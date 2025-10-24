Abrissbagger am Weißen Haus Trump ist ein Architekt des eigenen Egos
Mit Gold, Marmor und Abrissbirne baut Donald Trump Amerikas berühmten Amtssitz nach seinem Geschmack um. Das Weiße Haus und die Hauptstadt Washington werden immer mehr zu einem Denkmal für sein Selbstverständnis.
Die Bilder vom Abriss des "East Wing", dem östlichen Flügel des Weißen Hauses, gehen um die Welt. Kein Wunder, denn das wohl berühmteste politische Gebäude der Welt ist eine Ikone Amerikas. Die meisten Menschen kennen es zumindest aus den zahlreichen Hollywood-Filmen der vergangenen Jahrzehnte. Wie kaum ein anderes Bauwerk steht es nicht nur für die USA als Supermacht, sondern auch für die Beständigkeit der ältesten modernen Demokratie.
Donald Trump aber verwandelt das Weiße Haus nun in seiner zweiten Amtszeit in ein Spiegelbild seines Macht- und Amtsverständnisses. Er lässt sich eine vergoldete Bühne zimmern, die von Großmannssucht und auf Dauer angelegter Besitzergreifung zeugt. Der massive Eingriff reiht sich hinter vielen ungewöhnlichen Maßnahmen ein.
So viel Umgestaltung war nie
Präsidenten gestalten das Oval Office zwar immer individuell. Doch Trumps Vergoldungsmaßnahmen heben sich extrem ab von seinen Vorgängern. Die Terrasse des einst von John F. Kennedy gestalteten Rosengartens ließ Trump bereits nach Mar-a-Lago-Manier versteinern. Er nennt ihn jetzt "Rosegarden Club".
Wo früher ein grüner Rasen war, liegen nun Marmorplatten aus. Darauf ein Gestühl mit gelben Sonnenschirmen, die aus seinem Domizil in Florida stammen sollen. Dazu ragen nun zwei riesige Flaggenmasten mit der amerikanischen Fahne auf beiden Seiten des Weißen Hauses empor. Porträts von ihm zieren die Gänge und Säle.
Viele US-Präsidenten haben ihren prominenten Amtssitz auch über die Gestaltung des Präsidentenbüros umgebaut. Die einen etwas mehr, wie Gerald Ford, der 1975 einen großen Pool errichten ließ. Die anderen etwas weniger, wie Barack Obama, der den bereits existierenden Tennisplatz so umgestalten ließ, dass man dort auch Basketball spielen konnte. Doch eine dezente Note reicht Donald Trump nicht aus.
Einen goldenen Ballsaal, der zweimal so groß wie das Weiße Haus selbst werden soll, anstelle des abgerissenen East Wing einfach anzuflanschen – das hat keiner von Trumps Amtsvorgängern gewagt. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind große Schriftzüge, auf denen "Trump International" wie an seinen Hotels und Clubs zu lesen ist. Es wäre die Krönung für einen Amtssitz, der längst zum Ego-Tempel verkommt.
Der komplette Abriss des "East Wings" kam so plötzlich, dass niemand mehr reagieren, geschweige denn einschreiten konnte. Dabei hatte Trump kürzlich noch beteuert, die bisherige Bausubstanz, wo unter anderem die Büros der First Lady untergebracht waren, nicht anzurühren. Das war offenkundig nicht die Wahrheit.
Was der Präsident macht, scheint rechtens zu sein. Doch die Empörung ist berechtigterweise trotzdem groß. Bislang war es üblich, größere bauliche Veränderungen öffentlich zu debattieren, vom Kongress abzusegnen und finanzieren zu lassen. Für Trump sind solche Normen und Verfahren, wie so vieles andere auch, schlicht lästig und unnötig. Weil er Spenden- statt Steuergelder verwendet, sieht er sich erst überdies berechtigt, zu tun, was er will.
Die Großmannssucht eines Autokraten
Die Bauwut des Präsidenten endet nicht am Weißen Haus. Seine jüngste Idee ist es, in Washington einen gigantischen Triumphbogen, ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris, zu errichten. Er sagt, es würde ein Monument für die Nation. Doch der Verdacht liegt auch hier nahe: Trump errichtet hier ein Denkmal für sich selbst. Auch die lange Pennsylvania Avenue möchte er offenbar umbauen. Mit einem neuen Architektur-Dekret will Trump außerdem einen klassizistischen Baustil für Bundesgebäude diktieren.
- Trumps "Schönheits"-Pläne: "Eine grenzenlose Selbstgefälligkeit"
Trumps zweite Amtszeit ist in besonderem Maße sein ganz persönliches ästhetisches Projekt. Dass er zu Pomp, Maßlosigkeit und schlechtem Geschmack neigt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber jetzt wird deutlich wie nie, wie er seine Macht versteht: Er nutzt die öffentliche Architektur, um physisch zu demonstrieren, dass er die Regeln und Institutionen Amerikas auf seine ganz eigene Weise dominieren will. Solches Verhalten passt zur Großmannssucht eines Autokraten.
Zwar errichteten auch andere US-Präsidenten Denkmäler, doch stellten sie sich nie selbst derart ins Zentrum dieser Pläne. Washington war vor mehr als zwei Jahrhunderten einst ganz bewusst als Stadt konzipiert worden, in der die Macht geteilt wird. Trump hingegen kann es nicht erwarten, in die Geschichte einzugehen.
Mal fordert er den Friedensnobelpreis, mal will er sein Gesicht auf Mount Rushmore verewigt sehen. Weil er es kann und weil das schneller geht, verwandelt nun Amerikas Hauptstadt Stück für Stück in eine Art persönliches Königreich, in dem er obendrein auch noch Nationalgardisten in seinem Auftrag patrouillieren lässt.
Ein Tollhaus der Korruption
Trump beschreibt sein von dutzenden Privatfirmen und Privatleuten gesponsertes Ballhaus-Bauvorhaben als überfällige Modernisierung und notwendige Repräsentation. In Wahrheit aber schreibt der Präsident damit die Geschichte Amerikas architektonisch um.
Er überschreibt sie sogar, indem er den einst von Franklin D. Roosevelt errichteten "East Wing" einfach abreißen lässt. Es ist eine ich-bezogene Attitüde, die auch zu einer Vielzahl seiner politischen Maßnahmen passt.
Konzerne wie Amazon, Meta, T-Mobile, Palantir oder der Rüstungskonzern Lockheed Martin unterstützen ihn dabei. Die offizielle Spenderliste liest sich wie eine Mittäterliste. Denn sie offenbart, wer sich in den USA heute die Gunst des Präsidenten und damit politischen Einfluss kaufen kann. Trumps künftiges Ballhaus steht damit symbolisch auch für das Tollhaus der Korruption, in das der Präsident die USA mit jedem weiteren Tag verwandelt.