t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Venezuela: Trump schickt erneut Bomber – mehr als Drohgebärde?

Nur eine Drohgebärde?
Trump schickt wohl erneut Bomber Richtung Venezuela

Von t-online, pri
23.10.2025 - 18:43 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 140665541Vergrößern des Bildes
US-Bomber vom Typ B1-Lancer (hinten) in Begleitung von F-15-Kampfjets. (Archivbild) (Quelle: Sra Jerreht Harris/Planetpix via www.imago-images.de/imago)
News folgen

Die USA verlegen weitere Kampflugzeuge Richtung Venezuela. Bereitet Trump den Sturz von Staatschef Maduro vor. Experten warnen vor einem entscheidenden Hindernis.

Donald Trump liebt klare Frontstellungen. Etwa gegen Venezuelas linksgerichteten Staatschef Nicolás Maduro. Seit Wochen geht Trumps Armee gegen mutmaßliche Drogenboote vor der Küste Venezuelas vor. Plant der US-Präsident gar mehr: "Lächerlich" nannte Trump die Frage, ob er Maduros Sturz anstrebe. Nur um dann hinterherzuschieben: "Aber ich denke, Venezuela spürt den Druck."

Seit Donnerstag gewinnen die Spekulationen über ein militärisches Vorgehen der USA gegen Venezuela neue Nahrung. Militärexperten beobachteten auf Flugradarseiten den Start von US-Langstreckenbombern vom Typ B1-Lancer in Richtung Karibik. Das Überschallflugzeug wird seit 1986 von der US-Armee eingesetzt. Eine Bestätigung der US-Armee für den mutmaßlichen Einsatz liegt bislang nicht vor.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

"Die Vereinigten Staaten streben eine grundlegende Neuordnung der Verteidigungsprioritäten und -mittel in der westlichen Hemisphäre", heißt es in einer Analyse von Henry Ziemer und Ryan C. Berg vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.

Entwicklung erinnert an den Fall Noriega

Auch die beiden Experten wähnen hinter dem Anti-Drogen-Krieg in Venezuela ein größeres strategisches Interesse. "Viele fragen sich, ob die aktuellen Operationen in internationalen Gewässern nicht nur ein Vorwand für eine größere Kampagne zum Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro sind", notieren Ziemer und Berg.

Die US-Regierung stufte Maduro zuletzt offiziell als Anführer eines Drogenkartells ein. Unter dem gleichen Vorwand hatten die USA 1990 Panamas-Staatschef Manuel Noriega gestürzt. Prompt sicherte Russland Maduro seine Unterstützung zu.

Venezuela Präsident MaduroVergrößern des Bildes
Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro trotzt Donald Trump. (Archivbild) (Quelle: Marcos Salgado/XinHua/dpa/dpa-bilder)

Maduro ist das ideale Feindbild für Trump: links-sozialistisch, autoritär und chinafreundlich. Bereits in der Vorwoche hatte Trump B-52-Bomber vor der Küste Venezuela fliegen lassen. Sie sollen einen Anti-Drogen-Einsatz flankiert haben.

Spekuliert wird nicht allein über einen Sturz Maduros. Die USA könnten mit ihrem Militär auch den Export von Öl aus Venezuela stoppen. Es bleibt aber ein entscheidender Nachteil, wie die beiden Sicherheitsexperten Ziemer und Berg notieren: "Anders als im indo-pazifischen Raum verfügen die USA in Südamerika nicht über eine ausreichende Zahl von Stützpunkten" für eine größer angelegte Militäraktion.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Entgleisungen von Trumps Pressesprecherin
Das Ziel ist Chaos
  • Bastian Brauns
Eine Analyse von Bastian Brauns

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom