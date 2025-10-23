Nur eine Drohgebärde? Trump schickt wohl erneut Bomber Richtung Venezuela
Die USA verlegen weitere Kampflugzeuge Richtung Venezuela. Bereitet Trump den Sturz von Staatschef Maduro vor. Experten warnen vor einem entscheidenden Hindernis.
Donald Trump liebt klare Frontstellungen. Etwa gegen Venezuelas linksgerichteten Staatschef Nicolás Maduro. Seit Wochen geht Trumps Armee gegen mutmaßliche Drogenboote vor der Küste Venezuelas vor. Plant der US-Präsident gar mehr: "Lächerlich" nannte Trump die Frage, ob er Maduros Sturz anstrebe. Nur um dann hinterherzuschieben: "Aber ich denke, Venezuela spürt den Druck."
Seit Donnerstag gewinnen die Spekulationen über ein militärisches Vorgehen der USA gegen Venezuela neue Nahrung. Militärexperten beobachteten auf Flugradarseiten den Start von US-Langstreckenbombern vom Typ B1-Lancer in Richtung Karibik. Das Überschallflugzeug wird seit 1986 von der US-Armee eingesetzt. Eine Bestätigung der US-Armee für den mutmaßlichen Einsatz liegt bislang nicht vor.
"Die Vereinigten Staaten streben eine grundlegende Neuordnung der Verteidigungsprioritäten und -mittel in der westlichen Hemisphäre", heißt es in einer Analyse von Henry Ziemer und Ryan C. Berg vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.
Entwicklung erinnert an den Fall Noriega
Auch die beiden Experten wähnen hinter dem Anti-Drogen-Krieg in Venezuela ein größeres strategisches Interesse. "Viele fragen sich, ob die aktuellen Operationen in internationalen Gewässern nicht nur ein Vorwand für eine größere Kampagne zum Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro sind", notieren Ziemer und Berg.
Die US-Regierung stufte Maduro zuletzt offiziell als Anführer eines Drogenkartells ein. Unter dem gleichen Vorwand hatten die USA 1990 Panamas-Staatschef Manuel Noriega gestürzt. Prompt sicherte Russland Maduro seine Unterstützung zu.
Maduro ist das ideale Feindbild für Trump: links-sozialistisch, autoritär und chinafreundlich. Bereits in der Vorwoche hatte Trump B-52-Bomber vor der Küste Venezuela fliegen lassen. Sie sollen einen Anti-Drogen-Einsatz flankiert haben.
Spekuliert wird nicht allein über einen Sturz Maduros. Die USA könnten mit ihrem Militär auch den Export von Öl aus Venezuela stoppen. Es bleibt aber ein entscheidender Nachteil, wie die beiden Sicherheitsexperten Ziemer und Berg notieren: "Anders als im indo-pazifischen Raum verfügen die USA in Südamerika nicht über eine ausreichende Zahl von Stützpunkten" für eine größer angelegte Militäraktion.
