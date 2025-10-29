Newsblog zur US-Politik Händedruck und Lob für Trump
Trump kündigt die Wiederaufnahme von Atomwaffentests an. Er und Xi Jinping treffen sich in Südkorea. Alle Nachrichten im Newsblog.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump: China wird große Mengen Sojabohnen kaufen
US-Präsident Donald Trump sagte, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping hätten sich bei ihrem entscheidenden Treffen in Südkorea über "viele sehr wichtige Punkte" geeinigt. Darunter auch Sojabohnen. "Wir sind uns in so vielen Punkten einig, dass große Mengen, enorme Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten sofort gekauft werden, und zwar ab sofort”, sagte Trump am Donnerstag nach seiner Abreise aus Busan gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.
Trump: In vielen Punkten Einigkeit mit China
US-Präsident Donald Trump ist sich mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping in vielen Punkten einig geworden. So sei die Frage der Seltenen Erden geklärt worden, sagte er, ohne Details zu nennen. Trump kündigte laut der Nachrichtenagentur dpa auch, für China den Zoll auf das Medikament Fentanyl auf zehn Prozent zu senken. Zuvor lagen sie bei 20 Prozent. An Bord der Präsidentenmaschine sagte er nach dem Treffen mit Xi Jinping, man habe auch über die Lage der Halbleiterbranche gesprochen. "Ich denke, wir können bald ein Handelsabkommen mit China unterzeichnen."
Außerdem wolle man mit China an einer Lösung für den Ukraine-Krieg arbeiten. Trump habe vor, im April nächsten Jahres nach China zu reisen. Er bezeichnete das Treffen mit dem chinesischen Staatschef als "außergewöhnlich und erstaunlich". Über Taiwan habe man nicht gesprochen, so Trump.
Treffen zwischen Trump und Jinping beendet
Das Treffen zwischen Xi Jinping und Donald Trump ist nach einer Stunde und 40 Minuten zu Ende gegangen. Der US-Präsident bestieg die Air-Force-One, die vor dem Tagungsgebäude bereitstand. Xi fuhr mit einer Wagenkolonne davon. Von beiden Staatschefs gab es zunächst keine Erklärung zum Verlauf der Gespräche. Der chinesische Staatspräsident bleibt weiter in Südkorea und besucht den Gipfel der Apec-Staaten.
Hochrangige Delegation bei den Gesprächen
Beim Treffen zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump sind hochrangige Vertreter beider Regierungen anwesend. Auf amerikanischer Seite begleiten Trump Außenminister Marco Rubio, der Handelsbeauftragte Jamieson Greer, Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Stabschefin Susie Wiles sowie der US-Botschafter in China, David Perdue. Xi Jinping wird von Außenminister Wang Yi, Vizeminister Ma Zhaoxu, Vizepremier He Lifeng, Stabschef Cai Qi, Handelsminister Wang Wentao und dem Vorsitzenden der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Zheng Shanjie, begleitet.
Xi Jinping lobt Trump für Friedensbemühungen
Der chinesische Staatschef Xi Jinping lobte US-Präsident Donald Trump für seine Friedensbemühungen, auch wenn er sagte, dass Peking und Washington nicht immer "einer Meinung" seien. "Angesichts unserer unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten sind wir nicht immer einer Meinung, und es ist normal, dass es zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt gelegentlich zu Reibereien kommt", sagte Xi vor seinem mit Spannung erwarteten Treffen mit Trump in Südkorea. Die USA und China seien zwar nicht immer einer Meinung, sollten jedoch versuchen, "Partner und Freunde" zu sein.
Xi und Trump schütteln sich in Busan die Hand
US-Präsident Donald Trump ist zu Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Busan, Südkorea, eingetroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs am Donnerstagmorgen dürfte der seit Monaten andauernde Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt stehen. "Schön, Sie wiederzusehen", sagte Trump, als er Xi auf einem roten Teppich vor zwei amerikanischen und zwei chinesischen Flaggen die Hand schüttelte. "Wir werden ein sehr erfolgreiches Treffen haben, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Trump. Er fügte hinzu: "Aber er ist ein sehr harter Verhandlungsführer – das ist nicht gut. Wir kennen uns gut."
Trump kündigt Beginn neuer Atomwaffentests an
US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder, benannte diese aber nicht. Die USA führten ihren letzten bekannten Atomwaffentest am 23. September 1992 durch. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.
Seit 1996 gilt ein Abkommen über die Einstellung von Atomwaffentests, das von allen Staaten mit Nukleararsenal unterschrieben wurde. Pakistan und Indien brachen es in zweimal 1998. Zuletzt war Nordkorea das einzige Land, das Atomwaffen testete. Russland hatte sich 2023 aus der Vereinbarung zurückgezogen, allerdings Tests nur für den Fall angekündigt, falls die USA auch diese wieder einführen. Moskau hat aber Übungen mit atomwaffentauglichen Raketen durchgeführt. Lesen Sie hier mehr zu Trumps Plänen für Atomwaffentests.
Hegseth: Weiterer tödlicher Angriff im Pazifik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot durchgeführt. Vier Menschen seien dabei am Mittwoch (Ortszeit) getötet worden, schrieb Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Der Angriff erfolgte demnach in internationalen Gewässern.
"Die westliche Hemisphäre ist kein sicherer Hafen mehr für Drogenterroristen, die Drogen an unsere Küsten bringen, um Amerikaner zu vergiften", betonte der US-Verteidigungsminister, der sich inzwischen Kriegsminister nennt. Erst am Dienstag hatte er für Aussehen gesorgt, als er gleich drei Attacken auf Boote im Pazifik verkündete – mit insgesamt 14 Toten.
Nationalgarde will offenbar schnelle Eingreiftruppe bilden
Die US-Nationalgarde will nach Angaben von zwei US-Regierungsvertretern bis Anfang nächsten Jahres in jedem US-Bundesstaat Hunderte von Soldaten zu einer schnellen Eingreiftruppe für Einsätze bei zivilen Unruhen ausbilden. Die beiden Regierungsvertreter, die nicht genannt werden wollten, teilten am Mittwoch mit, die schnelle Eingreiftruppe solle in den meisten Bundesstaaten aus 500 Soldaten bestehen.
Über den genauen Zeitpunkt des Vorhabens hatte zuerst die Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf ein Memo der Nationalgarde vom 8. Oktober berichtet.
Eine Stellungnahme des Pentagon lag am Mittwoch zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte im August einen Erlass unterzeichnet, in dem jeder US-Bundesstaat aufgefordert wurde, Soldaten der Nationalgarde bereitzuhalten, die schnell zur "Niederschlagung von Unruhen und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" eingesetzt werden könnten.
Trump erlaubt Südkorea Bau atomgetriebener U-Boote
Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das Militärbündnis sei "stärker denn je", weswegen er eine entsprechende Genehmigung erteilt habe.
