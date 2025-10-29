Newsblog zur US-Politik Trump bittet Gerichte um Klarstellung

Trump will Klarheit bei Lebensmittelhilfen. Das FBI hat eine Terrorattacke verhindert. Alle Nachrichten im Newsblog.

Samstag, 1. November

Trump bittet Gerichte um Klarheit

US-Präsident Donald Trump hat Gerichte aus den Bundesstaaten Massachusetts und Rhode Island angewiesen, Klarheit bei der Umsetzung des Programms SNAP zu schaffen. Mit diesem werden in den USA Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner finanziert. Die Gerichte hatten die Regierung aufgefordert, die Hilfen trotz des Shutdown auszuzahlen. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass seine Anwälte der Meinung seien, dass die Regierung dafür keine Autorität habe. Sollten die Gerichte ihm rechtliche Hilfe bei der Lösung geben, sei es ihm eine Ehre, die Lebensmittelhilfen weiter zu finanzieren.

Importzölle für Lkw und Busse treten in Kraft

Neue US-Importzölle auf Lastkraftwagen und Busse sind am Samstag in Kraft getreten. Für Mittel- und Schwerlast-Lkw gilt ein Aufschlag von 25 Prozent, Busse werden mit zehn Prozent belegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme Anfang Oktober angekündigt. Die Zölle sollen US-Hersteller von Lkws und Bussen vor Konkurrenz vor allem aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada schützen.

Im Zuge seiner aggressiven Zollpolitik hatte Trump in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Aufschläge abzuwenden, akzeptierte die Europäische Union einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent. Er gilt für die meisten Produkte seit August.

Gericht schränkt Wahlanweisung von Trump ein

Ein US-Gericht hat am Freitag (Ortszeit) eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump zum Nachweis der Staatsbürgerschaft bei Wahlen dauerhaft gestoppt. Die zuständige Richterin in Washington entschied, die Verfassung gebe den Bundesstaaten und nicht dem Präsidenten die Aufsicht über Wahlen. Mehrere Gerichte hatten die Anordnung vom 25. März bereits vorläufig blockiert. Die Entscheidung vom Freitag ist jedoch die erste endgültige. Geklagt hatten unter anderem das Nationale Komitee der Demokratischen Partei sowie mehrere Bürgerrechtsorganisationen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor. Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem infrage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bei der Wahl 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen.

US-Regierung schränkt Journalistenzugang zum Weißen Haus ein