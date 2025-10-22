Newsblog zur US-Politik Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg

Der US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor für Mileis Partei ausgesprochen. (Quelle: IMAGO/Hu Yousong/imago)

Trump freut sich über den Wahlausgang in Argentinien. US-Demokraten spekulieren über mögliche Trump-Herausforderer. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 27. Oktober

Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg

Nach dem Wahlsieg der argentinischen Regierungspartei des rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei bei den Zwischenwahlen hat Donald Trump seinem Amtskollegen zu dessen Leistung öffentlich gratuliert. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump: "Glückwunsch an Präsident Javier Milei zu seinem Erdrutschsieg in Argentinien. Er macht einen großartigen Job! Unser Vertrauen in ihn wurde vom argentinischen Volk bestätigt."

Zuvor hatte Mileis Partei La Libertad Avanza mit über 40 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich vor dem linken Peronisten-Bündnis gewonnen, das auf 31 Prozent kam. Die neuen Mehrheitsverhältnisse sichern Milei eine starke Position im Parlament inklusive Vetorecht bei allen Beschlüssen. Er kündigte umfassende Reformen bei Steuern, Arbeitsrecht und Staatsausgaben an.

Trump teilte zudem einen Beitrag auf X, in dem führende Vertreter der unterlegenen Peronisten ihn als "Wahlkampfleiter Mileis" bezeichneten – eine Darstellung, die er offenbar als Auszeichnung versteht.

Sonntag, 26. Oktober

Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wird nach den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nach eigener Aussage ernsthaft über eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 nachdenken. Auf eine entsprechende Frage im Sender CBS News antwortete der 58-Jährige: "Ja, (...) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht."

Newsom, der sich seit Monaten lautstark als Widersacher Trumps präsentiert, gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl. Als Gouverneur regiert er seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA.

Für Aufmerksamkeit sorgte Newsom auch damit, dass er Trump in den sozialen Medien parodierte. So verfasst sein Presseteam auf der Plattform X seit Monaten immer wieder Posts, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren.

Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China

China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.

Trump sagte am Rande des Gipfels in Malaysia: "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen."

