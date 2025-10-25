US-Präsident auf Asienreise Trump: "Ich möchte, dass China uns bezüglich Russland aushilft"

Von reuters 25.10.2025 - 07:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump an Bord der Air Force One (Archivbild): Der US-Präsident ist zu seiner fünftägigen Asienreise aufgebrochen. (Quelle: Mark Schiefelbein/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump und Xi planen ein Treffen in Asien. Eigentlich soll es dabei um den Handelsstreit zwischen den USA und China gehen, doch jetzt stellt der US-Präsident eine Forderung mit Blick auf Russland.

US-Präsident Donald Trump fordert von China Unterstützung im Umgang mit Russland. "Ich möchte, dass China uns bezüglich Russland aushilft", sagt er Reportern an Bord der Air Force One. Einem Mitarbeiter der US-Regierung zufolge will Trump bei seinem in der kommenden Woche geplanten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ausschließlich über Handel, Exportkontrollen und Chinas Käufe von russischem Öl sprechen. "Von US-Seite besteht keine Absicht, über andere Themen zu diskutieren."

Die Asienreise des US-Präsidenten, zu der er am Freitag (Ortszeit) aufbrach, ist für fünf Tage angesetzt. Geplant sind Trips nach Malaysia, Japan und Südkorea – im Mittelpunkt steht jedoch ein mit Spannung erwartetes, aber noch unsicheres Treffen mit dem chinesischen Präsidenten, bei dem der Handelsstreit zwischen den USA und China entschärft werden soll.

Während US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch von einem Gespräch am Rande der Reise sprach, kündigte Trump selbst ein "ziemlich langes Treffen" an. Die chinesische Regierung hat ein mögliches Treffen bislang nicht bestätigt. Das Weiße Haus hatte die Reise erst am Donnerstag offiziell angekündigt.

Trump drohte China mit 155-Prozent-Zöllen

Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wieder zu- statt abgenommen. Chinas Botschaft in Washington erklärte am Freitag, dass die USA unbegründete Anschuldigungen gegen China erheben und forderte, dies müsse umgehend korrigiert werden. Die US-Regierung hatte eine Untersuchung gegen China wegen Verletzung eines 2020 mit der Volksrepublik abgeschlossenen Handelsabkommens eingeleitet.