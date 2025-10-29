"Es wird ein Massen-Chaos geben. Es wird Massen an Verspärungen geben", so Duffy. "Es wird Massen an Flugausfällen geben. Wir werden wohl auch bestimmte Teile unseres Luftraumes absperren müssen, weil uns die Fluglotsen ausgehen."

Musk erfindet Wahlbetrug in New York

Milliardär Elon Musk spricht fälschlicherweise von Betrug bei der Bürgermeisterwahl in New York City. Musk nennt mehrere mutmaßliche Probleme: Die Kandidaten Mamdani und Sliwa seien zweifach auf dem Wahlzettel vermerkt, Andrew Cuomo, den Musk und Donald Trump unterstützen, dagegen nur einmal und auch nur ganz untern auf dem Wahlzettel.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Doch es gibt Erklärungen für die Anordnung des Wahlzettels, die – anders als von Musk angedeutet – nichts mit Betrug zu tun haben. So sind Mamdani und Sliwa nicht nur als Kandidaten der Demokraten (Mamdani) und Republikaner (Sliwa) vermerkt, sondern auch als Kandidaten der "Working Families"-Partei (Mamdani) und der "Protect Animals"-Partei (Sliwa) – weil sie jeweils von diesen Parteien nominiert wurden.

Andrew Cuomo steht nur einmal und fast ganz unten auf der Liste, weil er nach seiner Niederlage in der Vorwahl der Demokraten von keiner Partei nominiert wurde, sondern als Unabhängiger antritt – und unabhängige Kandidaten in New York schon immer erst nach Kandidaten genannt wurden, die von Parteien nominiert wurden.

Trump beleidigt jüdische Wähler

US-Präsident Donald Trump hat vor der Bürgermeisterwahl in New York Jüdinnen und Juden beleidigt, die für den Demokraten Zohran Mamdani stimmen wollen. "Jede jüdische Person, die Zohran Mamdani, einen nachgewiesenen und selbsternannten JUDENHASSER, wählt, ist eine dämliche Person." Mamdani ist weder nachgewiesener noch selbsternannter Judenhasser.

Bürgermeisterwahl in New York: Donald Trumps "schlimmster Albtraum"

Trump empfiehlt statt Mamdani die Wahl Andrew Cuomos, der bei der Vorwahl der Demokraten unterlegen war und nun als unabhängiger Kandidat antritt. Gegen Cuomo erheben mehrere Frauen seit Jahren Anschuldigungen, er sei als Gouverneur des Staates New York systematisch übergriffig gewesen.

New York wählt: Die Umfragen sind eindeutig – oder doch nicht?

Bei der New Yorker Bürgermeisterwahl erwarten manche Umfrageinstitute ein knappes Rennen. Andere dagegen sehen Zohran Mamdani uneinholbar in Führung. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump-Gegner vor wichtigem Sieg in Kalifornien

In der Nacht zu Mittwoch (deutscher Zeit) wählt nicht nur New York City einen neuen Bürgermeister, auch auf der anderen Seite des Landes findet eine wichtige Abstimmung statt. In Kalifornien entscheiden die Wähler über "Vorschlag 50", eine Veränderung der Wahlkreiszuschnitte im Bundesstaat. Die Maßnahme soll die Wahlkreise in Kalifornien neu ordnen – und so den Demokraten mehr Sitze im Kongress ermöglichen.