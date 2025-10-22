Newsblog zur US-Politik Trump wohnt Abschluss von Friedens-Deal in Asien bei

US-Präsident Donald Trump vermittelte zwischen Thailand und Kambodscha. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump zelebriert ein weiteren Friedensschluss, dieses Mal in Asien. Gegen Kanada geht er mit Zöllen vor. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 26. Oktober

US-Präsident lässt sich in Asien für Abkommen feiern

Drei Monate nach den schweren Kämpfen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha haben beide Länder im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen unterzeichnet. Der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul und sein kambodschanischer Amtskollege Hun Manet besiegelten die Vereinbarung am Sonntag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Trump war dort kurz zuvor als Gast des Gipfeltreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean gelandet – es ist die erste Station seiner mehrtägigen Asienreise.

Das Abkommen erinnere daran, "dass Versöhnung kein Zugeständnis, sondern ein Akt des Mutes ist, und dass der Frieden, wenn er einmal gewählt wurde, die Zukunft von Nationen neu gestalten kann", betonte der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, dessen Land in diesem Jahr den Vorsitz des Asean-Gipfels hat.

Trump hatte zuletzt schon zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vermittelt. Insgesamt rechnet er sich acht Friedensabkommen seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn an. Für die Vermittlung zwischen Pakistan und Indien hatte ihn die pakistanische Regierung für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen .

Trump in Malaysia gelandet

Donald Trump ist in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelandet. Er will bei der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha dabei sein - die USA hatten in dem Konflikt neben Malaysia und China vermittelt. Zwischen den Nachbarländern war es im Juli zu tagelangen schweren Gefechten an ihrer 800 Kilometer langen Grenze gekommen.

In dem Abkommen geht es neben der Überwachung eines Waffenstillstands weitgehend um militärische Angelegenheiten, wie Abzug schwerer Waffen und Minenräumung. Grenzverlaufdispute werden ebenso wenig behandelt wie die nach wie vor von Thailand geschlossene Grenze sowie andauernde Provokationen durch das thailändische Militär.

