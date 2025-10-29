Trump genehmigt Südkorea Bau von atomgetriebenen U-Booten

Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der südkoreanische Schiffbaukonzern Hanwha hatte die "Philly-Werft" voriges Jahr gekauft. Lesen Sie hier mehr dazu.

Darauf haben sich Trump und Xi geeinigt

Die USA und China haben nach den Worten von US-Präsident Donald Trump mehrere Vereinbarungen im zuletzt herrschenden Handelsstreit erzielt. Dabei einigten sie sich unter anderem bei den Themen Zölle, Seltene Erden und Sojabohnen. Lesen Sie hier mehr zu den Einigungen.

Trump: China wird große Mengen Sojabohnen kaufen

US-Präsident Donald Trump sagte, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping hätten sich bei ihrem entscheidenden Treffen in Südkorea über "viele sehr wichtige Punkte" geeinigt. Darunter auch Sojabohnen. "Wir sind uns in so vielen Punkten einig, dass große Mengen, enorme Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten sofort gekauft werden, und zwar ab sofort”, sagte Trump am Donnerstag nach seiner Abreise aus Busan gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

Trump: In vielen Punkten Einigkeit mit China

US-Präsident Donald Trump ist sich mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping in vielen Punkten einig geworden. So sei die Frage der Seltenen Erden geklärt worden, sagte er, ohne Details zu nennen. Trump kündigte laut der Nachrichtenagentur dpa auch, für China den Zoll auf das Medikament Fentanyl auf zehn Prozent zu senken. Zuvor lagen sie bei 20 Prozent. An Bord der Präsidentenmaschine sagte er nach dem Treffen mit Xi Jinping, man habe auch über die Lage der Halbleiterbranche gesprochen. "Ich denke, wir können bald ein Handelsabkommen mit China unterzeichnen."

Außerdem wolle man mit China an einer Lösung für den Ukraine-Krieg arbeiten. Trump habe vor, im April nächsten Jahres nach China zu reisen. Er bezeichnete das Treffen mit dem chinesischen Staatschef als "außergewöhnlich und erstaunlich". Über Taiwan habe man nicht gesprochen, so Trump.

Treffen zwischen Trump und Jinping beendet

Das Treffen zwischen Xi Jinping und Donald Trump ist nach einer Stunde und 40 Minuten zu Ende gegangen. Der US-Präsident bestieg die Air-Force-One, die vor dem Tagungsgebäude bereitstand. Xi fuhr mit einer Wagenkolonne davon. Von beiden Staatschefs gab es zunächst keine Erklärung zum Verlauf der Gespräche. Der chinesische Staatspräsident bleibt weiter in Südkorea und besucht den Gipfel der Apec-Staaten.