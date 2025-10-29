Newsblog zur US-Politik USA reduzieren Truppenstärke an Nato-Ostflanke

US-Soldaten in Bukarest: Rund 1.000 von ihnen sollen weiterhin in Rumänien stationiert bleiben. (Quelle: GEORGE CALIN)

Die USA ziehen Truppen aus Osteuropa ab. Präsident Trump sagt ein Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ab. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 29. Oktober

USA reduzieren Truppenstärke an Nato-Ostflanke

Die USA wollen ihre Truppen in Rumänien und an der Nato-Ostflanke reduzieren. Darüber seien Rumänien und die Nato-Verbündeten informiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Entsprechende Pläne der Regierung von US-Präsident Donald Trump seien erwartet worden. Rund 1.000 US-Soldaten würden jedoch weiterhin in Rumänien stationiert bleiben. "Die Entscheidung der USA besteht darin, die Rotation einer Brigade in Europa aufzuheben, die Einheiten in mehreren Nato-Ländern hatte", hieß es aus Bukarest. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

China bestätigt Treffen von Xi und Trump

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen sich am Donnerstag in Südkorea treffen. Das hat Chinas Außenministerium nun bestätigt. Trump hält sich im Rahmen seiner Asienreise aktuell in Südkorea auf. Das Treffen der beiden am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist schon länger im Gespräch. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um den Handelsstreit der beiden Länder und um den Krieg in der Ukraine gehen.

Trump sagt Treffen mit Diktator Kim ab

US-Präsident Donald Trump wird bei seinem Besuch in Südkorea doch nicht Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Der Zeitpunkt für eine solche Begegnung sei "ungünstig" gewesen, sagte Trump am Mittwoch in Südkorea und setzte damit tagelangen Spekulationen ein Ende. Er kenne Kim Jong Un "sehr gut", sagte Trump weiter und fügte hinzu: "Wir konnten uns wirklich nicht auf einen Termin einigen."