Newsblog zur US-Politik FBI verhindert terroristischen Anschlag
Das FBI hat eine Terrorattacke verhindert. Chinas Präsident Xi äußert sich erstmals nach dem Trump-Treffen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- FBI unterbindet terroristischen Anschlag
- Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor gestörten Lieferketten
- Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen
- Außenminister des Iran: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"
- Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
- Trump-Regierung: Nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr
Freitag, 31. Oktober
USA verstärken Verteidigungskooperation mit Indien
Die USA und Indien wollen ungeachtet aktueller Differenzen in Zoll- und Handelsfragen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung verstärken. Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh und sein US-amerikanischer Kollege Pete Hegseth unterzeichneten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur eine auf zehn Jahre angelegte Rahmenvereinbarung über die Verteidigungspartnerschaft.
"Wir verstärken unsere Koordination, den Informationsaustausch und die technische Kooperation. Unsere Verteidigungsbeziehungen waren niemals stärker", schrieb Hegseth auf X.
Die Vereinbarung, die alle zehn Jahre erneuert werde, stelle die vertragliche Grundlage für die Verteidigungsbeziehungen beider Seien dar, teilte das Pentagon mit. Es stärkt demnach die "Interoperabilität" in sämtlichen Bereichen - Land, Meer, Luft, Weltraum und Cyberspace eingeschlossen. Unter Interoperabilität wird die Fähigkeit verschiedener Systeme verstanden, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten.
FBI unterbindet terroristischen Anschlag
Das FBI hat einen terroristischen Anschlag in Michigan verhindert. Es sei mehrere Personen verhaftet worden, erklärte FBI-Direktor Kesh Patel auf X. Diese sollen einen Anschlag über das Halloween-Wochenende geplant haben.
Atomtests: So unrealistisch ist Trumps Forderung
Die marode Infrastruktur und der Verlust an Fachpersonal stellen Trumps Atomtestpläne vor massive Hürden. Der letzte Test ist über 30 Jahre her. Lesen Sie hier mehr dazu.
Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor gestörten Lieferketten
Nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump warnt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einem Bruch der Lieferketten. Um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müsse die Stabilität von Industrie- und Lieferketten gewährleistet werden, sagte Xi beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Gyeongju. Man müsse sich an den Grundsatz halten, "die Ketten zu verlängern, statt sie zu brechen", forderte er.
"Wir sollten aktiv nach weiteren Bereichen von gemeinsamem Interesse suchen und eine offene Entwicklung von Lieferketten unterstützen", sagte Xi. Es war die erste öffentliche Äußerung des Chinesen nach dem Gespräch mit Trump am Donnerstag in Südkorea.
Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen
US-Präsident Donald Trump hat die Republikaner im Senat am Donnerstag aufgefordert, den Regierungsstillstand einseitig zu beenden. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verlangte er, das sogenannte Filibuster-Verfahren abzuschaffen. Damit soll die Mehrheit der Republikaner Gesetze ohne Unterstützung der Demokraten beschließen können.
Trump schrieb: "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Republikaner ihre 'TRUMP-KARTE' ausspielen und zur sogenannten Nuklearoption greifen – den Filibuster abschaffen, und zwar JETZT!" Mit der Abschaffung des Verfahrens würde eine zentrale Hürde im Gesetzgebungsprozess des US-Senats fallen, die bislang parteiübergreifende Mehrheiten bewerkstelligt. Führende Republikaner im Senat schließen bisher aus, die bestehenden Verfahrensregeln zu ändern.
Sie argumentieren, die Beseitigung des Filibusters könnte den Demokraten nutzen, wenn diese wieder die Mehrheit erlangen. Das sogenannte "Nuclear-Option"-Verfahren gilt in den USA als drastische Maßnahme, da es den Minderheitenschutz im Senat schwächt. Eine Änderung der Regel würde die politische Polarisierung im Kongress weiter verschärfen.
Bericht: USA haben Ziele für Angriffe in Venezuela ausgewählt
Die Trump-Regierung hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische Einrichtungen, die für den Drogenschmuggel genutzt werden, wie US-Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem "Wall Street Journal" mitteilten. Sollte Präsident Trump sich für Luftangriffe entscheiden, wolle er damit auch eine klare Botschaft an den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro senden, dass es Zeit sei, zurückzutreten. Trump hatte Venezuela mit militärischen Aktionen gedroht, bislang gab es aber keine Entscheidung für einen Angriff. Sollte dieser erfolgen, wird er sich gegen Häfen und Flughäfen richten, die angeblich von Drogenkartellen kontrolliert werden, so das WSJ.
Außenminister des Iran: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat die Pläne der USA zur Wiederaufnahme von Atomtests als "rückschrittlich" und "unverantwortlich" bezeichnet. Der Schritt sei eine "ernsthafte Bedrohung" für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit, erklärte Araghtschi am Donnerstag in Onlinenetzwerken. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt.
Oberster Grenzschützer in Chicago muss sich bei Gericht melden
Donald Trump hat ihn selbst befördert, nun ist Greg Bovino nicht nur bei der Grenzschutztruppe in Los Angeles, sondern auch in Chicago im Einsatz. Er ist umstritten: Eine Richterin forderte ihn wegen seiner aggressiven Methoden auf, ihr täglich Bericht zu erstatten. Doch Greg Bovino zeigt sich von Kritik an seiner Mission, gegen mutmaßlich illegale Migranten vorzugehen, wenig beeindruckt.
Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
Herbstlaub, Kürbisse und Geigenspieler am Weißen Haus in Washington – First Lady Melania Trump und US-Präsident Donald Trump haben am Abend in Washington zur alljährlichen "Trick-or-Treat"-Feier geladen. Unzählige Kinder in ausgefallenen Kostümen standen mit ihren Eltern vor der Südfassade des Weißen Hauses in der Schlange und wurden schließlich von dem Präsidentenpaar mit Schokoladentafeln beglückt. Doch nicht alle zeigten sich begeistert von den Feierlichkeiten. Während zahlreiche Fans die Bilder in den sozialen Medien als "wunderschön" kommentierten, kritisierten viele andere die Aktion als taktlos. Kritiker warfen der Trump-Familie mangelndes Gespür für die Lage in den USA vor. Hier lesen Sie die Hintergründe.
Fed plant offenbar Stellenabbau
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) plant einem Medienbericht zufolge einen deutlichen Stellenabbau in ihrer Abteilung für Bankenaufsicht. Die Chefin der Sparte, Michelle Bowman, habe am Donnerstag angekündigt, die Zahl der Mitarbeiter bis Ende 2026 um rund 30 Prozent auf etwa 350 zu verringern, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche