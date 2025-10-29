Newsblog zur US-Politik JD Vance: Wünsche mir, dass meine Frau Christin wird
JD Vance wünscht sich, dass seine Ehefrau konvertiert. Donald Trump reist nächstes Jahr nach China. Alle Nachrichten im Newsblog.
Donnerstag, 30. Oktober
JD Vance: Meine Frau sollte Katholikin werden
US-Vizepräsident JD Vance hat bei einer Veranstaltung über den Glauben seiner Frau Usha gesprochen. "Hoffe ich, dass sie eines Tages Teil unserer Kirche wird? Ja, ich wünsche mir das ehrlich, weil ich an das Evangelium glaube. Und ich hoffe, sie sieht das irgendwann genau so."
Sollte seine Frau nicht Christin werden, so der konvertierte Katholik, "dann sagt Gott, dass jeder freien Willen hat. Das verursacht also keine Probleme für mich."
Usha Vance, die bekennende Hindu ist, hat in der Vergangenheit betont, Wert auf eine multikulturelle Erziehung ihrer Kinder zu legen. In einem Interview sagte sie im Sommer 2025: "Ich bin nicht katholisch und ich habe auch nicht vor, zu konvertieren."
US-Präsident Trump: Werde im April in China sein
US-Präsident Donald Trump hat konkretere Angaben zu seinem China-Besuch im kommenden Jahr gemacht. "Wir werden im April in China sein", sagte der Republikaner nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan. Dort hatten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen, der unweit in Gyeongju tagt.
Xi wird laut Trump danach in die USA kommen, entweder nach Florida, Palm Beach oder Washington DC. Trump hatte bereits zuvor die Orte Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach als mögliche Treffpunkte ins Spiel gebracht. An letzterem in Florida steht Trumps Golfanwesen.
Peking teilte im Anschluss an das Treffen in Südkorea mit, beide Staatschefs hätten vereinbart, regelmäßig Kontakt zu halten. Trump freue sich auf seinen China-Besuch im kommenden Jahr und habe Xi in die Vereinigten Staaten eingeladen, hieß es. Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama ihn im Weißen Haus empfangen.
Trump genehmigt Südkorea Bau von atomgetriebenen U-Booten
Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der südkoreanische Schiffbaukonzern Hanwha hatte die "Philly-Werft" voriges Jahr gekauft. Lesen Sie hier mehr dazu.
Darauf haben sich Trump und Xi geeinigt
Die USA und China haben nach den Worten von US-Präsident Donald Trump mehrere Vereinbarungen im zuletzt herrschenden Handelsstreit erzielt. Dabei einigten sie sich unter anderem bei den Themen Zölle, Seltene Erden und Sojabohnen. Lesen Sie hier mehr zu den Einigungen.
Trump: China wird große Mengen Sojabohnen kaufen
US-Präsident Donald Trump sagte, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping hätten sich bei ihrem entscheidenden Treffen in Südkorea über "viele sehr wichtige Punkte" geeinigt. Darunter auch Sojabohnen. "Wir sind uns in so vielen Punkten einig, dass große Mengen, enorme Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten sofort gekauft werden, und zwar ab sofort”, sagte Trump am Donnerstag nach seiner Abreise aus Busan gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.
Trump: In vielen Punkten Einigkeit mit China
US-Präsident Donald Trump ist sich mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping in vielen Punkten einig geworden. So sei die Frage der Seltenen Erden geklärt worden, sagte er, ohne Details zu nennen. Trump kündigte laut der Nachrichtenagentur dpa auch, für China den Zoll auf das Medikament Fentanyl auf zehn Prozent zu senken. Zuvor lagen sie bei 20 Prozent. An Bord der Präsidentenmaschine sagte er nach dem Treffen mit Xi Jinping, man habe auch über die Lage der Halbleiterbranche gesprochen. "Ich denke, wir können bald ein Handelsabkommen mit China unterzeichnen."
Außerdem wolle man mit China an einer Lösung für den Ukraine-Krieg arbeiten. Trump habe vor, im April nächsten Jahres nach China zu reisen. Er bezeichnete das Treffen mit dem chinesischen Staatschef als "außergewöhnlich und erstaunlich". Über Taiwan habe man nicht gesprochen, so Trump.
Treffen zwischen Trump und Jinping beendet
Das Treffen zwischen Xi Jinping und Donald Trump ist nach einer Stunde und 40 Minuten zu Ende gegangen. Der US-Präsident bestieg die Air-Force-One, die vor dem Tagungsgebäude bereitstand. Xi fuhr mit einer Wagenkolonne davon. Von beiden Staatschefs gab es zunächst keine Erklärung zum Verlauf der Gespräche. Der chinesische Staatspräsident bleibt weiter in Südkorea und besucht den Gipfel der Apec-Staaten.
Hochrangige Delegation bei den Gesprächen
Beim Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump sind hochrangige Vertreter beider Regierungen anwesend. Auf amerikanischer Seite begleiten Trump Außenminister Marco Rubio, der Handelsbeauftragte Jamieson Greer, Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Stabschefin Susie Wiles sowie der US-Botschafter in China, David Perdue. Xi Jinping wird von Außenminister Wang Yi, Vizeminister Ma Zhaoxu, Vizepremier He Lifeng, Stabschef Cai Qi, Handelsminister Wang Wentao und dem Vorsitzenden der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Zheng Shanjie, begleitet.
Xi Jinping lobt Trump für Friedensbemühungen
Der chinesische Staatschef Xi Jinping lobte US-Präsident Donald Trump für seine Friedensbemühungen, auch wenn er sagte, dass Peking und Washington nicht immer "einer Meinung" seien. "Angesichts unserer unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten sind wir nicht immer einer Meinung, und es ist normal, dass es zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt gelegentlich zu Reibereien kommt", sagte Xi vor seinem mit Spannung erwarteten Treffen mit Trump in Südkorea. Die USA und China seien zwar nicht immer einer Meinung, sollten jedoch versuchen, "Partner und Freunde" zu sein.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Xi und Trump schütteln sich in Busan die Hand
US-Präsident Donald Trump ist zu Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Busan, Südkorea, eingetroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs am Donnerstagmorgen dürfte der seit Monaten andauernde Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt stehen. "Schön, Sie wiederzusehen", sagte Trump, als er Xi auf einem roten Teppich vor zwei amerikanischen und zwei chinesischen Flaggen die Hand schüttelte. "Wir werden ein sehr erfolgreiches Treffen haben, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Trump. Er fügte hinzu: "Aber er ist ein sehr harter Verhandlungsführer – das ist nicht gut. Wir kennen uns gut."
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche