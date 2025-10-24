Hat Merz recht? Das sagen die Deutschen

Von Nilofar Breuer 24.10.2025 - 10:57 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Player wird geladen Im Video: Dieser Werbespot sorgt für den Eklat zwischen Kanada und den USA (Quelle: t-online)

Ein Werbespot aus Kanada führt zu einem Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem Nachbarland. Ist die Aufregung gerechtfertigt? Ein Überblick.

Eigentlich schien die Stimmung in den Zollverhandlungen zwischen der US-Regierung und Kanada zuletzt wieder besser zu sein. Doch jetzt kommt es zum Knall: Präsident Trump erklärt die Handelsgespräche mit dem Nachbarland für beendet.

Was war der Auslöser? Und was ist dran an den Vorwürfen des US-Präsidenten? Ein Faktencheck:

Um diesen Werbespot geht es

Der Grund von Trumps Zorn ist ein Werbespot, den die Regierung der kanadischen Provinz Ontario in den USA geschaltet hat. Die Region grenzt an die Vereinigten Staaten. Unter anderem Doug Ford, Premierminister von Ontario, verbreitete den Spot im Netz – gepaart mit einer Kampfansage: "Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unermüdlich gegen die amerikanischen Zölle auf Kanada argumentieren. Der Weg zum Wohlstand führt über die Zusammenarbeit", schrieb er in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X am 16. Oktober.

Das Video zeigt Szenen aus der wirtschaftlichen und privaten Realität der Bevölkerung, die mit der Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan unterlegt sind. Zu hören sind Auszüge einer früheren Ansprache des 2004 gestorbenen Republikaners auf Englisch. Die Rede stammt ursprünglich aus dem Jahr 1987.

So verwendet Kanada Reagans Aussagen

Zu Beginn ist Reagan mit folgendem Auszug zu hören: "Wenn jemand sagt: 'Wir sollten Zölle auf ausländische Importe erheben', sieht es so aus, als würde er etwas Patriotisches tun, indem er amerikanische Produkte und Arbeitsplätze schützt. Und manchmal funktioniert das auch für kurze Zeit – aber eben nur für kurze Zeit."

Es folgt ein weiterer Auszug, den Reagan im Original eigentlich einige Momente zuvor geäußert hatte: "Auf lange Sicht schaden solche Handelsbarrieren allen amerikanischen Arbeitnehmern und Verbrauchern", hört man ihn sagen.

Erneut folgt ein Schnitt der Originalansprache: Die kanadische Regierung spielt nun einen Satz ab, den der frühere US-Präsident zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Rede äußerte: "Hohe Zölle führen unweigerlich zu Vergeltungsmaßnahmen seitens anderer Länder und lösen heftige Handelskriege aus." In der Originalansprache folgen zwei weitere Sätze zu den Folgen von hohen Zöllen, die in dem Werbespot ausgespart wurden.

Der nächste Satz ist wieder im Video der kanadischen Provinz zu hören: "Dann kommt es zum Schlimmsten: Die Märkte schrumpfen und brechen zusammen, Unternehmen und Branchen schließen, und Millionen von Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz."