Donald Trump wird bei seinem Besuch in Japan hofiert – mit goldenen Golfbällen, Autos und einer Audienz beim Kaiser. Am Ende kann die japanische Führung aufatmen, denn Trump sendet auch ein Signal an China.

Höflichkeit und Respekt sind feste Bestandteile der japanischen Kultur. Ein zentraler Aspekt davon ist das "Enkyoku hyōgen" (婉曲表現), auf Deutsch: die indirekte Ausdrucksweise. Viele Menschen in Japan vermeiden direkte oder potenziell verletzende Aussagen, um "Wa" (和), also Harmonie, Frieden und Eintracht, zu wahren. Kritik wird eher indirekt angesprochen. Japanerinnen und Japaner benutzen meistens vorsichtige Andeutungen, wodurch besonders westliche Touristen in Japan gelegentlich in Fettnäpfchen treten.

Mit Donald Trump reiste nun ein US-Präsident nach Japan, der genau das Gegenteil dieser kulturellen Identität verkörpert.

Der Republikaner ist direkt, er poltert, schimpft über Freunde und Gegner. Aus japanischer Perspektive ist der Umgang mit Trumps Unberechenbarkeit eine große Herausforderung. Denn Japan ist sicherheitspolitisch und wirtschaftlich auf eine Zusammenarbeit mit den USA angewiesen und kann es sich nicht leisten, auf Distanz zum Mann im Weißen Haus zu gehen.

Trump ist für Japan kein enger Freund, es geht für Tokio vor allem um Schadensbegrenzung. So feiert es die japanische Regierung durchaus als Erfolg, dass sie US-Zölle auf Importe aus Japan von 25 Prozent auf 15 Prozent herunterhandeln konnte. Man sieht sich aktuell in einer Art Schicksalsgemeinschaft mit der Europäischen Union, mit Blick auf den Umgang mit Trump, China und Russlands Krieg in der Ukraine.

Japan orientierte sich auch beim aktuellen Staatsbesuch an der Strategie einiger europäischer Staaten: Trump wurde empfangen wie ein König, ihm wurden darüber hinaus Wirtschaftsdeals angeboten. Dieser Plan der japanischen Führung ging auf, Tokio kann aufatmen. Der US-Präsident schwärmte von Japan, und beide Länder stärkten ihre Allianz mit Blick auf China.

Empfang mit viel Prunk und Geschenken

Die japanische Charmeoffensive begann mit der Landung Trumps in Tokio am Montag. In Sichtweite hatte die japanische Regierung 100 Ford F-150 Pick-up-Trucks geparkt, die man zuvor beim US-Hersteller gekauft hatte. Das ist nicht nur eines von Trumps Lieblingsautos, weil es zum US-Kulturgut gehört. Sondern die Geste ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil die Autos schlichtweg zu breit für viele der schmalen japanischen Straßen sind. Die Geste hat aber auch einen ernsten Hintergrund: Schließlich beschwerte sich der US-Präsident in der Vergangenheit häufig, dass Japan keine amerikanischen Autos importiert.