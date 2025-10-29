US-Regierung wird Anteilseignerin von Start-up für Verarbeitung Seltener Erden

Die US-Regierung wird Anteilseignerin eines Start-ups, das auf die Verarbeitung von Seltenen Erden spezialisiert ist. Die Regierung werde sich mit privaten Investoren zusammentun, die 550 Millionen Dollar zum Firmenkapital zuschössen, teilte das in North Carolina ansässige Unternehmen Vulcan Elements am Montag (Ortszeit) mit. Selbst werde die Regierung der Firma ein Darlehen in Höhe von 620 Millionen Dollar und einen Zuschuss von 50 Millionen gewähren und im Gegenzug Vulcan-Elements-Aktien im Wert von 50 Millionen erhalten.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die Produktion von kritischen Mineralien und Seltenen Erden zurück in unser Land zu holen, um sicherzustellen, dass die Lieferkette der USA stark, sicher und absolut zuverlässig ist", wird US-Handelsminister Howard Lutnick in der Mitteilung des Start-ups zitiert. Die Metalle der Seltenen Erden sind essenziell für eine ganze Reihe von Technologien, von E-Autos bis zu Kampfjets. Die USA wollen sich unabhängig von China machen – Peking kontrolliert die Produktion und vor allem die Weiterverarbeitung der Rohstoffe.

Trump droht New York mit Kürzungen und wirbt für Cuomo

US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht. Zugleich rief er seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Regisseur Emmerich: "Hoffentlich wird Trump nicht König"

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich sieht "eine politische Katastrophe in Amerika". "Hoffentlich wird (US-Präsident Donald) Trump nicht König. Immerhin gibt es Proteste", sagte der gebürtige Stuttgarter, der seit vielen Jahren in den USA lebt, der "Augsburger Allgemeinen". "Wobei es in Europa auch nicht viel besser aussieht. Ich glaube aber, dass die Sache mit Trump eines Tages wieder vorbei sein wird. Die Leute werden hoffentlich nicht auf die Dauer auf so einen Betrüger hereinfallen."

Trotz der Umstände ist Emmerich, der als erfolgreichster deutscher Regisseur in Hollywood gilt und wegen seiner Katastrophenfilme manchmal auch "Master of Desaster" genannt wird, kurz vor seinem 70. Geburtstag am 10. November in Feierstimmung. "Ich bin ein Partymensch. Ich habe auf meinem Grundstück ein eigenes Partyhaus mit separatem Eingang, damit die Gäste nicht den Rest meines Hauses verwüsten. Zu meinem Geburtstag lade ich 120, 130 Gäste zum Abendessen ein und danach wird richtig gefeiert – mit DJ und allem, was dazu gehört."