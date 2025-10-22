Newsblog zur US-Politik Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten
Donald Trump äußert sich zu seiner politischen Zukunft. Die Fronten im Handelsstreit zwischen Kanada und den USA sind verhärtet. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten
- Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen
- Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg
- Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken
- Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
- Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
Montag, 27. Oktober
Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten
Donald Trump wäre nach seinen Worten berechtigt, sich nach seiner aktuellen Amtszeit um das Amt des Vizepräsidenten zu bewerben. Er werde das aber nicht machen, sagte der US-Präsident vor Journalisten. "Es wäre nicht richtig." Zugleich machte Trump erneut deutlich, dass er einer dritten Amtszeit, die per US-Verfassung nicht möglich ist, nicht abgeneigt wäre: "Ich würde es gern machen."
- "Es gibt einen Plan": Trump-Vertrauter glaubt an dritte Amtszeit
Nach dem 22. Zusatz der US-Verfassung darf niemand mehr als zweimal zum US-Präsidenten gewählt werden. Trump macht aber schon länger Anspielungen auf die 2028 anstehende Präsidentenwahl. So gibt es etwa Kappen mit der Aufschrift "Trump 2028". Beobachter in den USA fragen sich, ob daraus Ernst werden könnte.
Für eine Verfassungsänderung wäre eine Mehrheit von jeweils zwei Dritteln im Repräsentantenhaus und Senat notwendig – sowie die Zustimmung von drei Vierteln der Regierungen in den Bundesstaaten. Einige Verbündete brachten deswegen eine Kandidatur als Vizepräsident ins Gespräch – mit der Idee, dass der gewählte Präsident dann abtreten und sein Amt Trump überlassen würde.
Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen
US-Präsident Donald Trump will sich mitten im Streit um einen Anti-Zoll-Werbeclip aktuell nicht mit Kanadas Premierminister Mark Carney treffen. Beide Regierungschefs halten sich derzeit in Asien auf. Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob er vorhabe, den Kanadier auf seiner Reise beim Wirtschafts-Gipfel Apec in Südkorea zu sehen: "Ich möchte mich nicht mit ihm treffen." Es werde vorerst kein Treffen geben.
Ob Trumps Aussagen direkt mit dem Streit zusammenhängen, ging aus seiner Antwort nicht hervor. Der Präsident sagte auf seinem Flug in der Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan, er sei mit den aktuellen Handelsvereinbarungen mit dem Nachbarland zufrieden.
Trump ärgert sich über Kanada, weil die Provinz Ontario einen TV-Werbeclip gegen Zölle produzieren ließ. Darin ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump nutzt in seiner zweiten Amtszeit das Instrument der Zölle sehr häufig und weltweit. Der US-Präsident hält den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor, die Aussagen Reagans seien selektiv genutzt und irreführend eingebettet worden.
Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg
Nach dem Wahlsieg der argentinischen Regierungspartei des rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei bei den Zwischenwahlen hat Donald Trump seinem Amtskollegen zu dessen Leistung öffentlich gratuliert. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump: "Glückwunsch an Präsident Javier Milei zu seinem Erdrutschsieg in Argentinien. Er macht einen großartigen Job! Unser Vertrauen in ihn wurde vom argentinischen Volk bestätigt."
Zuvor hatte Mileis Partei La Libertad Avanza mit über 40 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich vor dem linken Peronisten-Bündnis gewonnen, das auf 31 Prozent kam. Die neuen Mehrheitsverhältnisse sichern Milei eine starke Position im Parlament inklusive Vetorecht bei allen Beschlüssen. Er kündigte umfassende Reformen bei Steuern, Arbeitsrecht und Staatsausgaben an.
Trump teilte zudem einen Beitrag auf X, in dem führende Vertreter der unterlegenen Peronisten ihn als "Wahlkampfleiter Mileis" bezeichneten – eine Darstellung, die er offenbar als Auszeichnung versteht.
Sonntag, 26. Oktober
Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wird nach den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nach eigener Aussage ernsthaft über eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 nachdenken. Auf eine entsprechende Frage im Sender CBS News antwortete der 58-Jährige: "Ja, (...) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht."
Newsom, der sich seit Monaten lautstark als Widersacher Trumps präsentiert, gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl. Als Gouverneur regiert er seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA.
Für Aufmerksamkeit sorgte Newsom auch damit, dass er Trump in den sozialen Medien parodierte. So verfasst sein Presseteam auf der Plattform X seit Monaten immer wieder Posts, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren.
Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.
Trump sagte am Rande des Gipfels in Malaysia: "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen."
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche