Nur eine Drohgebärde? Trump schickt wohl erneut Bomber Richtung Venezuela

23.10.2025

US-Bomber vom Typ B1-Lancer (hinten) in Begleitung von F-15-Kampfjets. (Archivbild) (Quelle: Sra Jerreht Harris/Planetpix via www.imago-images.de/imago)

Die USA verlegen weitere Kampflugzeuge Richtung Venezuela. Bereitet Trump den Sturz von Staatschef Maduro vor. Experten warnen vor einem entscheidenden Hindernis.

Donald Trump liebt klare Frontstellungen. Etwa gegen Venezuelas linksgerichteten Staatschef Nicolás Maduro. Seit Wochen geht Trumps Armee gegen mutmaßliche Drogenboote vor der Küste Venezuelas vor. Plant der US-Präsident gar mehr: "Lächerlich" nannte Trump die Frage, ob er Maduros Sturz anstrebe. Nur um dann hinterherzuschieben: "Aber ich denke, Venezuela spürt den Druck."

Seit Donnerstag gewinnen die Spekulationen über ein militärisches Vorgehen der USA gegen Venezuela neue Nahrung. Militärexperten beobachteten auf Flugradarseiten den Start von US-Langstreckenbombern vom Typ B1-Lancer in Richtung Karibik. Das Überschallflugzeug wird seit 1986 von der US-Armee eingesetzt. Eine Bestätigung der US-Armee für den mutmaßlichen Einsatz liegt bislang nicht vor.

"Die Vereinigten Staaten streben eine grundlegende Neuordnung der Verteidigungsprioritäten und -mittel in der westlichen Hemisphäre", heißt es in einer Analyse von Henry Ziemer und Ryan C. Berg vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.

Entwicklung erinnert an den Fall Noriega

Auch die beiden Experten wähnen hinter dem Anti-Drogen-Krieg in Venezuela ein größeres strategisches Interesse. "Viele fragen sich, ob die aktuellen Operationen in internationalen Gewässern nicht nur ein Vorwand für eine größere Kampagne zum Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro sind", notieren Ziemer und Berg.

Maduro ist das ideale Feindbild für Trump: links-sozialistisch, autoritär und chinafreundlich. Bereits in der Vorwoche hatte Trump B-52-Bomber vor der Küste Venezuela fliegen lassen. Sie sollen einen Anti-Drogen-Einsatz flankiert haben.