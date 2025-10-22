Newsblog zur US-Politik Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten

Donald Trump: Der US-Präsident würde nach seiner Amtszeit gerne weitermachen. (Quelle: Lukas Coch/AAP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump äußert sich zu seiner politischen Zukunft. Die Fronten im Handelsstreit zwischen Kanada und den USA sind verhärtet. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 27. Oktober

Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten

Donald Trump wäre nach seinen Worten berechtigt, sich nach seiner aktuellen Amtszeit um das Amt des Vizepräsidenten zu bewerben. Er werde das aber nicht machen, sagte der US-Präsident vor Journalisten. "Es wäre nicht richtig." Zugleich machte Trump erneut deutlich, dass er einer dritten Amtszeit, die per US-Verfassung nicht möglich ist, nicht abgeneigt wäre: "Ich würde es gern machen."

"Es gibt einen Plan": Trump-Vertrauter glaubt an dritte Amtszeit

Nach dem 22. Zusatz der US-Verfassung darf niemand mehr als zweimal zum US-Präsidenten gewählt werden. Trump macht aber schon länger Anspielungen auf die 2028 anstehende Präsidentenwahl. So gibt es etwa Kappen mit der Aufschrift "Trump 2028". Beobachter in den USA fragen sich, ob daraus Ernst werden könnte.

Für eine Verfassungsänderung wäre eine Mehrheit von jeweils zwei Dritteln im Repräsentantenhaus und Senat notwendig – sowie die Zustimmung von drei Vierteln der Regierungen in den Bundesstaaten. Einige Verbündete brachten deswegen eine Kandidatur als Vizepräsident ins Gespräch – mit der Idee, dass der gewählte Präsident dann abtreten und sein Amt Trump überlassen würde.

Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen

US-Präsident Donald Trump will sich mitten im Streit um einen Anti-Zoll-Werbeclip aktuell nicht mit Kanadas Premierminister Mark Carney treffen. Beide Regierungschefs halten sich derzeit in Asien auf. Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob er vorhabe, den Kanadier auf seiner Reise beim Wirtschafts-Gipfel Apec in Südkorea zu sehen: "Ich möchte mich nicht mit ihm treffen." Es werde vorerst kein Treffen geben.

Ob Trumps Aussagen direkt mit dem Streit zusammenhängen, ging aus seiner Antwort nicht hervor. Der Präsident sagte auf seinem Flug in der Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan, er sei mit den aktuellen Handelsvereinbarungen mit dem Nachbarland zufrieden.

Trump ärgert sich über Kanada, weil die Provinz Ontario einen TV-Werbeclip gegen Zölle produzieren ließ. Darin ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump nutzt in seiner zweiten Amtszeit das Instrument der Zölle sehr häufig und weltweit. Der US-Präsident hält den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor, die Aussagen Reagans seien selektiv genutzt und irreführend eingebettet worden.

Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg