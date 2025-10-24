Einen goldenen Ballsaal, der zweimal so groß wie das Weiße Haus selbst werden soll, anstelle des abgerissenen East Wing einfach anzuflanschen – das hat keiner von Trumps Amtsvorgängern gewagt. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind große Schriftzüge, auf denen "Trump International" wie an seinen Hotels und Clubs zu lesen ist. Es wäre die Krönung für einen Amtssitz, der längst zum Ego-Tempel verkommt.

Der komplette Abriss des "East Wings" kam so plötzlich, dass niemand mehr reagieren, geschweige denn einschreiten konnte. Dabei hatte Trump kürzlich noch beteuert, die bisherige Bausubstanz, wo unter anderem die Büros der First Lady untergebracht waren, nicht anzurühren. Das war offenkundig nicht die Wahrheit.

Was der Präsident macht, scheint rechtens zu sein. Doch die Empörung ist berechtigterweise trotzdem groß. Bislang war es üblich, größere bauliche Veränderungen öffentlich zu debattieren, vom Kongress abzusegnen und finanzieren zu lassen. Für Trump sind solche Normen und Verfahren, wie so vieles andere auch, schlicht lästig und unnötig. Weil er Spenden- statt Steuergelder verwendet, sieht er sich erst überdies berechtigt, zu tun, was er will.

Die Großmannssucht eines Autokraten

Die Bauwut des Präsidenten endet nicht am Weißen Haus. Seine jüngste Idee ist es, in Washington einen gigantischen Triumphbogen, ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris, zu errichten. Er sagt, es würde ein Monument für die Nation. Doch der Verdacht liegt auch hier nahe: Trump errichtet hier ein Denkmal für sich selbst. Auch die lange Pennsylvania Avenue möchte er offenbar umbauen. Mit einem neuen Architektur-Dekret will Trump außerdem einen klassizistischen Baustil für Bundesgebäude diktieren.

Trumps zweite Amtszeit ist in besonderem Maße sein ganz persönliches ästhetisches Projekt. Dass er zu Pomp, Maßlosigkeit und schlechtem Geschmack neigt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Aber jetzt wird deutlich wie nie, wie er seine Macht versteht: Er nutzt die öffentliche Architektur, um physisch zu demonstrieren, dass er die Regeln und Institutionen Amerikas auf seine ganz eigene Weise dominieren will. Solches Verhalten passt zur Großmannssucht eines Autokraten.