US-Präsident möchte Kim Jong Un treffen Vor Trump-Besuch im Süden – Nordkorea testet Raketen

Von dpa , afp Aktualisiert am 29.10.2025 - 07:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. (Quelle: Uncredited/KCNA via YNA/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber zu sein.

Einen Tag vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Südkorea hat die nordkoreanische Armee nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien Raketentests an seiner Westküste abgehalten. Mehrere See-Boden-Marschflugkörper seien senkrecht gestartet worden und für mehr als zwei Stunden geflogen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch (Ortszeit). Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.

KCNA zufolge beaufsichtigte der stellvertretende Vorsitzende von Nordkoreas Zentraler Militärkommission, Pak Jong Chon, die Raketentests und nicht Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Pak erklärte, Pjöngjang erziele "wichtige Erfolge" bei der Entwicklung seiner "atomaren Streitkräfte".

Trump will "sehr gern" Kim treffen

Trump befindet sich derzeit auf seiner Asien-Reise und wird am Mittwoch nach Südkorea weiterreisen. Der US-Präsident will sich dort unter anderem mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung treffen.