Newsblog zur US-Politik Wahl in New York: Umfragen zeigen deutlichen Trend
Umfragen vor der Bürgermeisterwahl in New York zeigen den deutlichen Vorsprung Mamdanis. US-Präsident Trump droht mit Kürzungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 4. November
Wahl in New York: Umfragen zeigen deutlichen Trend
Vor der heutigen Wahl des New Yorker Bürgermeisters sprechen die Umfrageergebnisse eine deutliche Sprache. Laut der Webseite "RealClearPolitics", die aus verschiedenen Umfragen einen Durchschnitt errechnet, liegt der Spitzenkandidat der Demokraten Zohran Mamdani mit 46,1 Prozent deutlich vor dem zweitplatzierten Andrew Cuomo, der auf 31,8 Prozent kommt. Weit abgeschlagen auf dem dritten Platz liegt Curtis Silwa, der Spitzenkandidat der Republikaner, mit 16,3 Prozent.
Nicht bei allen Umfragen ist der Vorsprung für Mamdani so deutlich. In der aktuellsten Umfrage von Atlas Intel vom 2. November rückt Cuomo bis auf fünf Punkte an den demokratischen Spitzenkandidaten heran. Der Demokrat und ehemalige Gouverneur des Bundesstaats Cuomo unterlag bei den Vorwahlen dem deutlich weiter links stehenden Mamdani und erklärte daraufhin, als unabhängiger Kandidat anzutreten.
Trump droht New York mit Kürzungen und wirbt für Cuomo
US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht. Zugleich rief er seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo auf. Mehr dazu lesen Sie hier.
Regisseur Emmerich: "Hoffentlich wird Trump nicht König"
Hollywood-Regisseur Roland Emmerich sieht "eine politische Katastrophe in Amerika". "Hoffentlich wird (US-Präsident Donald) Trump nicht König. Immerhin gibt es Proteste", sagte der gebürtige Stuttgarter, der seit vielen Jahren in den USA lebt, der "Augsburger Allgemeinen". "Wobei es in Europa auch nicht viel besser aussieht. Ich glaube aber, dass die Sache mit Trump eines Tages wieder vorbei sein wird. Die Leute werden hoffentlich nicht auf die Dauer auf so einen Betrüger hereinfallen."
Trotz der Umstände ist Emmerich, der als erfolgreichster deutscher Regisseur in Hollywood gilt und wegen seiner Katastrophenfilme manchmal auch "Master of Desaster" genannt wird, kurz vor seinem 70. Geburtstag am 10. November in Partylaune. "Ich bin ein Partymensch. Ich habe auf meinem Grundstück ein eigenes Partyhaus mit separatem Eingang, damit die Gäste nicht den Rest meines Hauses verwüsten. Zu meinem Geburtstag lade ich 120, 130 Gäste zum Abendessen ein und danach wird richtig gefeiert – mit DJ und allem, was dazu gehört."
Erste Anzeichen für Ende des US-Haushaltsstreits
Im seit Wochen andauernden Haushaltsstreit in den USA gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Lösung. Führende Politiker sowohl der Republikaner als auch der Demokraten sprachen am Montag von einem möglichen Ausweg aus der Blockade. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, zeigte sich optimistisch. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns hier einem Ausweg nähern", sagte er. Der einflussreiche Demokrat Dick Durbin äußerte sich ähnlich, verwies jedoch auf den zentralen Streitpunkt bei den Verhandlungen: die zukünftige Finanzierung von Subventionen für die Krankenversicherung.
Die Haushaltssperre lähmt seit 34 Tagen Teile der US-Regierung, da für das am 1. Oktober begonnene neue Finanzjahr kein Budget verabschiedet wurde. Tausende Bundesbedienstete sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. Programme für Geringverdiener und die Gehaltszahlungen für Soldaten sind betroffen. Unterdessen legte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten des Repräsentantenhauses einen Kompromissvorschlag vor. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge sieht dieser eine befristete Verlängerung der umstrittenen Gesundheitssubventionen vor.
