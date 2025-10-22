Newsblog zur US-Politik Trump bestraft Kanada mit Zollerhöhung

US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid. (Quelle: Mark Schiefelbein)

News folgen Artikel teilen

Kamala Harris will weiterhin US-Präsidentin werden. Donald Trump reicht Kanadas Reaktion auf seine Kritik an einem Werbevideo nicht aus. Alle Nachrichten im Newsblog.

Samstag, 25. Oktober

Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social weitere Zölle für Kanada verkündet. Weil ein kritischer Videoclip der Provinz Ontario nicht unverzüglich vom Netz genommen wurde, erhöhe er die bestehenden Einfuhrzölle um 10 Prozent, schrieb er. Trump wirft Ontario vor, in dem Video einen Ausschnitt einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ohne Genehmigung verwendet zu haben.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China

Im Handelskonflikt mit Peking hält US-Präsident Donald Trump die Einigung auf ein umfassendes Abkommen mit China bei einem Treffen mit dessen Staatschef Xi Jinping in der kommenden Woche für möglich. "Ich denke, wir haben eine wirklich gute Chance, einen wirklich umfassenden Deal zu erzielen", sagte Trump am Samstag auf die Frage von Journalisten, was er sich von den bevorstehenden Gesprächen in Südkorea erhoffe. Trump äußerte sich auf dem Flug nach Asien an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One.

US-Präsident Trump trifft bei Zwischenstopp in Katar Führung des Golfemirats

US-Präsident Donald Trump ist am Samstag bei einer Zwischenlandung in Katar mit der Führung des Golfemirats zusammengetroffen. Bei einem Tankstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid gingen der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, und Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Trump ist auf dem Weg nach Malaysia, wo er eine mehrtägige Asien-Reise beginnt.

Trump sagte vor Journalisten, sowohl der Scheich als auch der Ministerpräsident hätten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gespielt. Den Ministerpräsidenten Abdulrahman al-Thani würdigte er als seinen "Freund der Welt". An dem Gespräch nahm auch US-Außenminister Marco Rubio teil, der gerade im Rahmen einer umfassenden diplomatischen Offensive Washingtons in Israel war.

Er spendete der Trump-Regierung 130 Millionen Dollar