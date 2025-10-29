Newsblog zur US-Politik Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an
Toyota rückt Aussagen über angebliche Investitionspläne in den USA zurecht. Die US-Regierung zieht Truppen aus Osteuropa ab. Alle Nachrichten im Newsblog.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump kündigt Beginn neuer Atomwaffentests an
US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder, benannte diese aber nicht. Die USA führten ihren letzten bekannten Atomwaffentest am 23. September 1992 durch. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.
Seit 1996 gilt ein Abkommen über die Einstellung von Atomwaffentests, das von allen Staaten mit Nukleararsenal unterschrieben wurde. Pakistan und Indien brachen es in zweimal 1998. Zuletzt war Nordkorea das einzige Land, das Atomwaffen testet. Russland hatte sich 2023 aus der Vereinbarung zurückgezogen, allerdings Tests nur für den Fall angekündigt, falls die USA auch diese wieder einführen.
Hegseth: Weiterer tödlicher Angriff im Pazifik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot durchgeführt. Vier Menschen seien dabei am Mittwoch (Ortszeit) getötet worden, schrieb Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Der Angriff erfolgte demnach in internationalen Gewässern.
"Die westliche Hemisphäre ist kein sicherer Hafen mehr für Drogenterroristen, die Drogen an unsere Küsten bringen, um Amerikaner zu vergiften", betonte der US-Verteidigungsminister, der sich inzwischen Kriegsminister nennt. Erst am Dienstag hatte er für Aussehen gesorgt, als er gleich drei Attacken auf Boote im Pazifik verkündete – mit insgesamt 14 Toten.
Nationalgarde will offenbar schnelle Eingreiftruppe bilden
Die US-Nationalgarde will nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern bis Anfang nächsten Jahres in jedem US-Bundesstaat Hunderte von Soldaten zu einer schnellen Eingreiftruppe für Einsätze bei zivilen Unruhen ausbilden. Die beiden Regierungsvertreter, die nicht genannt werden wollten, teilten am Mittwoch mit, die schnelle Eingreiftruppe solle in den meisten Bundesstaaten aus 500 Soldaten bestehen.
Über den genauen Zeitpunkt des Vorhabens hatte zuerst die Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf ein Memo der Nationalgarde vom 8. Oktober berichtet.
Eine Stellungnahme des Pentagon lag am Mittwoch zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte im August einen Erlass unterzeichnet, in dem jeder US-Bundesstaat aufgefordert wurde, Soldaten der Nationalgarde bereitzuhalten, die schnell zur "Niederschlagung von Unruhen und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" eingesetzt werden könnten.
Trump erlaubt Südkorea Bau atomgetriebener U-Boote
Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das Militärbündnis sei "stärker denn je", weswegen er eine entsprechende Genehmigung erteilt habe.
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hatte bei seinem Treffen mit Trump am Mittwoch um Brennstoffe für nukleargetriebene U-Boote gebeten. Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas, Wi Sung Lac, hat Trump dem grundsätzlich zugestimmt, jedoch weitergehende Gespräche gefordert. Der Export solcher Brennstoffe ist politisch heikel, da für atomgetriebene U-Boote oftmals hochangereichertes Uran verwendet wird - also jenes Material, das auch für Atombomben genutzt werden kann. Der Vorteil von nuklear angetriebenen im Vergleich zu herkömmlichen U-Booten liegt darin, dass diese bis zu mehrere Monate lang unter Wasser bleiben können.
Mittwoch, 29. Oktober
Toyota dementiert US-Investitionspläne
"Kaufen Sie einen Toyota", sagte US-Präsident Donald Trump während seiner Japan-Reise. Hintergrund für die Kaufempfehlung: Trump behauptete bei seiner Visite, ihm sei mitgeteilt worden, der japanische Autohersteller werde in den USA "überall" Fabriken errichten und dabei "über 10 Milliarden US-Dollar" investieren.
Toyota dementierte die Aussagen des US-Präsidenten nun. Demnach hat Trump wohl etwas durcheinander gebracht. "Während der ersten Amtszeit von Präsident Trump lag die Investitionssumme meines Wissens bei rund 10 Milliarden US-Dollar. Obwohl wir damals nicht dieselbe Größenordnung nannten, erklärten wir, dass wir weiterhin wie bisher investieren und Arbeitsplätze schaffen würden", sagte Toyota-Manager Hiroyuki Ueda. Er fügte hinzu: "Wahrscheinlich kam die Zahl von rund 10 Milliarden US-Dollar daher auf."
Südkorea verkündet Einigung mit den USA auf Handelsabkommen
Südkorea und die USA haben sich nach südkoreanischen Angaben auf ein Handelsabkommen verständigt. Es umfasse insbesondere Zölle auf Autos und die Verpflichtung Südkoreas zu umfangreichen Investitionen in den USA, erklärte Präsidentenberater Kim Jong Beom am Mittwoch. Demnach sieht der von Südkoreas Präsident Lee Jae Myung mit US-Staatschef Donald Trump geschlossene Kompromiss unter anderem eine Absenkung der gegenseitigen Zölle auf Autos von 25 Prozent auf 15 Prozent vor.
Darüber hinaus soll es den Angaben zufolge einen südkoreanischen Investitionsplan in Höhe von 350 Milliarden Dollar (rund 300 Milliarden Euro) geben, davon 150 Milliarden für Kooperationen im Schiffsbau. Trump sagte am Mittwoch vor Journalisten, das Abkommen sei "so gut wie" fertig. Er nannte keine Einzelheiten.
USA reduzieren Truppenstärke an Nato-Ostflanke
Die USA werden ihre Militärpräsenz im östlichen Europa verringern. Die USA hätten Rumänien und andere Verbündete darüber informiert, dass sie einen Teil ihrer Truppen an der Nato-Ostflanke reduzieren würden, teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. "Wir sprechen nicht von einem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte, sondern von dem Ende der Rotation einer Brigade, die Einheiten in mehreren Nato-Ländern hatte, darunter Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn", sagte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu bei einer Pressekonferenz.