Dominikanische Republik: Amerika-Gipfel wird verschoben
Der eigentlich für Dezember geplante Amerika-Gipfel wird nach Angaben des Gastgeberlandes, der Dominikanischen Republik, wegen der Spannungen in der Region verschoben. Nach Konsultationen mit den eingeladenen Ländern werde der Gipfel auf nächstes Jahr verlegt, erklärte das Außenministerium der Dominikanischen Republik am Montag. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen den USA und Venezuela verschärft.
Viele Länder in Amerika lehnen die Entsendung des US-Militärs vor die Küste Venezuelas ab, die Washington als Bekämpfung des Drogenschmuggels bezeichnet. In der Erklärung der Dominikanischen Republik heißt es, "tiefe Differenzen" machten es derzeit schwierig, einen "produktiven" Gipfel abzuhalten. Zudem wurde auf die Schäden verwiesen, die Hurrikan "Melissa" in einigen Ländern verursacht hat, die am Gipfel teilnehmen sollten, darunter Jamaika.
Die USA haben acht Kriegsschiffe und mehrere Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Ziel des massiven US-Militäreinsatzes ist laut Präsident Donald Trump die Bekämpfung des Drogenschmuggels. Der US-Präsident wirft Venezuelas linksgerichtetem Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Die venezolanische Führung weist dies zurück und beschuldigt ihrerseits die USA, die Regierung in Caracas stürzen zu wollen.
Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Geldern der US-Regierung gedroht. Er werde dann höchstwahrscheinlich keine Mittel aus Washington mehr bereitstellen, die über das gesetzliche Minimum hinausgingen, schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Zugleich rief er seine Anhänger dazu auf, für den früheren Gouverneur Andrew Cuomo zu stimmen, der als unabhängiger Kandidat antritt. "Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen", schrieb Trump.
Die Wahl findet am Dienstag statt. Umfragen zufolge liegt Mamdani vor Cuomo und dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa. Trump begründete seinen Schritt damit, dass eine Stimme für den Republikaner Sliwa nur Mamdani helfe. Den aus Uganda stammenden Mamdani, der sich selbst als demokratischen Sozialisten beschreibt, hat Trump wiederholt als Kommunisten bezeichnet. Mamdani hatte bei der Vorwahl der Demokraten überraschend gegen Cuomo gewonnen. Der Präsident hat während seiner zweiten Amtszeit wiederholt damit gedroht, Bundesmittel wegen politischer Meinungsverschiedenheiten zu streichen.
US-Verband: Millionen Fluggäste von Shutdown betroffen
In den USA führt die seit über einem Monat herrschende Haushaltssperre nach Angaben eines Luftfahrtverbands zu erheblichen Problemen im Flugverkehr. Mehr als 3,2 Millionen Passagiere waren seither von Verspätungen oder Flugausfällen betroffen, wie die Branchenlobby Airlines for America am Montag mitteilte. Allein am vergangenen Freitag, dem bislang schlimmsten Tag seit Beginn des sogenannten Government Shutdowns, habe es mehr als 300.000 Flugreisende getroffen. Grund seien Personalengpässe bei den Fluglotsen. 16 Prozent der Verspätungen im Oktober seien darauf zurückzuführen. Vor dem Verwaltungsstillstand habe der Anteil üblicherweise bei fünf Prozent gelegen.
Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten konnten sich im Kongress bislang nicht auf den neuen Bundesetat einigen. Mit Beginn des Haushaltsjahrs am 1. Oktober trat daher eine weitreichende Budgetsperre ein. In zahlreichen Behörden passiert seitdem kaum noch etwas. Fluglotsen müssen dennoch weiter arbeiten, werden aber nicht bezahlt. Hunderte haben Zweitjobs angenommen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ein Ende des Haushaltsstreits ist bislang nicht absehbar.
Prozess gegen "Sandwich-Mann" begonnen
Er wird in den USA "Sandwich-Typ" (sandwich guy) genannt und gilt als Ikone der Protestbewegung gegen Präsident Donald Trump: der frühere Mitarbeiter des US-Justizministeriums, Sean Dunn. Weil er aus Protest gegen Trumps Migrationspolitik ein Salamisandwich auf einen Grenzschutzbeamten schleuderte, muss sich Dunn seit Montag in Washington vor Gericht verantworten.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche