Newsblog zur US-Politik Trump bittet Gerichte um Klarstellung
Trump will Klarheit bei Lebensmittelhilfen. Das FBI hat eine Terrorattacke verhindert. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Gericht schränkt Wahlanweisung von Trump ein
- Gericht: Regierung darf Lebensmittelhilfen nicht aussetzen
- Venezuela bitten Putin um Raketen
- Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor gestörten Lieferketten
- Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen
- Außenminister des Iran: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"
- Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
- Trump-Regierung: Nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr
Samstag, 1. November
Trump bittet Gerichte um Klarheit
US-Präsident Donald Trump hat Gerichte aus den Bundesstaaten Massachusetts und Rhode Island angewiesen, Klarheit bei der Umsetzung des Programms SNAP zu schaffen. Mit diesem werden in den USA Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner finanziert. Die Gerichte hatten die Regierung aufgefordert, die Hilfen trotz des Shutdown auszuzahlen. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass seine Anwälte der Meinung seien, dass die Regierung dafür keine Autorität habe. Sollten die Gerichte ihm rechtliche Hilfe bei der Lösung geben, sei es ihm eine Ehre, die Lebensmittelhilfen weiter zu finanzieren.
Importzölle für Lkw und Busse treten in Kraft
Neue US-Importzölle auf Lastkraftwagen und Busse sind am Samstag in Kraft getreten. Für Mittel- und Schwerlast-Lkw gilt ein Aufschlag von 25 Prozent, Busse werden mit zehn Prozent belegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme Anfang Oktober angekündigt. Die Zölle sollen US-Hersteller von Lkws und Bussen vor Konkurrenz vor allem aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada schützen.
Im Zuge seiner aggressiven Zollpolitik hatte Trump in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Aufschläge abzuwenden, akzeptierte die Europäische Union einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent. Er gilt für die meisten Produkte seit August.
Gericht schränkt Wahlanweisung von Trump ein
Ein US-Gericht hat am Freitag (Ortszeit) eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump zum Nachweis der Staatsbürgerschaft bei Wahlen dauerhaft gestoppt. Die zuständige Richterin in Washington entschied, die Verfassung gebe den Bundesstaaten und nicht dem Präsidenten die Aufsicht über Wahlen. Mehrere Gerichte hatten die Anordnung vom 25. März bereits vorläufig blockiert. Die Entscheidung vom Freitag ist jedoch die erste endgültige. Geklagt hatten unter anderem das Nationale Komitee der Demokratischen Partei sowie mehrere Bürgerrechtsorganisationen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor. Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem infrage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bei der Wahl 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen.
US-Regierung schränkt Journalistenzugang zum Weißen Haus ein
Die US-Regierung hat den Zugang für Journalisten zu den Büros von Pressesprecherin Karoline Leavitt und anderen hochrangigen Mitarbeitern eingeschränkt. Wie aus einem am Freitag veröffentlichten Memorandum des Nationalen Sicherheitsrates hervorgeht, benötigen akkreditierte Journalisten für den als "Upper Press" bekannten Bereich ab sofort einen Termin. Zur Begründung wurde der Schutz sensibler Informationen angeführt. Die Regelung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft.
In dem Memo hieß es, durch strukturelle Änderungen kämen Mitarbeiter der Pressestelle routinemäßig mit sensiblem Material in Berührung. Um dieses zu schützen, sei der Zutritt für Pressevertreter ohne einen vereinbarten Termin nicht mehr gestattet. Bislang konnten Journalisten den Bereich mit der Zimmernummer 140, der sich unweit des Präsidentenbüros befindet, auch kurzfristig betreten, um mit Leavitt, ihrem Stellvertreter Steven Cheung oder anderen leitenden Mitarbeitern zu sprechen. Der Verband der Korrespondenten im Weißen Haus, der die Journalisten vertritt, war für eine sofortige Stellungnahme nicht zu erreichen.
Freitag, 31. Oktober
Vizepräsident JD Vance zeigt sich in Halloween-Kostüm
US-Vizepräsident JD Vance hat auf der Plattform X, die vor allem von Trump-nahen Nutzern besucht wird, ein Video von sich zu Halloween geteilt. Er öffnet die Tür und erscheint mit einer Perücke auf dem Kopf und sagt: "Happy Halloween, Kids. Denkt daran, Danke zu sagen". Für kurze Zeit erklingt eine gruselige Musik und er dreht sich im Kreis. In den Kommentaren machten sich viele Nutzer lustig über ihn und posteten Abwandlungen, die ihn mit deutlich aufgeblähtem Gesicht zeigen, ein oft geteiltes Meme. Offenbar wollte Vance darauf anspielen/.
Gericht: Regierung darf Lebensmittelhilfen nicht aussetzen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf während der laufenden Haushaltssperre die Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner nicht aussetzen. Dies entschieden am Freitag zwei Bundesrichter und wiesen die Regierung an, zur Zahlung der Leistungen Notfallfonds einzusetzen.
Die Urteile aus den Bundesstaaten Massachusetts und Rhode Island blockieren Pläne des US-Landwirtschaftsministeriums, die Auszahlung der als SNAP oder "Food Stamps" bekannten Leistungen ab Samstag zu stoppen. Hintergrund ist die seit dem 1. Oktober andauernde Haushaltssperre in den USA, für die sich Demokraten und Republikaner gegenseitig die Schuld geben. Wegen der blockierten Mittel müssen viele Bundesbehörden ihre Arbeit reduzieren oder einstellen, Bundesmittel werden nicht ausgezahlt.
Venezuela bitten Putin um Raketen
Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro hat sich angesichts der verstärkten Truppenpräsenz der USA in der Karibik an den Kreml gewandt – und bittet Putin nun unter anderem um Raketen, Flugzeugteile und Radar-Ausrüstung. Das geht aus Dokumenten hervor, die der "Washington Post" vorliegen. Ähnliche Schreiben gingen nach Angaben der Zeitung auch an China und den Iran.
Ob und wie die Staatschefs auf die Bitte reagieren, ist nicht bekannt. Zuletzt hatten russische Politiker ins Spiel gebracht, auf die USA gerichtete Atomwaffen in Venezuela zu stationieren. Trump hatte zuletzt immer wieder angedeutet, militärisch gegen Venezuela vorgehen zu wollen.
USA verstärken Verteidigungskooperation mit Indien
Die USA und Indien wollen ungeachtet aktueller Differenzen in Zoll- und Handelsfragen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung verstärken. Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh und sein US-amerikanischer Kollege Pete Hegseth unterzeichneten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur eine auf zehn Jahre angelegte Rahmenvereinbarung über die Verteidigungspartnerschaft.
"Wir verstärken unsere Koordination, den Informationsaustausch und die technische Kooperation. Unsere Verteidigungsbeziehungen waren niemals stärker", schrieb Hegseth auf X.
Die Vereinbarung, die alle zehn Jahre erneuert werde, stelle die vertragliche Grundlage für die Verteidigungsbeziehungen beider Seien dar, teilte das Pentagon mit. Es stärkt demnach die "Interoperabilität" in sämtlichen Bereichen - Land, Meer, Luft, Weltraum und Cyberspace eingeschlossen. Unter Interoperabilität wird die Fähigkeit verschiedener Systeme verstanden, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche