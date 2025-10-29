Newsblog zur US-Politik Mehrheit der US-Bürger ist unzufrieden mit Trump
Die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten im eigenen Land rutschen ab. Das US-Militär greift erneut ein Boot in der Karibik an. Alle Nachrichten im Newsblog.
Sonntag, 2. November
Mehrheit der US-Bürger ist unzufrieden mit Trump
Einer Umfrage zufolge ist eine Mehrheit der Amerikaner unzufrieden mit US-Präsident Donald Trump. Wie das US-Medium "Washington Post" berichtet, geben insgesamt 59 Prozent der Befragten an, dass sie Trumps Arbeit ablehnen. 41 Prozent heißen sie gut. So schlecht waren die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 nicht mehr, berichtet "Washington Post". Besonders starke Ablehnung erfährt der US-Präsident in folgendem Punkt: 64 Prozent der Befragten meinen, er gehe zu weit, wenn er "versucht, die Macht des Präsidentenamtes auszuweiten".
Unter den Anhängern der Republikaner bleibt Trumps Unterstützung mit insgesamt 86 Prozent stark, während 95 Prozent der Demokraten ihn ablehnen. Unter den Unabhängigen liegt Trumps Zustimmungsrate bei 30 Prozent, die Ablehnungsrate wiederum bei 69 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 24. und 28. Oktober 2025 von dem Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der "Washington Post" und dem Sender ABC News durchgeführt.
Weiteres Boot in der Karibik angegriffen
Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X mit.
Obama schaltet sich in Wahlkampf ein
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat vor den mit Spannung erwarteten Wahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey für die demokratischen Kandidatinnen geworben und vor den Gefahren für die US-Demokratie unter Präsident Donald Trump gewarnt. "New Jersey, es ist an der Zeit, Amerika in eine bessere Richtung zu lenken", sagte er am Samstag in Newark.
In New Jersey liegt die Kandidatin der Demokraten für das Gouverneursamt, Abigail Spanberger, in Umfragen deutlich vor ihrer republikanischen Rivalin Winsome Earle-Sears. In Virginia deutet sich ein engeres Rennen an zwischen der Demokratin Mikie Sherrill und dem Geschäftsmann Jack Ciattarelli an. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.
China und USA wollen direkten Krisen-Draht
Die USA und China wollen direkte militärische Kommunikationskanäle einrichten, um das Konfliktrisiko zu verringern und mögliche Krisen zu deeskalieren. Dies teilte US-Verteidigungsminister Peter Hegseth am Samstag nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Dong Jun in Malaysia mit. Zwischen den USA und der Sowjetunion hatte es einst einen heißen Draht gegeben, um im Krisenfall schnell miteinander reden zu können.
Auf der Plattform X schrieb Hegseth, sein Treffen mit Verteidigungsminister Admiral Dong Jun sei "ebenso positiv" gewesen wie die vorangegangene Begegnung von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Südkorea. Weitere Treffen zur Einrichtung besserer militärischer Kommunikation seien geplant, erklärte Hegseth weiter
Venezuelas Präsident: " Wir sind unschuldig"
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, sein Land sei in den Drogenhandel verwickelt. "Venezuela ist unschuldig. Alles, was gegen Venezuela unternommen wird, dient nur dazu, einen Krieg und einen Regimewechsel zu rechtfertigen und uns unseren immensen Ölreichtum zu rauben", sagte der autoritär regierende südamerikanische Staatschef.
Seit Wochen greifen die USA in der Karibik und im Pazifik Boote an, die angeblich Drogen transportiert haben. Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein. In vielen Fällen stellte die US-Regierung einen Zusammenhang zu Venezuela her.
Sanders warnt Demokraten vor Verrat
In einem Beitrag im britischen "The Guardian" appelliert der Demokrat an seine Parteifreunde, im Haushaltsstreit standhaft zu bleiben. Ein Einlenken, so Sanders, würde Trumps autoritären Kurs nur weiter befeuern – mit gravierenden Folgen für Demokratie und soziale Gerechtigkeit in den USA.
Donald Trump droht Nigeria mit Konsequenzen
Auf seinem Netzwerk Truth Social kritisiert der Ex-US-Präsident angebliche Morde an Christen und fordert ein baldiges Ende. Die nigerianische Regierung weist die Vorwürfe entschieden zurück – und warnt vor falschen Darstellungen der religiösen Lage im Land. Trump droht sogar mit einer militärischen Intervention.
Samstag, 1. November
Russland kritisiert Trumps Venezuela-Einsätze
Nach den jüngsten Militäreinsätzen der USA gegen mutmaßliche Drogenkuriere vor der Küste Venezuelas stellt sich Russland an die Seite des Machthabers Nicolas Maduro in Caracas. Russland verurteile den Einsatz exzessiver militärischer Gewalt bei der Durchführung von Anti-Drogen-Operationen auf das Schärfste, hieß es am Samstag auf der Webseite des russischen Außenministeriums. Solche Aktionen würden gegen US-Gesetze und die Normen des Völkerrechts verstoßen. Russland bekräftigte zudem seine Unterstützung für die Regierung in Venezuela bei der Verteidigung ihrer nationalen Souveränität.
Trump will al-Scharaa in Washington empfangen
US-Präsident Donald Trump wird Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa einem Medienbericht zufolge in gut einer Woche im Weißen Haus empfangen. Al-Scharaa werde dafür am 10. November nach Washington reisen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios". Der US-Sondergesandte für Syrien, Tom Barrack, habe das geplante Treffen bestätigt. In Syrien berichtete auch der regierungsnahe Fernsehsender Syria TV von der geplanten Reise. "Axios" zufolge wird erwartet, dass al-Scharaa im Weißen Haus eine Erklärung unterzeichnet, mit der Syrien offiziell der US-geführten Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beitritt.
Eine offizielle Bestätigung für die Reise gab es zunächst weder aus Washington noch aus Damaskus. Der IS hatte 2014 in Syrien und im benachbarten Irak große Gebiete überrannt. Teilweise kontrollierte er etwa ein Drittel Syriens und 40 Prozent des Irak. Die USA begannen einen Einsatz zum Kampf gegen den IS, bei dem das US-Militär mit Verbündeten Tausende Luftangriffe in beiden Ländern flog. Der IS gilt als militärisch besiegt – in beiden Ländern sind schätzungsweise aber noch rund 2.500 IS-Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche