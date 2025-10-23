t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Ostflügel am Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen

Umbau des Weißen Hauses
Trump-Abriss ohne Genehmigung – Kritik an Spenderliste

Von dpa
Aktualisiert am 24.10.2025 - 09:40 UhrLesedauer: 3 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Video: Vom Oval Office bis zur Parkanlage – Trump lässt keinen Stein auf dem anderen. (Quelle: t-online)
News folgen

Der Ostflügel des Weißen Hauses wurde nur 83 Jahre alt. Denn nun steht der historische Gebäudeteil nicht mehr. So weit sind Trumps Abrissarbeiten bereits.

Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Teil des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte den Abriss am Vortag angekündigt.

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. Der Republikaner hatte im Sommer mehrmals betont, der Neubau werde das bestehende Weiße Haus nicht tangieren. Kritiker sprechen deshalb von Wortbruch.

Denkmalschützer fordern Baustopp

Das Weiße Haus ist in den USA auch als "House of the People" (Haus des Volkes) bekannt. Denkmal- und Bürgerrechtsorganisationen werfen Trump vor, ohne angemessene Genehmigungsverfahren in das historische Ensemble einzugreifen. Sie fordern einen Baustopp, bis das Projekt von den zuständigen Behörden geprüft wurde.

imago images 0838026794Vergrößern des Bildes
Modell von Trumps Bauplänen im Oval Office: Der geplante Ballsaal, der im Osten an die Präsidentenresidenz anschließen soll, dürfte größer werden als der Rest des Weißen Hauses. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Der rund 8.000 Quadratmeter große Saal soll etwa 300 Millionen Dollar (rund 275 Millionen Euro) kosten, den neoklassizistischen Stil des Präsidentensitzes beibehalten und Platz für rund 1.000 Gäste bieten. Nach Angaben des Weißen Hauses wird der Neubau über eine Lobby und eine Brücke mit dem Hauptgebäude verbunden. Der Ostflügel solle bald "schöner und moderner sein als je zuvor", warb Trumps Sprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten in Washington.

"Vertrauen Sie einfach dem Prozess", sagte Leavitt und wies die Vorwürfe der Kritiker zurück – Baupläne änderten sich nun mal. Es handele sich um eine rechtlich zulässige Maßnahme, die keine Kosten für die Steuerzahler verursache, erklärte die Sprecherin. Nach rechtlicher Auffassung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde der Hauptstadt müssten Abrissarbeiten dort nicht angemeldet werden, sondern nur die Pläne dafür, was an der Stelle gebaut werden solle.

T-Mobile: Nicht direkt für Saal gespendet

Nach Regierungsangaben wird der Bau des neuen Ballsaals vollständig privat finanziert. Eine vom Weißen Haus veröffentlichte Spenderliste, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, nennt zahlreiche große Unternehmen und wohlhabende Einzelpersonen – darunter Palantir, Apple, Google, Amazon, T-Mobile, Meta, Microsoft, Hard Rock International und Lockheed Martin.

imago images 0838038663Vergrößern des Bildes
Donald Trump präsentiert im Oval Office ein Modell seiner Baupläne für das Weiße Haus (Archivbild): Der US-Präsident plant einen Hunderte Millionen Dollar teuren Ballsaal. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP/imago)

T-Mobile, eine Tochter der Deutschen Telekom, teilte allerdings auf Anfrage mit, man habe zum 250. Geburtstag der USA Geld an eine Stiftung gespendet, die mit dem National Park Service bei der Verbesserung historischer Orte der Hauptstadt kooperiere. Ferner habe man keinen Einfluss auf die Verwendung der Spendengelder gehabt. T-Mobile US ist ein zentraler Geldbringer des Bonner Konzerns.

Die Finanzierung fügt sich in ein breiteres Muster: Seit Monaten umwerben Trump-nahe Netzwerke das Silicon Valley, von klassischen Tech-Giganten bis zur Kryptoszene. Hochkarätige Fundraiser und Großspenden aus Kalifornien haben Trump im Präsidentschaftswahlkampf und für seine Feier zur Amtseinführung Millionen eingebracht – die nun veröffentlichte Liste mit Amazon, Apple und Google unterstreicht diesen Schulterschluss. Kritiker warnen vor dem wachsenden Einfluss der Tech-Industrie auf Regierungsentscheidungen rund um den Umbau.

Trump will sich nach bisherigen Angaben auch mit eigenen Mitteln an dem Projekt beteiligen. Er sagte bisher aber nicht, wie hoch dieser Betrag sein wird. Trump gab in einer Pressekonferenz an, dass bislang Spendenzusagen in Höhe von 350 Millionen Dollar zusammengekommen seien.

Abrissarbeiten am Weißen HausVergrößern des Bildes
Nach Angaben des Weißen Hauses wurden alle historischen Elemente aus dem Ostflügel dokumentiert und eingelagert. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Leavitt betonte, auch frühere Präsidenten hätten das Weiße Haus mehrfach umgestaltet, und zeigte während der Pressekonferenz Fotos vergangener Umbauten. Die nun sichtbaren Abrissarbeiten seien Teil der ersten Bauphase. Auf die Frage, ob Trump weitere Renovierungen plane, sagte sie: "Nicht, soweit ich weiß. Aber er ist im Herzen ein Bauherr. Seine Gedanken kreisen immer darum, wie sich das Weiße Haus verbessern lässt."

Flaggenmasten, gepflasterter Rosengarten und viel Gold

Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Lady untergebracht waren, wurde 1942 errichtet und mehrfach renoviert. Die Büros der First Lady sollen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder dorthin zurückkehren, sagte Leavitt. Nach Angaben des Weißen Hauses wurden alle historischen Elemente dokumentiert und eingelagert. Die White House Historical Association erklärte, der Flügel sei vor seinem Abriss umfassend digital gescannt worden, um ein historisches Archiv zu schaffen.

Das Projekt ist Teil einer Reihe von Umbauten, mit denen Trump die Regierungszentrale nach seinem Geschmack umgestaltet. So ließ er große Flaggenmasten aufstellen und den Rasen im Rosengarten pflastern und mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen füllen. Die Wände des Oval Office dekorierte er mit goldfarbenen Ornamenten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Entgleisungen von Trumps Pressesprecherin
Das Ziel ist Chaos
  • Bastian Brauns
Eine Analyse von Bastian Brauns

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom