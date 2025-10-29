Newsblog zur US-Politik Demokratin liegt bei Gouverneurswahl in Virginia vorn
In New York wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Bei der Gouverneurswahl in Virginia gibt es erste Ergebnisse. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 5. November
Prognose: Demokratin gewinnt Gouverneurswahl in Virginia
Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Das meldet der auf Wahlanalysen spezialisierte Dienst Decision Desk HQ. Die Wahl in Virginia gilt als erster wichtiger Stimmungstest für die Wähler nach neun Monaten der Präsidentschaft von Donald Trump. Ein Sieg Spanbergers wäre ein wichtiger Erfolg für die Demokratische Partei.
Trump signalisiert der Schweiz Entgegenkommen im Zollstreit
US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Vertretern der Schweiz eine mögliche Entspannung im Handelsstreit signalisiert. Er habe sich am Dienstag mit den Repräsentanten unter anderem über den Handel ausgetauscht und ihre Arbeit gelobt, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Sein Handelsbeauftragter Jamieson Greer werde die Themen nun mit der Schweizer Regierung weiter erörtern.
Trumps positive Äußerungen könnten auf eine Deeskalation in dem Konflikt hindeuten. Der US-Präsident hatte im August einen Zoll von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz verhängt. Dem war ein schwieriges Telefonat mit der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter vorausgegangen. Zwar betreffen die Zölle weniger als zehn Prozent der Schweizer Warenexporte, bestimmte Branchen sind jedoch stark betroffen, darunter Schweizer Maschinenbauer, die bereits wegen der Konjunkturschwäche im Nachbarland Deutschland unter Druck stehen. Die Schweizer Botschaft und das Weiße Haus lehnten eine Stellungnahme ab.
Dienstag, 4. November
Trump will ohne Einigung keine Lebensmittelhilfe finanzieren
Inmitten der Haushaltssperre für die Bundesverwaltung hat US-Präsident Donald Trump die weitere Finanzierung des Lebensmittelhilfeprogramms SNAP für dutzende Millionen Bürger trotz einer gerichtlichen Anordnung abgelehnt. Die Leistungen würden erst ausgezahlt, wenn die "linksradikalen Demokraten" die Sperre der Bundesverwaltung aufhöben, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Unterdessen zeichnete sich eine mögliche Einigung zwischen Demokraten und Republikanern zur Beendigung des Shutdowns ab.
Am Montag hatte ein Gericht angeordnet, dass die Lebensmittelhilfe über einen Nothilfefonds weiter finanziert werden muss. Über das Programm erhalten Haushalte mit niedrigem Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Mehr als 42 Millionen Menschen in den USA erhalten die Unterstützung. Die Haushaltssperre war am Dienstag unterdessen am 35. Tag in Folge wirksam. Somit wurde der Rekordwert des bisher längsten Shutdowns der US-Geschichte erreicht, der während Trumps erster Präsidentschaft zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 35 Tage gedauert hatte. Dieser Rekord dürfte eingestellt werden.
Allerdings hatte es bereits am Montag erste Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Überwindung der Haushaltssperre gegeben. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, John Thune, äußerte sich "optimistisch", dass eine Einigung mit den Demokraten bis Ende der Woche erreicht werden könne. Größter Konfliktpunkt bleibt die Finanzierung von Gesundheitsausgaben: Die Demokraten bestehen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt weiterhin darauf, dass darin die Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen von Millionen bedürftigen US-Bürgern verlängert werden. Die Republikaner fordern zunächst eine Zustimmung zum Übergangshaushalt, bevor über die Gesundheitspolitik diskutiert wird.
"Massen-Chaos": US-Regierung warnt vor massiven Flugausfällen
Sollte der Shutdown der US-Regierung bis nächste Woche nicht beendet sein, rechnet das US-Verkehrsministerium mit massiven Flugausfällen in den USA - weil es dann nicht mehr ausreichend Fluglotsen gibt, die bezahlt werden können. Das erklärt US-Verkehrsminister Pete Duffy.
"Es wird ein Massen-Chaos geben. Es wird Massen an Verspärungen geben", so Duffy. "Es wird Massen an Flugausfällen geben. Wir werden wohl auch bestimmte Teile unseres Luftraumes absperren müssen, weil uns die Fluglotsen ausgehen."
Musk erfindet Wahlbetrug in New York
Milliardär Elon Musk spricht fälschlicherweise von Betrug bei der Bürgermeisterwahl in New York City. Musk nennt mehrere mutmaßliche Probleme: Die Kandidaten Mamdani und Sliwa seien zweifach auf dem Wahlzettel vermerkt, Andrew Cuomo, den Musk und Donald Trump unterstützen, dagegen nur einmal und auch nur ganz untern auf dem Wahlzettel.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Doch es gibt Erklärungen für die Anordnung des Wahlzettels, die – anders als von Musk angedeutet – nichts mit Betrug zu tun haben. So sind Mamdani und Sliwa nicht nur als Kandidaten der Demokraten (Mamdani) und Republikaner (Sliwa) vermerkt, sondern auch als Kandidaten der "Working Families"-Partei (Mamdani) und der "Protect Animals"-Partei (Sliwa) – weil sie jeweils von diesen Parteien nominiert wurden.
Andrew Cuomo steht nur einmal und fast ganz unten auf der Liste, weil er nach seiner Niederlage in der Vorwahl der Demokraten von keiner Partei nominiert wurde, sondern als Unabhängiger antritt – und unabhängige Kandidaten in New York schon immer erst nach Kandidaten genannt wurden, die von Parteien nominiert wurden.
Trump beleidigt jüdische Wähler
US-Präsident Donald Trump hat vor der Bürgermeisterwahl in New York Jüdinnen und Juden beleidigt, die für den Demokraten Zohran Mamdani stimmen wollen. "Jede jüdische Person, die Zohran Mamdani, einen nachgewiesenen und selbsternannten JUDENHASSER, wählt, ist eine dämliche Person." Mamdani ist weder nachgewiesener noch selbsternannter Judenhasser.
- Bürgermeisterwahl in New York: Donald Trumps "schlimmster Albtraum"
Trump empfiehlt statt Mamdani die Wahl Andrew Cuomos, der bei der Vorwahl der Demokraten unterlegen war und nun als unabhängiger Kandidat antritt. Gegen Cuomo erheben mehrere Frauen seit Jahren Anschuldigungen, er sei als Gouverneur des Staates New York systematisch übergriffig gewesen.
New York wählt: Die Umfragen sind eindeutig – oder doch nicht?
Bei der New Yorker Bürgermeisterwahl erwarten manche Umfrageinstitute ein knappes Rennen. Andere dagegen sehen Zohran Mamdani uneinholbar in Führung. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche