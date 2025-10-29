Keine "lahme Ente"

Ein US-Präsident hat dann in der Regel damit zu kämpfen, dass auch der Einfluss innerhalb der eigenen Partei schwindet. Neue Politiker bringen sich in Stellung, gehen mitunter auch auf Distanz zum bisherigen Kurs der Regierung. Spätestens mit Beginn des Vorwahlkampfs schwindet auch die mediale Aufmerksamkeit für den noch amtierenden Präsidenten.

Solche Diskussionen sind laut Brinkley bei den Republikanern allerdings nicht zu erwarten, solange Trump weiter laut über eine dritte Amtszeit nachdenkt. "Es dient Donald Trumps PR-Arbeit, wenn er lautstark verkündet, dass er eine dritte Amtszeit antreten könnte, weil er dann keine lahme Ente mehr ist", sagte Brinkley der "New York Times".

Trumps Aussagen führen auch dazu, dass Diskussionen über seine Nachfolge innerhalb der Republikaner kaum existent sind. Bislang haben weder Vance, Rubio noch andere namhafte Republikaner öffentlich Ansprüche auf den Posten im Weißen Haus formuliert. Da Trump von seinen Gefolgsleuten absolute Loyalität einfordert, könnten solche Aussagen womöglich dazu führen, bei dem 79-Jährigen in Ungnade zu fallen.

Denkbar ist allerdings auch, dass Trump aus einem anderen Grund keine dritte Amtszeit anstrebt. Er wäre Anfang 2029 bereits 82 Jahre alt. In diesem Alter war zuletzt sein Vorgänger Joe Biden aus dem Amt geschieden. Trump würde dann den Rekord von Biden als ältestes US-Staatsoberhaupt im Amt brechen.

4. Trump widersetzt sich der Verfassung

Möglicherweise ist der US-Präsident in drei Jahren auch so weit, dass er die gesetzlichen Vorgaben vollständig ignoriert. Trump könnte trotz verfassungsrechtlicher Verbote erneut in den Wahlkampf starten und warten, ob ihn überhaupt jemand daran hindert.

Sollten die Republikaner weiter hinter ihm stehen, könnte ihn dann wohl nur der Supreme Court aufhalten. Dort hat Trump allerdings schon mehrere ihm wohlgesonnene Richter auf Lebenszeit ernannt. Möglich ist, dass er bis dahin auch noch weitere Richter ernennt, falls einer von ihnen zurücktritt oder stirbt.

Mila Versteeg, Juraprofessorin an der Universität von Virginia, sagte im Januar dem Portal "Politico", sie sei sich nicht sicher, ob der Supreme Court sich gegen Trump stellen würde. "Wird das Gericht der Republikanischen Partei sagen, dass sie ihren Kandidaten nicht aufstellen kann?", fragte Versteeg. "Ich glaube nicht."