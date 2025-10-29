Newsblog zur US-Politik Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an

Toyota rückt Aussagen über angebliche Investitionspläne in den USA zurecht. Die US-Regierung zieht Truppen aus Osteuropa ab. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 30. Oktober

Trump kündigt Beginn neuer Atomwaffentests an

US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder, benannte diese aber nicht. Die USA führten ihren letzten bekannten Atomwaffentest am 23. September 1992 durch. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.

Seit 1996 gilt ein Abkommen über die Einstellung von Atomwaffentests, das von allen Staaten mit Nukleararsenal unterschrieben wurde. Pakistan und Indien brachen es in zweimal 1998. Zuletzt war Nordkorea das einzige Land, das Atomwaffen testet. Russland hatte sich 2023 aus der Vereinbarung zurückgezogen, allerdings Tests nur für den Fall angekündigt, falls die USA auch diese wieder einführen.

Hegseth: Weiterer tödlicher Angriff im Pazifik

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot durchgeführt. Vier Menschen seien dabei am Mittwoch (Ortszeit) getötet worden, schrieb Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Der Angriff erfolgte demnach in internationalen Gewässern.

"Die westliche Hemisphäre ist kein sicherer Hafen mehr für Drogenterroristen, die Drogen an unsere Küsten bringen, um Amerikaner zu vergiften", betonte der US-Verteidigungsminister, der sich inzwischen Kriegsminister nennt. Erst am Dienstag hatte er für Aussehen gesorgt, als er gleich drei Attacken auf Boote im Pazifik verkündete – mit insgesamt 14 Toten.

Nationalgarde will offenbar schnelle Eingreiftruppe bilden

Die US-Nationalgarde will nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern bis Anfang nächsten Jahres in jedem US-Bundesstaat Hunderte von Soldaten zu einer schnellen Eingreiftruppe für Einsätze bei zivilen Unruhen ausbilden. Die beiden Regierungsvertreter, die nicht genannt werden wollten, teilten am Mittwoch mit, die schnelle Eingreiftruppe solle in den meisten Bundesstaaten aus 500 Soldaten bestehen.

Über den genauen Zeitpunkt des Vorhabens hatte zuerst die Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf ein Memo der Nationalgarde vom 8. Oktober berichtet.