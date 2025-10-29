Xi Jinping lobt Trump für Friedensbemühungen

Der chinesische Staatschef Xi Jinping lobte US-Präsident Donald Trump für seine Friedensbemühungen, auch wenn er sagte, dass Peking und Washington nicht immer "einer Meinung" seien. "Angesichts unserer unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten sind wir nicht immer einer Meinung, und es ist normal, dass es zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt gelegentlich zu Reibereien kommt", sagte Xi vor seinem mit Spannung erwarteten Treffen mit Trump in Südkorea. Die USA und China seien zwar nicht immer einer Meinung, sollten jedoch versuchen, "Partner und Freunde" zu sein.

Xi und Trump schütteln sich in Busan die Hand

US-Präsident Donald Trump ist zu Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Busan, Südkorea, eingetroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs am Donnerstagmorgen dürfte der seit Monaten andauernde Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt stehen. "Schön, Sie wiederzusehen", sagte Trump, als er Xi auf einem roten Teppich vor zwei amerikanischen und zwei chinesischen Flaggen die Hand schüttelte. "Wir werden ein sehr erfolgreiches Treffen haben, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Trump. Er fügte hinzu: "Aber er ist ein sehr harter Verhandlungsführer – das ist nicht gut. Wir kennen uns gut."

Trump kündigt Beginn neuer Atomwaffentests an

US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder, benannte diese aber nicht. Die USA führten ihren letzten bekannten Atomwaffentest am 23. September 1992 durch. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst völlig offen.

Seit 1996 gilt ein Abkommen über die Einstellung von Atomwaffentests, das von allen Staaten mit Nukleararsenal unterschrieben wurde. Pakistan und Indien brachen es in zweimal 1998. Zuletzt war Nordkorea das einzige Land, das Atomwaffen testete. Russland hatte sich 2023 aus der Vereinbarung zurückgezogen, allerdings Tests nur für den Fall angekündigt, falls die USA auch diese wieder einführen. Moskau hat aber Übungen mit atomwaffentauglichen Raketen durchgeführt. Lesen Sie hier mehr zu Trumps Plänen für Atomwaffentests.