Grenz-Posse Trumps Beamte machen Kanadiern die Tür zu

Von t-online 25.10.2025 - 22:47 Uhr

Donald Trumps Regierung lässt eine Abmachung mit Kanada über eine Bibliothekstür platzen. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Jahrelang konnten Kanadier in der Haskell Free Library durch eine Tür die USA betreten. Damit ist es jetzt vorbei.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat ein Sonderarrangement für den Zugang zur Grenzbibliothek Haskell Free Library aufgehoben. Die öffentliche Bibliothek steht direkt auf der Grenze zwischen Derby Line im US-Bundesstaat Vermont und Stanstead in der kanadischen Provinz Québec – mit einem Gebäudeteil auf amerikanischem und einem auf kanadischem Staatsgebiet, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Bislang war es Besuchern aus Kanada möglich, über eine Tür innerhalb des Gebäudes in den US-Teil der Bibliothek zu gelangen, ohne eine formelle Grenzkontrolle zu passieren. Die Trump-Regierung hat diese Praxis nun beendet. Als Begründung wurden "illegale grenzüberschreitende Aktivitäten" genannt.

Dauerhafte Schließung von Verbindung

Die Verbindung innerhalb des Gebäudes wird dauerhaft geschlossen. Stattdessen entsteht auf kanadischer Seite ein neuer Eingang, über den der Zugang künftig ausschließlich zum kanadischen Teil der Bibliothek möglich ist. Wer den US-Bereich betreten will, muss über einen regulären Grenzübergang einreisen.

Die Maßnahme hat in der lokalen Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze Unmut ausgelöst. Sylvie Boudreau, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Bibliothek, sagte laut AFP, es gebe "viel Wut auf beiden Seiten". Die Kanadierin Erica Masotto, die in Stanstead arbeitet, kritisierte den neuen Zugang durch einen früheren Notausgang als "seltsam".