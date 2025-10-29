Newsblog zur US-Politik Mehrheit der US-Bürger ist unzufrieden mit Trump

US-Präsident Donald Trump: Seine Zustimmungswerte in den USA sind so schlecht wie seit Januar 2021 nicht mehr. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten im eigenen Land rutschen ab. Das US-Militär greift erneut ein Boot in der Karibik an. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 2. November

Mehrheit der US-Bürger ist unzufrieden mit Trump

Einer Umfrage zufolge ist eine Mehrheit der Amerikaner unzufrieden mit US-Präsident Donald Trump. Wie das US-Medium "Washington Post" berichtet, geben insgesamt 59 Prozent der Befragten an, dass sie Trumps Arbeit ablehnen. 41 Prozent heißen sie gut. So schlecht waren die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 nicht mehr, berichtet "Washington Post". Besonders starke Ablehnung erfährt der US-Präsident in folgendem Punkt: 64 Prozent der Befragten meinen, er gehe zu weit, wenn er "versucht, die Macht des Präsidentenamtes auszuweiten".

Unter den Anhängern der Republikaner bleibt Trumps Unterstützung mit insgesamt 86 Prozent stark, während 95 Prozent der Demokraten ihn ablehnen. Unter den Unabhängigen liegt Trumps Zustimmungsrate bei 30 Prozent, die Ablehnungsrate wiederum bei 69 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 24. und 28. Oktober 2025 von dem Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der "Washington Post" und dem Sender ABC News durchgeführt.

Weiteres Boot in der Karibik angegriffen

Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X mit.

Obama schaltet sich in Wahlkampf ein

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat vor den mit Spannung erwarteten Wahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey für die demokratischen Kandidatinnen geworben und vor den Gefahren für die US-Demokratie unter Präsident Donald Trump gewarnt. "New Jersey, es ist an der Zeit, Amerika in eine bessere Richtung zu lenken", sagte er am Samstag in Newark.