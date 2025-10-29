Newsblog zur US-Politik Demokratin liegt bei Gouverneurswahl in Virginia vorn

Die Demokratin Abigail Spanberger beim Wahlkampf in Virginia. (Quelle: Win McNamee/getty-images-bilder)

In New York wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Bei der Gouverneurswahl in Virginia gibt es erste Ergebnisse. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 5. November

Prognose: Demokratin gewinnt Gouverneurswahl in Virginia

Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Das meldet der auf Wahlanalysen spezialisierte Dienst Decision Desk HQ. Die Wahl in Virginia gilt als erster wichtiger Stimmungstest für die Wähler nach neun Monaten der Präsidentschaft von Donald Trump. Ein Sieg Spanbergers wäre ein wichtiger Erfolg für die Demokratische Partei.

Trump signalisiert der Schweiz Entgegenkommen im Zollstreit

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Vertretern der Schweiz eine mögliche Entspannung im Handelsstreit signalisiert. Er habe sich am Dienstag mit den Repräsentanten unter anderem über den Handel ausgetauscht und ihre Arbeit gelobt, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Sein Handelsbeauftragter Jamieson Greer werde die Themen nun mit der Schweizer Regierung weiter erörtern.

Trumps positive Äußerungen könnten auf eine Deeskalation in dem Konflikt hindeuten. Der US-Präsident hatte im August einen Zoll von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz verhängt. Dem war ein schwieriges Telefonat mit der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter vorausgegangen. Zwar betreffen die Zölle weniger als zehn Prozent der Schweizer Warenexporte, bestimmte Branchen sind jedoch stark betroffen, darunter Schweizer Maschinenbauer, die bereits wegen der Konjunkturschwäche im Nachbarland Deutschland unter Druck stehen. Die Schweizer Botschaft und das Weiße Haus lehnten eine Stellungnahme ab.

Dienstag, 4. November

Trump will ohne Einigung keine Lebensmittelhilfe finanzieren

Inmitten der Haushaltssperre für die Bundesverwaltung hat US-Präsident Donald Trump die weitere Finanzierung des Lebensmittelhilfeprogramms SNAP für dutzende Millionen Bürger trotz einer gerichtlichen Anordnung abgelehnt. Die Leistungen würden erst ausgezahlt, wenn die "linksradikalen Demokraten" die Sperre der Bundesverwaltung aufhöben, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Unterdessen zeichnete sich eine mögliche Einigung zwischen Demokraten und Republikanern zur Beendigung des Shutdowns ab.