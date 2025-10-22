Newsblog zur US-Politik "Sehe keinen Weg": Trump-Vertrauter schließt dritte Amtszeit aus
Ein Trump Verbündeter äußert sich skeptisch zu einer dritten Amtszeit Trumps. Sein Verteidigungsminister gibt die Tötung mutmaßlicher Drogenschmuggler bekannt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Johnson: Verfassung sieht keine dritte Amtszeit vor
- Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik
- Trump beschwört Stärke der Marine bei Besuch in Japan
- Insider: Japan bietet Trump milliardenschweres Investitionspaket an
- Japan will "goldenes Zeitalter" mit USA
- Trump: Werde nicht 2028 als Vizepräsident antreten
Dienstag, 28. Oktober
Johnson: Verfassung sieht keine dritte Amtszeit vor
In der Debatte um eine mögliche dritte Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat sein enger Verbündete Mike Johnson eine erneute Kandidatur verworfen. "Ich denke, der Präsident kennt die Beschränkungen der Verfassung", sagte Johnson mit Blick auf den 22. Zusatz der US-Verfassung. "Ich sehe hier keinen Weg, die Verfassung anzupassen." In dem 1951 in Kraft getretenen Zusatzartikel heißt es: "Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden."
Der Republikaner Johnson ist Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Er spielte 2017 eine herausragende Rolle, bei Trumps Versuchen, die Wahl von Joe Biden ins Weiße Haus anzufechten. Trump hatte mehrfach über eine dritte Amtszeit spekuliert.
Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik weitere tödliche Angriffe auf Boote durchgeführt, die Drogen transportiert haben sollen. Insgesamt habe es am Montag drei Attacken auf vier Boote gegeben, bei denen 14 Menschen getötet worden seien, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Eine Person habe überlebt.
Nach seinen Angaben koordinierten mexikanische Behörden die Rettungsmaßnahmen, nachdem die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Southcom) sie eingeleitet hatte. Hegseth sprach – wie schon bei früheren Angriffen dieser Art – von getöteten "Terroristen". Er gab außerdem an, die Attacken hätten in internationalen Gewässern stattgefunden. Belege für letztere beide Behauptungen legte er nicht vor.
Das US-Militär greift seit Wochen immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich. UN-Menschenrechtsexperten sahen darin Verstöße gegen das Völkerrecht.
Trump beschwört Stärke der Marine bei Besuch in Japan
US-Präsident Donald Trump hat mit martialischer Sprache die Stärke der US-Marine beschworen. Kein Feind werde auch nur davon träumen, Amerikas Marine zu bedrohen, sagte der Republikaner in einer Rede bei einem Truppenbesuch auf einem Flugzeugträger des US-Marinestützpunkts Yokosuka nahe Tokio.
Trump ergänzte, wenn doch, dann stehe der amerikanische Matrose bereit, die Feinde "zu zerschmettern, zu versenken, zu zerstören und auszulöschen". Er schob nach, dass dies eine furchtbare Aussage sei. Und dass er sich damit wohl für den Friedensnobelpreis disqualifiziert habe.
Über das Militär sagte Trump: "Niemand hat unsere Waffen, und schon sehr bald wird es noch stärker und mächtiger sein als je zuvor." Seit geraumer Zeit setzt Trump bewusst auf martialische Rhetorik. Die US-Regierung verfolgt nach eigenen Angaben das Prinzip Frieden durch Stärke. Die Regierung benannte vor einiger Zeit das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium um.
Graham: Diese Länder will Donald Trump angreifen
Der republikanische Kongressabgeordnete Lindsey Graham hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS erklärt, US-Präsident Donald Trump wolle den Kongress nach seiner Asienreise über kommende Militäraktionen gegen Venezuela und Kolumbien informieren.
"Im Kongress wird es eine Anhörung geben", so Graham. "Dabei wird es nicht nur um mögliche Angriffe zu See, sondern auch an Land gehen". Er unterstütze das Vorgehen, Trump habe dahingehend alle Autorität, die er für eine solche Aktion benötige. Soldaten im Dienst des US-Militärs bat der Senator, nicht auf Stimmen zu hören, die sie für eine mögliche Invasion verurteilen würden: "Sie machen Amerika sicher", fügte der republikanische Abgeordnete hinzu.
Insider: Japan bietet Trump milliardenschweres Investitionspaket an
Die neue japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat US-Präsident Donald Trump ein milliardenschweres Investitionspaket angeboten. Das Paket im Volumen von 550 Milliarden Dollar umfasse Investitionen in den Schiffbau sowie höhere Käufe von US-Sojabohnen, Gas und Pick-up-Trucks, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.
Zudem unterzeichneten Trump und Takaichi ein Rahmenabkommen zur Sicherung der Versorgung mit Mineralien und Seltenen Erden, wie das Weiße Haus mitteilte. Demnach wollen die Länder durch koordinierte Investitionen zusammenarbeiten, um die Entwicklung diversifizierter und fairer Märkte für die Rohstoffe zu beschleunigen, wie das US-Präsidialamt weiter mitteilte.
Mit den Zusagen will Takaichi offenbar den Forderungen Trumps nach höheren Verteidigungsausgaben zuvorkommen. Trump lobte Japans Bemühungen, seine militärischen Kapazitäten zu erhöhen und mehr US-Verteidigungsgüter zu kaufen. Takaichi plant zudem, Trump für den Friedensnobelpreis zu nominieren, wie der Sender NTV unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.
Japan will "goldenes Zeitalter" mit USA
Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle "ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen." Ihre beiden Staaten hätten "das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut". Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.
Trump hob anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten "ganz erheblich" erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen "für eine sehr große Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten", sagte Trump. Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als "Eckpfeiler" ihrer Außen- und Sicherheitspolitik.
- Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche