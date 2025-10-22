Newsblog zur US-Politik Trump wohnt Abschluss von Friedens-Deal in Asien bei
Donald Trump zelebriert ein weiteren Friedensschluss, dieses Mal in Asien. Gegen Kanada geht er mit Zöllen vor. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
- Trump in Malaysia gelandet
- Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent
- Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
- Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
- Trump: "Das ist ein schmutziges Spiel"
- Trump bezeichnet Nordkorea als "eine Art Atommacht"
- Trump will Ballsaal offenbar nach sich benennen
- Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
Sonntag, 26. Oktober
US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern
Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul und sein kambodschanischer Amtskollege Hun Manet besiegelten die Vereinbarung am Sonntag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Trump war dort kurz zuvor als Gast des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean gelandet – es ist die erste Station seiner mehrtägigen Asienreise.
Das Abkommen erinnere daran, "dass Versöhnung kein Zugeständnis, sondern ein Akt des Mutes ist, und dass der Frieden, wenn er einmal gewählt wurde, die Zukunft von Nationen neu gestalten kann", betonte der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, dessen Land in diesem Jahr den Vorsitz des Asean-Gipfels hat.
Trump hatte zuletzt schon zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vermittelt. Insgesamt rechnet er sich acht Friedensabkommen seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn an. Für die Vermittlung zwischen Pakistan und Indien hatte ihn die pakistanische Regierung für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen .
Trump in Malaysia gelandet
Donald Trump ist in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelandet. Er will bei der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha dabei sein - die USA hatten in dem Konflikt neben Malaysia und China vermittelt. Zwischen den Nachbarländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer 800 Kilometer langen Grenze gekommen.
In dem Abkommen geht es neben der Überwachung eines Waffenstillstands weitgehend um militärische Angelegenheiten, wie Abzug schwerer Waffen und Minenräumung. Grenzverlaufdispute werden ebenso wenig behandelt wie die nach wie vor von Thailand geschlossene Grenze sowie andauernde Provokationen durch das thailändische Militär.
Trump-Anwältin blamiert sich mit X-Beitrag
Eine Anwältin von US-Präsidentin hat sich mit einem Beitrag auf der Plattform X blamiert. Harmeet Dhillon, die auch stellvertretende Justizministerin für Bürgerrechte im US-Justizministerium ist, posierte im Oval Office mit dem Präsidenten unter einem Bild eines historischen Dokuments. "Ich liebe die Verfassung UND meinen Lieblingspräsidenten!", schrieb sie unter ihrem Beitrag. Allerdings stand sie nicht unter einem Bild der Verfassung, sondern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Entsprechend hämisch waren Kommentare der Nutzer: "Vielleicht sollte jemand im Justizministerium den Unterschied kennen" schrieb einer.
Samstag, 25. Oktober
Trump erhöht Zölle für Kanada um weitere 10 Prozent
US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social weitere Zölle für Kanada verkündet. Weil ein kritischer Videoclip der Provinz Ontario nicht unverzüglich vom Netz genommen wurde, erhöhe er die bestehenden Einfuhrzölle um 10 Prozent, schrieb er. Trump wirft Ontario vor, in dem Video einen Ausschnitt einer Rede des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ohne Genehmigung verwendet zu haben.
Trump sieht Chance auf Abschluss eines "umfassenden Abkommens" mit China
Im Handelskonflikt mit Peking hält US-Präsident Donald Trump die Einigung auf ein umfassendes Abkommen mit China bei einem Treffen mit dessen Staatschef Xi Jinping in der kommenden Woche für möglich. "Ich denke, wir haben eine wirklich gute Chance, einen wirklich umfassenden Deal zu erzielen", sagte Trump am Samstag auf die Frage von Journalisten, was er sich von den bevorstehenden Gesprächen in Südkorea erhoffe. Trump äußerte sich auf dem Flug nach Asien an Bord seiner Präsidentenmaschine Air Force One.
US-Präsident Trump trifft bei Zwischenstopp in Katar Führung des Golfemirats
US-Präsident Donald Trump ist am Samstag bei einer Zwischenlandung in Katar mit der Führung des Golfemirats zusammengetroffen. Bei einem Tankstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid gingen der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, und Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Trump ist auf dem Weg nach Malaysia, wo er eine mehrtägige Asien-Reise beginnt.
Trump sagte vor Journalisten, sowohl der Scheich als auch der Ministerpräsident hätten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gespielt. Den Ministerpräsidenten Abdulrahman al-Thani würdigte er als seinen "Freund der Welt". An dem Gespräch nahm auch US-Außenminister Marco Rubio teil, der gerade im Rahmen einer umfassenden diplomatischen Offensive Washingtons in Israel war.
Er spendete der Trump-Regierung 130 Millionen Dollar
Nach einer zunächst anonymen Millionenspende für die US-Soldaten während des Shutdowns ist nun die Identität des Geldgebers bekannt. Die "New York Times" berichtet, dass es sich um den 83 Jahre alten Bankenerben Timothy Mellon handeln soll. Er hatte bereits in den Jahren zuvor immer wieder mehrere Millionen Dollar an Trump gespendet. Lesen Sie hier mehr dazu.
Kamala Harris erwägt weitere Präsidentschaftskandidatur
Nachdem sie bei der vergangenen Präsidentschaftswahl Donald Trump unterlegen war, erwägt die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris eine erneute Kandidatur. Sie sei "möglicherweise" eines Tages Präsidentin, sagte sie dem britischen Sender BBC. "Ich bin noch nicht fertig", sagte Harris. "Ich habe meine gesamte Karriere im Dienste des Staats verbracht, und das liegt mir im Blut."
Allerdings habe sie zu diesem Zeitpunkt noch keine finale Entscheidung getroffen. Auf die Anmerkung, die Quoten sähen sie lediglich als Außenseiterin, antwortete sie, sie höre nicht auf Umfragen. "Wenn ich auf die Umfragen gehört hätte, hätte ich weder für mein erstes noch für mein zweites Amt kandidiert – und ich würde ganz sicher nicht hier sitzen."
Trump macht wohl Zwischenstopp in Katar
US-Präsident Donald Trump trifft sich offenbar in Katar mit dem Emir und Premierminister des Landes. Das Treffen soll während eines Tankstopps auf dem Weg nach Malaysia an Bord der Air Force One stattfinden, berichtete "Al Arabiya" unter Berufung auf einen Sprecher des Weißen Hauses. Der US-Präsident ist am Freitag (Ortszeit) zu seiner mehrtägigen Asienreise aufgebrochen.
