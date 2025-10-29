Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen

US-Präsident Donald Trump hat die Republikaner im Senat am Donnerstag aufgefordert, den Regierungsstillstand einseitig zu beenden. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verlangte er, das sogenannte Filibuster-Verfahren abzuschaffen. Damit soll die Mehrheit der Republikaner Gesetze ohne Unterstützung der Demokraten beschließen können.

Trump schrieb: "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Republikaner ihre 'TRUMP-KARTE' ausspielen und zur sogenannten Nuklearoption greifen – den Filibuster abschaffen, und zwar JETZT!" Mit der Abschaffung des Verfahrens würde eine zentrale Hürde im Gesetzgebungsprozess des US-Senats fallen, die bislang parteiübergreifende Mehrheiten bewerkstelligt. Führende Republikaner im Senat schließen bisher aus, die bestehenden Verfahrensregeln zu ändern.

Sie argumentieren, die Beseitigung des Filibusters könnte den Demokraten nutzen, wenn diese wieder die Mehrheit erlangen. Das sogenannte "Nuclear-Option"-Verfahren gilt in den USA als drastische Maßnahme, da es den Minderheitenschutz im Senat schwächt. Eine Änderung der Regel würde die politische Polarisierung im Kongress weiter verschärfen.

Bericht: USA haben Ziele für Angriffe in Venezuela ausgewählt

Die Trump-Regierung hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische Einrichtungen, die für den Drogenschmuggel genutzt werden, wie US-Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem "Wall Street Journal" mitteilten. Sollte Präsident Trump sich für Luftangriffe entscheiden, wolle er damit auch eine klare Botschaft an den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro senden, dass es Zeit sei, zurückzutreten. Trump hatte Venezuela mit militärischen Aktionen gedroht, bislang gab es aber keine Entscheidung für einen Angriff. Sollte dieser erfolgen, wird er sich gegen Häfen und Flughäfen richten, die angeblich von Drogenkartellen kontrolliert werden, so das WSJ.

Außenminister des Iran: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat die Pläne der USA zur Wiederaufnahme von Atomtests als "rückschrittlich" und "unverantwortlich" bezeichnet. Der Schritt sei eine "ernsthafte Bedrohung" für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit, erklärte Araghtschi am Donnerstag in Onlinenetzwerken. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt.

Oberster Grenzschützer in Chicago muss sich bei Gericht melden