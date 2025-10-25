Deutscher Freizeitpark steht vor dem Aus

Für Soldaten im Shutdown Er spendete der Trump-Regierung 130 Millionen Dollar

Von t-online , jaf 25.10.2025 - 19:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Timothy Mellon im Jahr 1981 (Archivbild): Der Bankenerbe spendete offenbar 130 Millionen Dollar an die US-Regierung. (Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited/ap)

Viele Regierungsangestellte in den USA erhalten wegen des Shutdowns kein Gehalt. Ein Mann spendete daraufhin 130 Millionen Dollar zur Bezahlung der Soldaten. Jetzt ist bekannt, wer er ist.

Nach einer zunächst anonymen Millionenspende für die US-Soldaten während des Shutdowns ist nun die Identität des Geldgebers bekannt. Die "New York Times" berichtet, dass es sich um den 83 Jahre alten Bankenerben Timothy Mellon handeln soll. Er hatte bereits in den Jahren zuvor immer wieder mehrere Millionen Dollar an Trump gespendet.

Zuvor war lediglich bekannt geworden, dass ein anonymer Spender der US-Regierung 130 Millionen Dollar (rund 112 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt hatte, um die US-Truppen während des Shutdowns zu bezahlen. Trump hatte ihn lediglich als "Patrioten" und Freund bezeichnet. Reportern erzählte er später, es handle sich um eine "großartigen amerikanischen Bürger" und einen "bedeutenden Mann".

"Die Spende erfolgte unter der Bedingung, dass sie zur Deckung der Gehälter und Sozialleistungen der Militärangehörigen verwendet wird", sagte Sean Parnell, der Chefsprecher des Pentagons, in einer Erklärung. Allerdings ist unklar, inwieweit die Spende die Gehälter der über 1,3 Millionen aktiven US-Soldaten decken kann. Rechnerisch bekäme jeder Soldat weniger als 100 Dollar von der Spende.

Der nun enttarnte Spender ist der Enkel des ehemaligen Finanzministers Andrew W. Mellon und einer der Erben der Mellon National Bank. Ab 1977 übernahm er mit seiner Firma Holding Guilford Transportation Industries mehrere Bahngesellschaften, vor drei Jahren verkaufte er das Unternehmen.

Mellon spendete bereits Millionen an Trump

Lange Zeit war er nicht als Wahlkampfspender bekannt. Das endete sich erst mit der ersten Wahl Donald Trumps. Seitdem spendete er mehrfach für den Wahlkampf des US-Präsidenten, darunter zweimal 50 Millionen Dollar – eine Rekordsumme.

Auch den jetzigen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. unterstützte er, als dieser im vergangenen Jahr für das Präsidentenamt kandidierte, mit mehreren Millionen US-Dollar. Zudem spendete er an dessen impfkritische Organisation Children’s Health Defense.