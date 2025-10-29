Seoul: Nordkorea feuert kurz vor Hegseths Südkorea-Besuch Raketen ab

Nordkorea hat nach Angaben aus Seoul kurz vor dem Besuch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Südkorea mehrere Raketen abgefeuert. Die Geschosse wurden am Samstag gegen 15 Uhr (Ortszeit, 7 Uhr MEZ) und am Montag gegen 16 Uhr abgefeuert, wie der südkoreanische Generalstab am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Sie würden derzeit von den südkoreanischen und US-Geheimdiensten untersucht. Es handele sich um "etwa zehn Artillerieraketen". Sie seien über dem nördlichen Teil des Westmeeres – die koreanische Bezeichnung für das Gelbe Meer – abgeschossen worden.

Hegseth hatte am Montag die schwer gesicherte Grenze zwischen Nord- und Südkorea besucht. Es war der erste Besuch eines Pentagonchefs dort seit acht Jahren. Hegseth und sein südkoreanischer Kollege Ahn Gyu Back bekräftigten bei einem gemeinsamen Besuch im Grenzort Panmunjom in der Demilitarisierten Zone (DMZ) "die starke gemeinsame Verteidigungshaltung und die enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA".

US-Regierung wird Anteilseignerin von Start-up für Verarbeitung Seltener Erden

Die US-Regierung wird Anteilseignerin eines Start-ups, das auf die Verarbeitung von Seltenen Erden spezialisiert ist. Die Regierung werde sich mit privaten Investoren zusammentun, die 550 Millionen Dollar zum Firmenkapital zuschössen, teilte das in North Carolina ansässige Unternehmen Vulcan Elements am Montag (Ortszeit) mit. Selbst werde die Regierung der Firma ein Darlehen in Höhe von 620 Millionen Dollar und einen Zuschuss von 50 Millionen gewähren und im Gegenzug Vulcan-Elements-Aktien im Wert von 50 Millionen erhalten.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die Produktion von kritischen Mineralien und Seltenen Erden zurück in unser Land zu holen, um sicherzustellen, dass die Lieferkette der USA stark, sicher und absolut zuverlässig ist", wird US-Handelsminister Howard Lutnick in der Mitteilung des Start-ups zitiert. Die Metalle der Seltenen Erden sind essenziell für eine ganze Reihe von Technologien, von E-Autos bis zu Kampfjets. Die USA wollen sich unabhängig von China machen – Peking kontrolliert die Produktion und vor allem die Weiterverarbeitung der Rohstoffe.

Trump droht New York mit Kürzungen und wirbt für Cuomo

US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht. Zugleich rief er seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo auf. Mehr dazu lesen Sie hier.