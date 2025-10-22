Newsblog zur US-Politik "Sehe keinen Weg": Trump-Vertrauter schließt dritte Amtszeit aus

Mike Johnson (r) mit Donald Trump: Der US-Präsident hat mehrfach über eine dritte Amtszeit im Weißen Haus spekuliert. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH/imago)

Ein Trump Verbündeter äußert sich skeptisch zu einer dritten Amtszeit Trumps. Sein Verteidigungsminister gibt die Tötung mutmaßlicher Drogenschmuggler bekannt. Alle Nachrichten im Newsblog.

Dienstag, 28. Oktober

Johnson: Verfassung sieht keine dritte Amtszeit vor

In der Debatte um eine mögliche dritte Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat sein enger Verbündete Mike Johnson eine erneute Kandidatur verworfen. "Ich denke, der Präsident kennt die Beschränkungen der Verfassung", sagte Johnson mit Blick auf den 22. Zusatz der US-Verfassung. "Ich sehe hier keinen Weg, die Verfassung anzupassen." In dem 1951 in Kraft getretenen Zusatzartikel heißt es: "Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden."

Der Republikaner Johnson ist Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Er spielte 2017 eine herausragende Rolle, bei Trumps Versuchen, die Wahl von Joe Biden ins Weiße Haus anzufechten. Trump hatte mehrfach über eine dritte Amtszeit spekuliert.

Hegseth: 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik weitere tödliche Angriffe auf Boote durchgeführt, die Drogen transportiert haben sollen. Insgesamt habe es am Montag drei Attacken auf vier Boote gegeben, bei denen 14 Menschen getötet worden seien, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Eine Person habe überlebt.

Nach seinen Angaben koordinierten mexikanische Behörden die Rettungsmaßnahmen, nachdem die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Southcom) sie eingeleitet hatte. Hegseth sprach – wie schon bei früheren Angriffen dieser Art – von getöteten "Terroristen". Er gab außerdem an, die Attacken hätten in internationalen Gewässern stattgefunden. Belege für letztere beide Behauptungen legte er nicht vor.

Das US-Militär greift seit Wochen immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich. UN-Menschenrechtsexperten sahen darin Verstöße gegen das Völkerrecht.

Trump beschwört Stärke der Marine bei Besuch in Japan

US-Präsident Donald Trump hat mit martialischer Sprache die Stärke der US-Marine beschworen. Kein Feind werde auch nur davon träumen, Amerikas Marine zu bedrohen, sagte der Republikaner in einer Rede bei einem Truppenbesuch auf einem Flugzeugträger des US-Marinestützpunkts Yokosuka nahe Tokio.