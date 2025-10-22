Newsblog zur US-Politik Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen

Mark Carney (l.) und Donald Trump bei einem Besuch des Kanadiers im Weißen Haus im Mai (Archivbild): Die USA und ihr nördliches Nachbarland liegen im Clinch um Zölle. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)

Die Fronten im Handelsstreit zwischen Kanada und den USA scheinen verhärtet zu sein. Trump freut sich über den Wahlausgang in Argentinien. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 27. Oktober

Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen

US-Präsident Donald Trump will sich mitten im Streit um einen Anti-Zoll-Werbeclip aktuell nicht mit Kanadas Premierminister Mark Carney treffen. Beide Regierungschefs halten sich derzeit in Asien auf. Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob er vorhabe, den Kanadier auf seiner Reise beim Wirtschafts-Gipfel Apec in Südkorea zu sehen: "Ich möchte mich nicht mit ihm treffen." Es werde vorerst kein Treffen geben.

Ob Trumps Aussagen direkt mit dem Streit zusammenhängen, ging aus seiner Antwort nicht hervor. Der Präsident sagte auf seinem Flug in der Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan, er sei mit den aktuellen Handelsvereinbarungen mit dem Nachbarland zufrieden.

Trump ärgert sich über Kanada, weil die Provinz Ontario einen TV-Werbeclip gegen Zölle produzieren ließ. Darin ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump nutzt in seiner zweiten Amtszeit das Instrument der Zölle sehr häufig und weltweit. Der US-Präsident hält den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor, die Aussagen Reagans seien selektiv genutzt und irreführend eingebettet worden.

Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg

Nach dem Wahlsieg der argentinischen Regierungspartei des rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei bei den Zwischenwahlen hat Donald Trump seinem Amtskollegen zu dessen Leistung öffentlich gratuliert. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump: "Glückwunsch an Präsident Javier Milei zu seinem Erdrutschsieg in Argentinien. Er macht einen großartigen Job! Unser Vertrauen in ihn wurde vom argentinischen Volk bestätigt."

Zuvor hatte Mileis Partei La Libertad Avanza mit über 40 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich vor dem linken Peronisten-Bündnis gewonnen, das auf 31 Prozent kam. Die neuen Mehrheitsverhältnisse sichern Milei eine starke Position im Parlament inklusive Vetorecht bei allen Beschlüssen. Er kündigte umfassende Reformen bei Steuern, Arbeitsrecht und Staatsausgaben an.