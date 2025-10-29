Newsblog zur US-Politik Musk erfindet Wahlbetrug in New York
Tesla-Chef Musk beschwert sich über Wahlzettel in New York. Trump beleidigt jüdische Wähler des Favoriten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 4. November
Trump will ohne Einigung keine Lebensmittelhilfe finanzieren
Inmitten der Haushaltssperre für die Bundesverwaltung hat US-Präsident Donald Trump die weitere Finanzierung des Lebensmittelhilfeprogramms SNAP für dutzende Millionen Bürger trotz einer gerichtlichen Anordnung abgelehnt. Die Leistungen würden erst ausgezahlt, wenn die "linksradikalen Demokraten" die Sperre der Bundesverwaltung aufhöben, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Unterdessen zeichnete sich eine mögliche Einigung zwischen Demokraten und Republikanern zur Beendigung des Shutdowns ab.
Am Montag hatte ein Gericht angeordnet, dass die Lebensmittelhilfe über einen Nothilfefonds weiter finanziert werden muss. Über das Programm erhalten Haushalte mit niedrigem Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Mehr als 42 Millionen Menschen in den USA erhalten die Unterstützung. Die Haushaltssperre war am Dienstag unterdessen am 35. Tag in Folge wirksam. Somit wurde der Rekordwert des bisher längsten Shutdowns der US-Geschichte erreicht, der während Trumps erster Präsidentschaft zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 35 Tage gedauert hatte. Dieser Rekord dürfte eingestellt werden.
Allerdings hatte es bereits am Montag erste Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Überwindung der Haushaltssperre gegeben. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, John Thune, äußerte sich "optimistisch", dass eine Einigung mit den Demokraten bis Ende der Woche erreicht werden könne. Größter Konfliktpunkt bleibt die Finanzierung von Gesundheitsausgaben: Die Demokraten bestehen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt weiterhin darauf, dass darin die Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen von Millionen bedürftigen US-Bürgern verlängert werden. Die Republikaner fordern zunächst eine Zustimmung zum Übergangshaushalt, bevor über die Gesundheitspolitik diskutiert wird.
"Massen-Chaos": US-Regierung warnt vor massiven Flugausfällen
Sollte der Shutdown der US-Regierung bis nächste Woche nicht beendet sein, rechnet das US-Verkehrsministerium mit massiven Flugausfällen in den USA - weil es dann nicht mehr ausreichend Fluglotsen gibt, die bezahlt werden können. Das erklärt US-Verkehrsminister Pete Duffy.
"Es wird ein Massen-Chaos geben. Es wird Massen an Verspärungen geben", so Duffy. "Es wird Massen an Flugausfällen geben. Wir werden wohl auch bestimmte Teile unseres Luftraumes absperren müssen, weil uns die Fluglotsen ausgehen."
Musk erfindet Wahlbetrug in New York
Milliardär Elon Musk spricht fälschlicherweise von Betrug bei der Bürgermeisterwahl in New York City. Musk nennt mehrere mutmaßliche Probleme: Die Kandidaten Mamdani und Sliwa seien zweifach auf dem Wahlzettel vermerkt, Andrew Cuomo, den Musk und Donald Trump unterstützen, dagegen nur einmal und auch nur ganz untern auf dem Wahlzettel.
Doch es gibt Erklärungen für die Anordnung des Wahlzettels, die – anders als von Musk angedeutet – nichts mit Betrug zu tun haben. So sind Mamdani und Sliwa nicht nur als Kandidaten der Demokraten (Mamdani) und Republikaner (Sliwa) vermerkt, sondern auch als Kandidaten der "Working Families"-Partei (Mamdani) und der "Protect Animals"-Partei (Sliwa) – weil sie jeweils von diesen Parteien nominiert wurden.
Andrew Cuomo steht nur einmal und fast ganz unten auf der Liste, weil er nach seiner Niederlage in der Vorwahl der Demokraten von keiner Partei nominiert wurde, sondern als Unabhängiger antritt – und unabhängige Kandidaten in New York schon immer erst nach Kandidaten genannt wurden, die von Parteien nominiert wurden.
Trump beleidigt jüdische Wähler
US-Präsident Donald Trump hat vor der Bürgermeisterwahl in New York Jüdinnen und Juden beleidigt, die für den Demokraten Zohran Mamdani stimmen wollen. "Jede jüdische Person, die Zohran Mamdani, einen nachgewiesenen und selbsternannten JUDENHASSER, wählt, ist eine dämliche Person." Mamdani ist weder nachgewiesener noch selbsternannter Judenhasser.
Trump empfiehlt statt Mamdani die Wahl Andrew Cuomos, der bei der Vorwahl der Demokraten unterlegen war und nun als unabhängiger Kandidat antritt. Gegen Cuomo erheben mehrere Frauen seit Jahren Anschuldigungen, er sei als Gouverneur des Staates New York systematisch übergriffig gewesen.
New York wählt: Die Umfragen sind eindeutig – oder doch nicht?
Bei der New Yorker Bürgermeisterwahl erwarten manche Umfrageinstitute ein knappes Rennen. Andere dagegen sehen Zohran Mamdani uneinholbar in Führung. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump-Gegner vor wichtigem Sieg in Kalifornien
In der Nacht zu Mittwoch (deutscher Zeit) wählt nicht nur New York City einen neuen Bürgermeister, auch auf der anderen Seite des Landes findet eine wichtige Abstimmung statt. In Kalifornien entscheiden die Wähler über "Vorschlag 50", eine Veränderung der Wahlkreiszuschnitte im Bundesstaat. Die Maßnahme soll die Wahlkreise in Kalifornien neu ordnen – und so den Demokraten mehr Sitze im Kongress ermöglichen.
"Vorschlag 50" ist eine Idee von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der damit republikanerfreundliche Wahlkreiszuschnitte unter anderem in Texas ausgleichen will. Newsom spricht davon, auf diese Weise verhindern zu wollen, dass Präsident Trump die Kongress-Zwischenwahlen im kommenden Jahr "stiehlt". Experten nennen das parteiische Zuschneiden von Wahlkreisen "Gerrymandering".
Jüngste Umfragen geben Newsom Grund zum Optimismus. In einer Erhebung der "LA Times" geben rund 60 Prozent an, für den Vorschlag des Gouverneurs stimmen zu wollen. Unterstützung kommt besonders aus Städten wie Los Angeles und San Francisco. Besonders junge Wähler, Frauen und nicht-weiße Amerikaner sprechen sich demnach für "Vorschlag 50" aus.
Seoul: Nordkorea feuert kurz vor Hegseths Südkorea-Besuch Raketen ab
Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul kurz vor dem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Südkorea mehrere Raketen abgefeuert. Die Geschosse wurden am Samstag gegen 15 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ) und am Montag gegen 16 Uhr abgefeuert, wie der südkoreanische Generalstab am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Sie würden derzeit von den südkoreanischen und US-Geheimdiensten untersucht. Es handele sich um "etwa zehn Artillerieraketen". Sie seien über dem nördlichen Teil des Westmeeres – die koreanische Bezeichnung für das Gelbe Meer – abgeschossen worden.
