Newsblog zur US-Politik Trump bestraft Kanada mit Zollerhöhung
Kamala Harris will weiterhin US-Präsidentin werden. Donald Trump reicht Kanadas Reaktion auf seine Kritik an einem Werbevideo nicht aus. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent
- Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
- Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
- Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
- Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"
- Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen
- Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
Samstag, 25. Oktober
Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent
US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social weitere Zölle für Kanada verkündet. Weil ein kritischer Videoclip der Provinz Ontario nicht unverzüglich vom Netz genommen wurde, erhöhe er die bestehenden Einfuhrzölle um 10 Prozent, schrieb er. Trump wirft Ontario vor, in dem Video einen Ausschnitt einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ohne Genehmigung verwendet zu haben.
Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
Im Handelskonflikt mit Peking hält US-Präsident Donald Trump die Einigung auf ein umfassendes Abkommen mit China bei einem Treffen mit dessen Staatschef Xi Jinping in der kommenden Woche für möglich. "Ich denke, wir haben eine wirklich gute Chance, einen wirklich umfassenden Deal zu erzielen", sagte Trump am Samstag auf die Frage von Journalisten, was er sich von den bevorstehenden Gesprächen in Südkorea erhoffe. Trump äußerte sich auf dem Flug nach Asien an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One.
US-Präsident Trump trifft bei Zwischenstopp in Katar Führung des Golfemirats
US-Präsident Donald Trump ist am Samstag bei einer Zwischenlandung in Katar mit der Führung des Golfemirats zusammengetroffen. Bei einem Tankstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid gingen der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, und Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Trump ist auf dem Weg nach Malaysia, wo er eine mehrtägige Asien-Reise beginnt.
Trump sagte vor Journalisten, sowohl der Scheich als auch der Ministerpräsident hätten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gespielt. Den Ministerpräsidenten Abdulrahman al-Thani würdigte er als seinen "Freund der Welt". An dem Gespräch nahm auch US-Außenminister Marco Rubio teil, der gerade im Rahmen einer umfassenden diplomatischen Offensive Washingtons in Israel war.
Er spendete der Trump-Regierung 130 Millionen Dollar
Nach einer zunächst anonymen Millionenspende für die US-Soldaten während des Shutdowns ist nun die Identität des Geldgebers bekannt. Die "New York Times" berichtet, dass es sich um den 83 Jahre alten Bankenerben Timothy Mellon handeln soll. Er hatte bereits in den Jahren zuvor immer wieder mehrere Millionen Dollar an Trump gespendet. Lesen Sie hier mehr dazu.
Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
Nachdem sie bei der vergangenen Präsidentschaftswahl Donald Trump unterlegen war, erwägt die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris eine erneute Kandidatur. Sie sei "möglicherweise" eines Tages Präsidentin, sagte sie dem britischen Sender BBC. "Ich bin noch nicht fertig", sagte Harris. "Ich habe meine gesamte Karriere im Dienste des Staats verbracht, und das liegt mir im Blut."
Allerdings habe sie zu diesem Zeitpunkt noch keine finale Entscheidung getroffen. Auf die Anmerkung, die Quoten sähen sie lediglich als Außenseiterin, antwortete sie, sie höre nicht auf Umfragen. "Wenn ich auf die Umfragen gehört hätte, hätte ich weder für mein erstes noch für mein zweites Amt kandidiert – und ich würde ganz sicher nicht hier sitzen."
Trump macht wohl Zwischenstopp in Katar
US-Präsident Donald Trump trifft sich offenbar in Katar mit dem Emir und Premierminister des Landes. Das Treffen soll während eines Tankstopps auf dem Weg nach Malaysia an Bord der Air Force One stattfinden, berichtete "Al Arabiya" unter Berufung auf einen Sprecher des Weißen Hauses. Der US-Präsident ist am Freitag (Ortszeit) zu seiner mehrtägigen Asienreise aufgebrochen.
Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
US-Präsident Donald Trump hat Kanada im Streit um eine Werbekampagne mit Zitaten des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan am Freitag ein "schmutziges Spiel" vorgeworfen. Die kanadische Provinz Ontario hatte zuvor angekündigt, den umstrittenen Werbespot mit Äußerungen Reagans zur US-Zollpolitik abzusetzen, allerdings erst am Montag. Unter anderem bei zwei wichtigen Baseball-Spielen am Wochenende sollte die Werbung noch gezeigt werden.
"Ich wusste nicht, dass sie sie noch ein bisschen laufen lassen. Sie hätten sie heute Abend absetzen können", sagte Trump am Freitag weiter vor Journalisten. "Das ist ein schmutziges Spiel. Aber ich kann noch schmutziger spielen als sie", fügte er hinzu.
Aus Wut über die TV-Anzeige hatte Trump die Handelsgespräche mit Kanada vorerst abgebrochen. Ontario hatte den Beitrag auch in verschiedenen US-Fernsehsendern geschaltet. Darin war zu Bildern von US-Arbeitern und -Familien die Stimme Reagans zu hören, der vor Zöllen auf ausländische Importe warnt.
Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"
US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea als "eine Art Atommacht" bezeichnet. "Ich denke, dass sie eine Art Atommacht sind", sagte der US-Präsident am Freitag an Bord seines Regierungsflugzeugs Air Force One auf dem Weg nach Asien. "Nun, sie haben viele Atomwaffen", fügte er als Antwort auf die Frage hinzu, ob er Nordkorea als Nuklearmacht anerkennen würde.
Zuvor hatte Trump gesagt, dass er bei seiner Asien-Reise gerne Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen würde. Auf die Frage, ob ein Treffen möglich sei, sagte der US-Präsident: "Ich würde gerne, er weiß, dass wir dorthin kommen." Weiter sagte Trump: "Ich weiß es nicht (...). Er weiß, dass ich komme." US-Medien hatten berichtet, Vertreter beider Seiten hätten vorbereitende Gespräche für ein mögliches Treffen geführt.
Trump war am Freitag zur ersten Asien-Reise seiner zweiten Amtszeit aufgebrochen. Am Mittwoch wird er zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea erwartet, dort könnte er zum ersten Mal seit 2019 Kim wiedertreffen. "Ich hatte eine tolle Beziehung zu ihm", sagte Trump weiter an Bord der Air Force One.
Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen
Laut hochrangigen Regierungsbeamten wird Präsident Donald Trump seinen neuen 300 Millionen Dollar teuren Ballsaal im Weißen Haus wahrscheinlich nach sich selbst benennen. Beamte bezeichnen ihn bereits als "The President Donald J. Trump Ballroom”", berichtet der Sender ABC News. Dieser Name wird wahrscheinlich bestehen bleiben, wie ABC News erfahren hat. Trump hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, wie er den Ballsaal nennen will, aber er ist dafür bekannt, seine Bauprojekte nach sich selbst zu benennen.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche