Newsblog zur US-Politik Trump beleidigt jüdische Wähler
In New York dürften die Demokraten den nächsten Bürgermeister stellen. Trump beleidigt jüdische Wähler des Favoriten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 4. November
Trump beleidigt jüdische Wähler
US-Präsident Donald Trump hat vor der Bürgermeisterwahl in New York Jüdinnen und Juden beleidigt, die für den Demokraten Zohran Mamdani stimmen wollen. "Jede jüdische Person, die Zohran Mamdani, einen nachgewiesenen und selbsternannten JUDENHASSER, ist eine dämliche Person." Mamdani ist weder nachgewiesener noch selbsternannter Judenhasser.
- Bürgermeisterwahl in New York: Donald Trumps "schlimmster Albtraum"
Trump empfiehlt statt Mamdani die Wahl Andrew Cuomos, der bei der Vorwahl der Demokraten unterlegen war und nun als unabhängiger Kandidat antritt. Gegen Cuomo erheben mehrere Frauen seit Jahren Anschuldigungen, er sei als Gouverneur des Staates New York systematisch übergriffig gewesen.
New York wählt: Die Umfragen sind eindeutig – oder doch nicht?
Bei der New Yorker Bürgermeisterwahl erwarten manche Umfrageinstitute ein knappes Rennen. Andere dagegen sehen Zohran Mamdani uneinholbar in Führung. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump-Gegner vor wichtigem Sieg in Kalifornien
In der Nacht zu Mittwoch (deutscher Zeit) wählt nicht nur New York City einen neuen Bürgermeister, auch auf der anderen Seite des Landes findet eine wichtige Abstimmung statt. In Kalifornien entscheiden die Wähler über "Vorschlag 50", eine Veränderung der Wahlkreiszuschnitte im Bundesstaat. Die Maßnahme soll die Wahlkreise in Kalifornien neu ordnen – und so den Demokraten mehr Sitze im Kongress ermöglichen.
"Vorschlag 50" ist eine Idee von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der damit republikanerfreundliche Wahlkreiszuschnitte unter anderem in Texas ausgleichen will. Newsom spricht davon, auf diese Weise verhindern zu wollen, dass Präsident Trump die Kongress-Zwischenwahlen im kommenden Jahr "stiehlt". Experten nennen das parteiische Zuschneiden von Wahlkreisen "Gerrymandering".
Jüngste Umfragen geben Newsom Grund zum Optimismus. In einer Erhebung der "LA Times" geben rund 60 Prozent an, für den Vorschlag des Gouverneurs stimmen zu wollen. Unterstützung kommt besonders aus Städten wie Los Angeles und San Francisco. Besonders junge Wähler, Frauen und nicht-weiße Amerikaner sprechen sich demnach für "Vorschlag 50" aus.
Seoul: Nordkorea feuert kurz vor Hegseths Südkorea-Besuch Raketen ab
Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul kurz vor dem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Südkorea mehrere Raketen abgefeuert. Die Geschosse wurden am Samstag gegen 15 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ) und am Montag gegen 16 Uhr abgefeuert, wie der südkoreanische Generalstab am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Sie würden derzeit von den südkoreanischen und US-Geheimdiensten untersucht. Es handele sich um "etwa zehn Artillerieraketen". Sie seien über dem nördlichen Teil des Westmeeres – die koreanische Bezeichnung für das Gelbe Meer – abgeschossen worden.
Hegseth hatte am Montag die schwer gesicherte Grenze zwischen Nord- und Südkorea besucht. Es war der erste Besuch eines Pentagonchefs dort seit acht Jahren. Hegseth und sein südkoreanischer Kollege Ahn Gyu Back bekräftigten bei einem gemeinsamen Besuch im Grenzort Panmunjom in der Demilitarisierten Zone (DMZ) "die starke gemeinsame Verteidigungshaltung und die enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA".
US-Regierung wird Anteilseignerin von Start-up für Verarbeitung Seltener Erden
Die US-Regierung wird Anteilseignerin eines Start-ups, das auf die Verarbeitung von Seltenen Erden spezialisiert ist. Die Regierung werde sich mit privaten Investoren zusammentun, die 550 Millionen Dollar zum Firmenkapital zuschössen, teilte das in North Carolina ansässige Unternehmen Vulcan Elements am Montag (Ortszeit) mit. Selbst werde die Regierung der Firma ein Darlehen in Höhe von 620 Millionen Dollar und einen Zuschuss von 50 Millionen gewähren und im Gegenzug Vulcan-Elements-Aktien im Wert von 50 Millionen erhalten.
"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die Produktion von kritischen Mineralien und Seltenen Erden zurück in unser Land zu holen, um sicherzustellen, dass die Lieferkette der USA stark, sicher und absolut zuverlässig ist", wird US-Handelsminister Howard Lutnick in der Mitteilung des Start-ups zitiert. Die Metalle der Seltenen Erden sind essenziell für eine ganze Reihe von Technologien, von E-Autos bis zu Kampfjets. Die USA wollen sich unabhängig von China machen – Peking kontrolliert die Produktion und vor allem die Weiterverarbeitung der Rohstoffe.
Trump droht New York mit Kürzungen und wirbt für Cuomo
US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht. Zugleich rief er seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo auf. Mehr dazu lesen Sie hier.
Regisseur Emmerich: "Hoffentlich wird Trump nicht König"
Hollywood-Regisseur Roland Emmerich sieht "eine politische Katastrophe in Amerika". "Hoffentlich wird (US-Präsident Donald) Trump nicht König. Immerhin gibt es Proteste", sagte der gebürtige Stuttgarter, der seit vielen Jahren in den USA lebt, der "Augsburger Allgemeinen". "Wobei es in Europa auch nicht viel besser aussieht. Ich glaube aber, dass die Sache mit Trump eines Tages wieder vorbei sein wird. Die Leute werden hoffentlich nicht auf die Dauer auf so einen Betrüger hereinfallen."
Trotz der Umstände ist Emmerich, der als erfolgreichster deutscher Regisseur in Hollywood gilt und wegen seiner Katastrophenfilme manchmal auch "Master of Desaster" genannt wird, kurz vor seinem 70. Geburtstag am 10. November in Feierstimmung. "Ich bin ein Partymensch. Ich habe auf meinem Grundstück ein eigenes Partyhaus mit separatem Eingang, damit die Gäste nicht den Rest meines Hauses verwüsten. Zu meinem Geburtstag lade ich 120, 130 Gäste zum Abendessen ein und danach wird richtig gefeiert – mit DJ und allem, was dazu gehört."
Erste Anzeichen für Ende des US-Haushaltsstreits
Im seit Wochen andauernden Haushaltsstreit in den USA gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Lösung. Führende Politiker sowohl der Republikaner als auch der Demokraten sprachen am Montag von einem möglichen Ausweg aus der Blockade. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, zeigte sich optimistisch. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns hier einem Ausweg nähern", sagte er. Der einflussreiche Demokrat Dick Durbin äußerte sich ähnlich, verwies jedoch auf den zentralen Streitpunkt bei den Verhandlungen: die zukünftige Finanzierung von Subventionen für die Krankenversicherung.
Die Haushaltssperre lähmt seit 34 Tagen Teile der US-Regierung, da für das am 1. Oktober begonnene neue Finanzjahr kein Budget verabschiedet wurde. Tausende Bundesbedienstete sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. Programme für Geringverdiener und die Gehaltszahlungen für Soldaten sind betroffen. Unterdessen legte eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten des Repräsentantenhauses einen Kompromissvorschlag vor. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge sieht dieser eine befristete Verlängerung der umstrittenen Gesundheitssubventionen vor.
