage einen Shutdown. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP/imago)

Trump setzt einen Rekord bei Haushaltssperren. Die US-Regierung treibt die Förderung fossiler Energien voran. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 24. Oktober

Trump: Brechen Handelsgespräche mit Kanada ab

US-Präsident Donald Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, alle Handelsverhandlungen mit Kanada unverzüglich abzubrechen. "Die Ronald-Reagan-Stiftung hat soeben bekanntgegeben, dass Kanada in betrügerischer Weise eine gefälschte Werbung verwendet hat, in der Ronald Reagan negativ über Zölle spricht", schrieb Trump.

Ziel dieser Aktion sei es, in die Entscheidungsfindung des Obersten Gerichtshofs der USA sowie anderer Gerichte einzugreifen. Trump sprach von einem "ungeheuerlichen Verhalten". Er bezieht sich offenbar auf einen Clip, den der Premier der kanadischen Provinz Ontario, Doug Ford, auf X veröffentlicht hat. Darin wird der längst verstorbene ehemalige US-Präsident Ronald Reagan in einem kurzen, historischen Ausschnitt gezeigt. Darin sagt er: "Amerikas Jobs sind in Gefahr".

Trump: Brauche keine Parlamentserlaubnis im Drogenkrieg

Im Kampf gegen Drogenkartelle aus Lateinamerika will US-Präsident Donald Trump das Parlament nicht um Erlaubnis für weitere Angriffe auf Rauschgiftschmuggler bitten. "Ich denke, wir werden einfach Leute töten, die Drogen in unser Land bringen", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Ein Journalist hatte zuvor gefragt, warum Trump den Kongress nicht um eine formelle Kriegserklärung bitte, wenn er den Kartellen doch bereits den Kampf angesagt habe und das republikanisch dominierte Parlament seinem Ansinnen wohl eh zustimmen würde. Trump antwortete: "Ich glaube nicht, dass wir unbedingt um eine Kriegserklärung bitten werden."

Trump erreicht Shutdown-Rekord

US-Präsident Trump hat einen Rekord gebrochen. Unter seiner Amtsführung gab es so viele Tage ohne einen Haushalt wie bei keinem anderen Präsidenten zuvor. Bei einem Vergleich, wie viele Tage eines Shutdowns einem US-Staatschef zugeordnet werden, führt Trump nun mit 57 Tagen vor Jimmy Carter, der es auf 56 Tage brachte. Allerdings werden in dem Vergleich des Nachrichtenportals Axios Shutdowntage aller Amtszeiten einer Person zusammengezählt.

Barack Obama, der wie Trump zwei Amtszeiten hatte, benötigte nur 16 Tage innerhalb seiner acht Jahre im Weißen Haus. Stand heute dauert der aktuelle Shutdown 22 Tage, das wäre immer noch Platz drei hinter Bill Clinton, in dessen Amtszeit die Regierung 26 Tage lang keinen Haushalt hatte. Joe Biden konnte wie auch George W. Bush eine Haushaltssperre vermeiden.

Donnerstag, 23. Oktober

Trump verzichtet auf Entsendung von Soldaten nach San Francisco