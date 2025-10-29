Am Montag hatte ein Gericht angeordnet, dass die Lebensmittelhilfe über einen Nothilfefonds weiter finanziert werden muss. Über das Programm erhalten Haushalte mit niedrigem Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Mehr als 42 Millionen Menschen in den USA erhalten die Unterstützung. Die Haushaltssperre war am Dienstag unterdessen am 35. Tag in Folge wirksam. Somit wurde der Rekordwert des bisher längsten Shutdowns der US-Geschichte erreicht, der während Trumps erster Präsidentschaft zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 35 Tage gedauert hatte. Dieser Rekord dürfte eingestellt werden.

Allerdings hatte es bereits am Montag erste Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Überwindung der Haushaltssperre gegeben. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, John Thune, äußerte sich "optimistisch", dass eine Einigung mit den Demokraten bis Ende der Woche erreicht werden könne. Größter Konfliktpunkt bleibt die Finanzierung von Gesundheitsausgaben: Die Demokraten bestehen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt weiterhin darauf, dass darin die Zuschüsse zu den Krankenversicherungsbeiträgen von Millionen bedürftigen US-Bürgern verlängert werden. Die Republikaner fordern zunächst eine Zustimmung zum Übergangshaushalt, bevor über die Gesundheitspolitik diskutiert wird.

"Massen-Chaos": US-Regierung warnt vor massiven Flugausfällen

Sollte der Shutdown der US-Regierung bis nächste Woche nicht beendet sein, rechnet das US-Verkehrsministerium mit massiven Flugausfällen in den USA - weil es dann nicht mehr ausreichend Fluglotsen gibt, die bezahlt werden können. Das erklärt US-Verkehrsminister Pete Duffy.

"Es wird ein Massen-Chaos geben. Es wird Massen an Verspärungen geben", so Duffy. "Es wird Massen an Flugausfällen geben. Wir werden wohl auch bestimmte Teile unseres Luftraumes absperren müssen, weil uns die Fluglotsen ausgehen."

Musk erfindet Wahlbetrug in New York

Milliardär Elon Musk spricht fälschlicherweise von Betrug bei der Bürgermeisterwahl in New York City. Musk nennt mehrere mutmaßliche Probleme: Die Kandidaten Mamdani und Sliwa seien zweifach auf dem Wahlzettel vermerkt, Andrew Cuomo, den Musk und Donald Trump unterstützen, dagegen nur einmal und auch nur ganz untern auf dem Wahlzettel.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Doch es gibt Erklärungen für die Anordnung des Wahlzettels, die – anders als von Musk angedeutet – nichts mit Betrug zu tun haben. So sind Mamdani und Sliwa nicht nur als Kandidaten der Demokraten (Mamdani) und Republikaner (Sliwa) vermerkt, sondern auch als Kandidaten der "Working Families"-Partei (Mamdani) und der "Protect Animals"-Partei (Sliwa) – weil sie jeweils von diesen Parteien nominiert wurden.