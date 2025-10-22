Newsblog zur US-Politik Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen
Die Fronten im Handelsstreit zwischen Kanada und den USA scheinen verhärtet zu sein. Trump freut sich über den Wahlausgang in Argentinien. Alle Nachrichten im Newsblog.
Montag, 27. Oktober
Mitten im Handelsstreit: Trump will Kanadas Premier nicht treffen
US-Präsident Donald Trump will sich mitten im Streit um einen Anti-Zoll-Werbeclip aktuell nicht mit Kanadas Premierminister Mark Carney treffen. Beide Regierungschefs halten sich derzeit in Asien auf. Trump sagte auf die Frage von Journalisten, ob er vorhabe, den Kanadier auf seiner Reise beim Wirtschafts-Gipfel Apec in Südkorea zu sehen: "Ich möchte mich nicht mit ihm treffen." Es werde vorerst kein Treffen geben.
Ob Trumps Aussagen direkt mit dem Streit zusammenhängen, ging aus seiner Antwort nicht hervor. Der Präsident sagte auf seinem Flug in der Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan, er sei mit den aktuellen Handelsvereinbarungen mit dem Nachbarland zufrieden.
Trump ärgert sich über Kanada, weil die Provinz Ontario einen TV-Werbeclip gegen Zölle produzieren ließ. Darin ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump nutzt in seiner zweiten Amtszeit das Instrument der Zölle sehr häufig und weltweit. Der US-Präsident hält den Kanadiern eine irreführende Werbekampagne vor, die Aussagen Reagans seien selektiv genutzt und irreführend eingebettet worden.
Trump brüstet sich mit Milei-Wahlsieg
Nach dem Wahlsieg der argentinischen Regierungspartei des rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei bei den Zwischenwahlen hat Donald Trump seinem Amtskollegen zu dessen Leistung öffentlich gratuliert. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump: "Glückwunsch an Präsident Javier Milei zu seinem Erdrutschsieg in Argentinien. Er macht einen großartigen Job! Unser Vertrauen in ihn wurde vom argentinischen Volk bestätigt."
Zuvor hatte Mileis Partei La Libertad Avanza mit über 40 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich vor dem linken Peronisten-Bündnis gewonnen, das auf 31 Prozent kam. Die neuen Mehrheitsverhältnisse sichern Milei eine starke Position im Parlament inklusive Vetorecht bei allen Beschlüssen. Er kündigte umfassende Reformen bei Steuern, Arbeitsrecht und Staatsausgaben an.
Trump teilte zudem einen Beitrag auf X, in dem führende Vertreter der unterlegenen Peronisten ihn als "Wahlkampfleiter Mileis" bezeichneten – eine Darstellung, die er offenbar als Auszeichnung versteht.
Sonntag, 26. Oktober
Newsom will über Kandidatur fürs Weiße Haus nachdenken
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom wird nach den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nach eigener Aussage ernsthaft über eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2028 nachdenken. Auf eine entsprechende Frage im Sender CBS News antwortete der 58-Jährige: "Ja, (...) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht."
Newsom, der sich seit Monaten lautstark als Widersacher Trumps präsentiert, gilt schon länger als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentschaftswahl. Als Gouverneur regiert er seit 2019 den bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesstaat der USA.
Für Aufmerksamkeit sorgte Newsom auch damit, dass er Trump in den sozialen Medien parodierte. So verfasst sein Presseteam auf der Plattform X seit Monaten immer wieder Posts, die – wie so häufig bei Trump – komplett in Großbuchstaben verfasst sind und den Kommunikationsstil des Republikaners auch anderweitig imitieren.
Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.
Trump sagte am Rande des Gipfels in Malaysia: "Ich denke, wir werden ein gutes Abkommen mit China schließen."
Er soll für Trump Grönland sichern
Der US-Senat hat jetzt Trumps neuen Botschafter für das dänische Grönland bestätigt: Ken Howery. Seine Mission ist klar: den Zugriff auf Grönland sichern. Lesen Sie hier mehr dazu.
Gutes US-China-Treffen vor Gipfel am Donnerstag
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping am kommenden Donnerstag in Südkorea zeichnet sich eine Annäherung zwischen beiden Ländern im Handelsstreit ab. Von einem "positiven Rahmen" sprach US-Finanzminister Scott Bessent nach einem Vorbereitungstreffen mit dem chinesischen Vize-Premier He Lifeng.
Der Handelskonflikt zwischen beiden Ländern hatte sich zuletzt zugespitzt, als China weitere Beschränkungen für die Ausfuhr von wichtigen Rohstoffen verkündete. Die USA antworteten darauf mit weiteren Strafzöllen. "Ich würde die Unterredungen als konstruktiv, weitreichend und gründlich beschreiben", sagte Bessent am Sonntag nach einer Reihe von Vorbereitungstreffen.
