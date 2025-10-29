US-Präsident möchte Kim Jong Un treffen Vor Trump-Besuch im Süden – Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber zu sein.
Einen Tag vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Südkorea hat die nordkoreanische Armee nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien Raketentests an seiner Westküste abgehalten. Mehrere See-Boden-Marschflugkörper seien senkrecht gestartet worden und für mehr als zwei Stunden geflogen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch (Ortszeit). Das südkoreanische Militär äußerte sich bislang nicht zu den nordkoreanischen Angaben.
KCNA zufolge beaufsichtigte der stellvertretende Vorsitzende von Nordkoreas Zentraler Militärkommission, Pak Jong Chon, die Raketentests und nicht Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Pak erklärte, Pjöngjang erziele "wichtige Erfolge" bei der Entwicklung seiner "atomaren Streitkräfte".
Trump will "sehr gern" Kim treffen
Trump befindet sich derzeit auf seiner Asien-Reise und wird am Mittwoch nach Südkorea weiterreisen. Der US-Präsident will sich dort unter anderem mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung treffen.
Eigenen Angaben zufolge will Trump auf seiner Reise zudem "sehr gern" den nordkoreanischen Machthaber Kim treffen. Er schloss nicht aus, seine Reise für ein solches Treffen zu verlängern. Trump und Kim hatten sich zuletzt im Jahr 2019 in der stark gesicherten Demilitarisierten Zone (DMZ) an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea getroffen. Pjöngjang antwortete bislang nicht auf den Vorschlag Washingtons.
- Nachrichtenagenturen afp und dpa